La presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse , planteó que Uruguay necesita formar a “cientos de miles” de personas en inteligencia artificial (IA) y propuso extender los cursos de “operador IA” a todas las instituciones educativas, ante un escenario en el que, según advirtió, “el trabajo va a correr riesgo”.

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“Es el momento de que todas las instituciones educativas, todas las instituciones educativas del sistema formal e informal, lo digo con total humildad, abracen la oportunidad de tener un curso operador IA que barra no cien mil, cientos de miles de alumnos de todas las edades”, afirmó.

Cosse participó este lunes 23 de la presentación de los resultados de la consulta pública sobre niñas, niños, adolescentes, entornos digitales e IA impulsada por el Parlamento .

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La expresidenta de la República comparó su propuesta con la expansión de los cursos de operador de PC, que décadas atrás se consideraban una herramienta necesaria para mejorar las posibilidades de conseguir empleo.

“Hace unas décadas todos admitimos que era necesario tener un curso tipo operador PC para que la gente tuviera una oportunidad para conseguir un trabajo”, recordó.

A su entender, la IA requiere ahora una respuesta parecida. “De la misma manera que todos hacían operador PC, no sabían muy bien para qué, pero les sirvió para algo en la vida, esto les va a servir para algo en la vida también”, sostuvo.

También señaló que la capacitación debería llegar a los trabajadores que no terminaron la educación básica. “Hay cientos de miles de trabajadores que no terminaron los ciclos básicos. Hay cientos de miles de personas en Uruguay que necesitan ese curso de operador IA porque el trabajo va a correr riesgo y porque de la misma manera que todos hacían operador PC, no sabían muy bien para qué, pero les sirvió para algo en la vida, esto les va a servir para algo en la vida también”, afirmó.

Un grupo de trabajo para analizar el tema

Cosse sostuvo que Uruguay puede “tomarse el tema de la alfabetización en IA de manera muy seria”. Mencionó la investigación científica, las capacidades tecnológicas, Ceibal, Antel, la infraestructura y la educación pública. “Uruguay está en excelentes condiciones, y en excelentes condiciones comparativas con otros regímenes del mundo para el tema de la famosa alfabetización”, afirmó.

La presidenta de la Asamblea General advirtió que esa formación no debe desplazar otras áreas del conocimiento. “No actuemos impulsando esto en detrimento ni de la historia, ni de la filosofía, ni de la literatura porque tampoco tenemos que generar robots”, expresó. Y agregó que busca que las personas “puedan plantearse preguntas, puedan saber cómo interactuar” y, ante un problema grave, “saber ubicarse en la realidad”.

A fines de octubre, durante la presentación a Búsqueda del nuevo sistema de IA que el Parlamento prepara para las próximas semanas, Cosse ya había planteado la necesidad de estudiar el impacto de esta tecnología en el empleo. En esa oportunidad, propuso crear un grupo de trabajo para analizar el tema. “Me gustaría generar un grupo que vincule IA y trabajo, que se ponga a pensar profundamente este tema”, dijo.