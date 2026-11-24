Cosse planteó capacitar a “cientos de miles” de uruguayos ante el “riesgo” de que la IA afecte sus trabajos
La presidenta de la Asamblea General planteó que las instituciones educativas impulsen cursos de “operador IA”, similares a los de operador de PC, y que se busque llegar a “alumnos de todas las edades”
Rodrigo Goñi, Carolina Cosse y Federico Graña durante la presentación de los resultados de la consulta pública sobre niñas, niños, adolescentes, entornos digitales e IA impulsada por el Parlamento.
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Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay
La presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, planteó que Uruguay necesita formar a “cientos de miles” de personas en inteligencia artificial (IA) y propuso extender los cursos de “operador IA” a todas las instituciones educativas, ante un escenario en el que, según advirtió, “el trabajo va a correr riesgo”.
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“Es el momento de que todas las instituciones educativas, todas las instituciones educativas del sistema formal e informal, lo digo con total humildad, abracen la oportunidad de tener un curso operador IA que barra no cien mil, cientos de miles de alumnos de todas las edades”, afirmó.
Cosse participó este lunes 23 de la presentación de los resultados de la consulta pública sobre niñas, niños, adolescentes, entornos digitales e IA impulsada por el Parlamento.
La expresidenta de la República comparó su propuesta con la expansión de los cursos de operador de PC, que décadas atrás se consideraban una herramienta necesaria para mejorar las posibilidades de conseguir empleo.
“Hace unas décadas todos admitimos que era necesario tener un curso tipo operador PC para que la gente tuviera una oportunidad para conseguir un trabajo”, recordó.
A su entender, la IA requiere ahora una respuesta parecida. “De la misma manera que todos hacían operador PC, no sabían muy bien para qué, pero les sirvió para algo en la vida, esto les va a servir para algo en la vida también”, sostuvo.
También señaló que la capacitación debería llegar a los trabajadores que no terminaron la educación básica. “Hay cientos de miles de trabajadores que no terminaron los ciclos básicos. Hay cientos de miles de personas en Uruguay que necesitan ese curso de operador IA porque el trabajo va a correr riesgo y porque de la misma manera que todos hacían operador PC, no sabían muy bien para qué, pero les sirvió para algo en la vida, esto les va a servir para algo en la vida también”, afirmó.
Un grupo de trabajo para analizar el tema
Cosse sostuvo que Uruguay puede “tomarse el tema de la alfabetización en IA de manera muy seria”. Mencionó la investigación científica, las capacidades tecnológicas, Ceibal, Antel, la infraestructura y la educación pública. “Uruguay está en excelentes condiciones, y en excelentes condiciones comparativas con otros regímenes del mundo para el tema de la famosa alfabetización”, afirmó.
La presidenta de la Asamblea General advirtió que esa formación no debe desplazar otras áreas del conocimiento. “No actuemos impulsando esto en detrimento ni de la historia, ni de la filosofía, ni de la literatura porque tampoco tenemos que generar robots”, expresó. Y agregó que busca que las personas “puedan plantearse preguntas, puedan saber cómo interactuar” y, ante un problema grave, “saber ubicarse en la realidad”.