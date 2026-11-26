Samuel Morse, desarrollador del telégrafo moderno y el código que lleva su nombre, fue un reconocido retratista antes de volcarse a la ciencia. Albert Einstein tocaba el violín desde los seis años y afirmaba que influía en su pensamiento intuitivo y creativo y el guitarrista de Queen, Brian May, obtuvo un doctorado en Astrofísica por el Imperial College de Londres.

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Jorge Drexler, nuestro embajador en esto de mezclar arte y ciencia, ha hablado en más de una ocasión sobre los vasos comunicantes entre ambos mundos, unidos por la curiosidad, la observación y la búsqueda de respuestas.

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Será por eso que en el Institut Pasteur de Montevideo hay tanto músico disfrazado de bioquímico, matemático o físico. La primera en identificarlo fue la encargada de Prensa y Comunicación, Daniela Hirschfeld, que en plena pandemia de Covid-19 corría por los pasillos a los investigadores preguntándoles si sabían tocar un instrumento, con el fin de formar una banda. “Nosotros hacíamos un montón de actividades presenciales que tuvimos que dejar de hacer. Había una necesidad enorme de divulgación, y no solo sobre coronavirus. Pensé que era un buen momento para ponerle música a la ciencia”, detalla Hirschfeld.

Uno de los primeros en sumarse a la cruzada fue Bruno Pannunzio, que, además de trabajar en la unidad de bioimagenología avanzada, toca ocho instrumentos. Le siguieron otros, como los vocalistas Joaquín Dalla Rizza y Geraldine Schlapp; él investiga la Leptospira interrogans y ella produce modelos de ratones modificados genéticamente.

El resto del grupo lo integran Martina Alonso (voz y máster en Biotecnología), Macarena Sarroca (voz y magíster en Biología), Jorge Rodríguez (guitarra y doctor en Química), José Badano (guitarra y doctor en Genética Molecular Humana) y Joaquín Hurtado (teclados y magíster en Biología). La oveja negra es el baterista Fabrizio Giossa, apodado Facha, que es economista. “De todas formas es científico, científico social”, bromea Hirschfeld.

El nombre, No Te Preocupes (en realidad hacemos ciencia) —o NTP para los amigos—, llegó casi de casualidad y, en parte, para atajarse de posibles críticas. De los primeros ensayos recuerdan que fueron en un contenedor multiespacio del instituto, “todos amontonados y con tapabocas”. No había mayores aspiraciones más allá de realizar un primer video para Youtube, que terminó cosechando 45.000 visualizaciones.

José Badano, guitarrista y director del Institut Pasteur. Lucila Castillo

Las presentaciones en vivo empezaron recién en 2022. Las primeras fueron en la Experimental de Malvín y en el Teatro Movie, donde tocaron para unas 600 personas. “Tocar en vivo es otro viaje, y muchos de nosotros nunca habíamos tocado en público. Pero somos un grupo resano: si bien buscamos sonar bien y ser lo más profesionales posible, tampoco nos hacemos drama si uno le erra. Seguimos adelante con cara de póker”, subraya José Badano, guitarrista y también director del Institut Pasteur.

No Te Preocupes (en realidad hacemos ciencia) también llegó para sacudir las jerarquías dentro de la institución. En los ensayos no hay jefes ni subordinados y, según cuentan, prácticamente no se habla de trabajo. “En la banda no existen los rangos”, insiste Badano, a quien cualquiera se anima a corregir, sin el menor pudor, si por accidente acelera el ritmo de una canción.

A su vez, esta iniciativa permitió la interacción entre trabajadores que antes casi ni se conocían. “La ciencia es un trabajo colectivo, pero, como cada uno se desempeña en distintas áreas, quizás nunca hubieran llegado a trabajar juntos en un proyecto científico”, acotó Hirschfeld, que habla de la banda como quien habla de un hijo.

No Te Preocupes (en realidad hacemos ciencia) en Sala Zitarrosa.

Repertorio

La mélange musical que propone un concierto de NTP es, cuanto menos, curiosa. En cuestión de minutos, pueden pasar de Jaime Roos a Bob Marley, Gilda, Andrés Calamaro o No Te Va Gustar.

Las canciones, para Pannunzio, necesitan de tres ingredientes fundamentales: “Que sean en español (o en inglés, pero ampliamente reconocibles), populares y fácilmente vinculables con la ciencia”.

¿Pero cómo entra la ciencia en juego? Después de cada canción, o cada dos, uno de los científicos toma la palabra para ofrecer una explicación de entre tres y cinco minutos, en la que vincula el tema musical con alguna línea de investigación.

El baterista Fabrizio Giossa Lucila Castillo

Con Corazón valiente, de Gilda, se introduce el estudio de las enfermedades cardíacas; Mal bicho, de Los Fabulosos Cadillacs, sirve para hablar de microorganismos, como bacterias, parásitos y virus; mientras que Mi enfermedad, de Fabiana Cantilo, da pie a abordar el tema de las enfermedades raras. La flaca, de Jarabe de Palo, permite acercarse a la obesidad como enfermedad metabólica y a las investigaciones que se realizan en Uruguay sobre esta problemática.

Para evitar una mirada endogámica y abordar temas que no forman parte de las líneas de investigación del Pasteur, NTP comenzó a convocar a profesionales de otras disciplinas. Así, para acompañar Flowers, de Miley Cyrus, invitaron a una docente de la Facultad de Agronomía; con Lloviendo estrellas, de Cristian Castro, subió a escena un astrólogo, y para Ciega, sordomuda, de Shakira, sumaron la colaboración de dos otorrinolaringólogos del Hospital de Clínicas.

Espectáculo en Teatro Movie.

Los espectáculos suelen ser gratuitos o a beneficio y están dirigidos tanto a adultos como a niños (preferentemente de sexto de escuela en adelante). “Tocar para chicos tiene una energía especial, que está buenísimo porque te la transmiten. El público adulto es más tranquilo, demora más en entrar en clima y engancharse, pero creo que presta más atención a los discursos y las explicaciones”, reflexiona Pannunzio.

Romper con los estereotipos

Si uno busca en Google la palabra científico, aparecen dos tipos de imágenes: una más caricaturesca, que remite al estereotipo del científico loco, con el pelo despeinado, túnica blanca y tubos de ensayo, y otra que apunta al típico nerd, una persona introvertida, rodeada de libros y computadoras.

Otro de los objetivos detrás de este proyecto musical era romper con estos estereotipos. “Queríamos mostrar que entre los científicos, como entre todas las personas, hay talentos más allá de lo profesional. Tenemos gente que toca la guitarra o el piano, gente que pinta o que le encanta escalar o jugar al fútbol”, detalla Hirschfeld.

En esa conexión entre ciencia y arte también se detiene Dalla Rizza, quien encuentra puntos en común entre ambas disciplinas: la creatividad, el ensayo y error, la repetición y el trabajo en equipo. “Considero que el científico es también un poco artista”, resume.

Según cuentan, uno de los principales temores estaba en el qué dirán, especialmente en lo que podrían pensar sus colegas al ver que no se trataba de una charla científica pura y dura. Pero ocurrió todo lo contrario. NTP comenzó a ser convocada para tocar en distintos ámbitos educativos y profesionales, como la Universidad Católica del Uruguay, la Organización de Estados Iberoamericanos y el Foro Biotech de la Universidad ORT Uruguay. Y, si no fuera porque los integrantes tienen horarios disímiles, también habrían participado de congresos internacionales.

Lo último y lo que se viene

“¿Qué queda? ¿El Solís o el Antel Arena? ¿El Centenario?”. Esa es la pregunta que se hacen, entre risas, los músicos al repasar la corta pero fructífera trayectoria de la banda. En 2023, NTP teloneó a Ruben Rada en el Teatro de Verano, durante el concierto que el Negro ofreció por sus 80 años, y hace un mes pisó por primera vez otro de los escenarios más emblemáticos del país: el Auditorio Nacional del Sodre.

Ballet y Ciencia por una Causa unió a NTP y al Ballet Nacional del Sodre en una propuesta impulsada por Montevideo Shopping para concientizar sobre el cáncer de mama.

Fue en el marco del espectáculo Ballet y Ciencia por una Causa, organizado por Montevideo Shopping para concientizar sobre el cáncer de mama. Allí, la música y los monólogos de los científicos se combinaron con la destreza del Ballet Nacional del Sodre. Aunque habían tenido un ensayo previo el día anterior, fue recién en esa instancia cuando los músicos pudieron ver cómo la danza se integraba a sus canciones.

“Fue espectacular el nivel de producción y toda la coordinación previa. Hubo un trabajo importante para adaptar algunas canciones: modificamos sus estructuras y tuvimos que ajustar varias cosas para que funcionaran con el ballet. Todo eso hizo que la experiencia fuera bastante surrealista. Era una mezcla de mundos que no esperábamos y que terminó siendo increíble”, relata Pannunzio.

El próximo concierto tendrá lugar el 4 de diciembre en el Teatro Centro Español de Durazno y la entrada es un bono colaboración de 200 pesos a beneficio de la Asociación Down de Durazno. La presentación forma parte de un proyecto de NTP para llevar la divulgación científica al interior del país, una iniciativa que ya tuvo una primera parada a comienzos de año en Paysandú. Otra oportunidad para escucharlos será el miércoles 16 de diciembre a las 20.45 horas, esta vez con entrada libre, en la feria Ideas+, del Parque Rodó.

Geraldine Schlapp.

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Un eterno viaje de egresados

Galería acompañó el ensayo previo al espectáculo del Sodre y comprobó que NTP combina dos facetas que no siempre van de la mano: un profesionalismo casi obsesivo a la hora de ensayar y una vocación irrefrenable por la chacota cuando aparece un rato libre. Las canciones se repasan una y otra vez, se corrigen detalles, se vuelven a probar y se ajustan hasta que cada instrumento encuentra su lugar. No hay demasiado margen para la improvisación, aunque tampoco parece haber lugar para los nervios. A pocas horas de presentarse en uno de los escenarios más importantes del país, el grupo transmitía una tranquilidad llamativa, como si tocar en el Sodre fuera un ensayo más. Entre canción y canción, sin embargo, la concentración se diluía con comentarios y risas. Se nota que disfrutan de lo que hacen y que no han perdido la oportunidad de divertirse en el camino.