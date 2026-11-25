El ser humano siente una atracción casi magnética hacia el mar. “Tomá al hombre más distraído, sumido en sus más profundas ensoñaciones; ponelo de pie, hacé que sus pies se pongan en marcha, y él te conducirá infaliblemente hasta el agua, si es que hay agua en toda aquella región”, leyó en algún momento la reconocida artista brasileña Adriana Calcanhotto.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En Moby Dick (1851), como en muchas otras obras, se encontró con lo que no tenía cerca en su Porto Alegre natal: el mar. Para la cantautora de música popular brasileña (MPB), ser ese “tipo” de persona que nació en una ciudad alejada de la playa le dio un momento eureka más tarde en la vida, cuando ya hacía canciones. Esa nueva conexión la llevó a componer su trilogía marítima, formada por los discos Maritmo (1998), Maré­ (2008) y Margem (2019).

De ahí que en el primer año de este siglo manifestara en el tema Maresia: “Oh, si yo fuera un marinero, mi hogar sería dulce, no solo Río de Janeiro: la inmensidad y el mar”. Pero no lo canta así, ella dice: “Ah, se eu fosse marinheiro. Seria doce o meu lar. Não só o Rio de Janeiro. A imensidão e o mar”.

Pese a haber visitado Uruguay en varias ocasiones —la primera en 2009 con un proyecto paralelo experimental con Moreno Veloso y Domenico Lancellotti—, Calcanhotto no habla español y menos se atrevería a cantar en este idioma. Se ha sumergido —y lo seguirá haciendo— en el portugués desde sus varias facetas artísticas, que incluye el escribir e interpretar música infantil a través de su alter ego Adriana Partimpim.

Por eso, confiesa a Galería , cada vez que sale de Brasil tiende a viajar a Portugal. En el país luso no solo encuentra una afinidad idiomática: de allí provienen algunos de sus referentes dentro del mundo de la poesía, como Fernando Pessoa o Mário de Sá-Carneiro. Además, a finales de 2015 fue nombrada embajadora de la Universidad de Coímbra y en esa histórica institución ha realizado varias residencias artísticas. Incluso, se desempeñó como profesora invitada en la Facultad de Letras entre 2017 y 2019. Su aclamado curso Como Escrever Canções (Cómo escribir canciones) tenía un primer mandamiento muy categórico: “¡tengan una vida!”.

Así, con toda la sabiduría que le da el haber transitado con mucha intensidad sus 61 años de vida, dice que nunca había pensado en la paradoja de no haber culminado sus estudios secundarios y ser referente universitaria. Manifiesta, además, sentir al uruguayo como un pueblo “hermano” y esta vez llega a Montevideo con su formato Voz y violão, el próximo 5 de diciembre.

La trae Marea, como casualmente se ha titulado el ciclo anual que comenzó hace seis años en la Sala Zitarrosa, en el que se presentan mujeres y disidencias de la música y el audiovisual. Y, debido a este título tan resonante para ella, adelanta que decidió cambiar un poco el repertorio que viene de interpretar en varias ciudades de Reino Unido, Portugal y Brasil.

En sus inicios en Porto Alegre le decían la Dama de Hierro por su quietud en el escenario, aunque hoy sabemos que era pánico escénico. ¿Qué queda de aquella joven tímida cuando hoy se sube sola con una guitarra?

Hice muchas cosas diferentes y muchos formatos. Los conciertos que hice con Luciano Alabarse en Porto Alegre fueron muy diversos. Uno era completamente jazzista­, otro era punk, otro de guitarra, otro era pop; eran muchas cosas. Algunas cosas fueron más conocidas por el público que otras. Presenté una versatilidad en esos formatos y fui experimentando varios tipos de cosas. Hoy creo que visité muchas posibilidades. Yo era muy tímida cuando vine a Río de Janeiro, y tengo una naturaleza tímida. Pero hoy en día me desempeño socialmente mucho más que en la juventud.

Muchos años de carrera...

Muchos años de carrera y psicoanálisis.

En 2004 creó el personaje de Adriana Partimpim para hacer música infantil sin subestimar a los niños. ¿Qué descubrió de su propia composición cuando se permitió jugar desde ese alter ego?

Sobre mi propia composición, descubrí que tiene muchos elementos que sirven a Partimpim, que son comunes a Partimpim, yo diría, en el sentido de querer comunicarse porque es una canción popular, de tener claridad, de tener síntesis, de no ser canciones complicadas, muy elaboradas, de armonía complicada, de letra hermética, confusa. En ese sentido, creo que las dos Adrianas tienen eso en común. Pero respondiendo a su pregunta, creo que aprendí que mi composición hasta entonces, hasta lanzar Partimpim, ya tenía esas características que yo considero que son comunes.

¿Juega en el escenario hoy? ¿Se divierte?

Sí.

No terminó el liceo para dedicarse a la música, pero terminó dando clases de composición en la histórica Universidad de Coímbra. ¿Cómo vive esa paradoja?

Nunca pensé sobre eso de esa forma. Pero me gusta mucho, porque me gustan mucho las motivaciones de esa universidad, el modo en que la institución interactúa desde hace muchos siglos con Brasil. Me gustó la experiencia académica. Me gusta viajar a Portugal y disfruté de todas las cosas que me propusieron. Todos los debates siempre fueron muy interesantes para mí. Es una tendencia en el mundo esta apertura de las universidades para el diálogo con los artistas. Algunas universidades están abiertas para eso, y algunos artistas lo están.

Hay varios encuentros por el mundo sucediendo. Como invitada de la Universidad de Coímbra me vi inserta en esa tradición, que son las personas que piensan en Brasil a través del prisma de Coímbra.

Leo Aversa

En el 2016 sufrió un corte grave en la mano derecha que la dejó meses sin poder tocar. ¿Cómo fue reaprender a tocar la guitarra casi de cero?

Fue muy difícil, fue muy duro. Grabé el disco Microbe del Samba (2011) tocando la guitarra. El disco soy yo tocando, Doménico Lancelloti en la batería y Alberto Continentino en el contrabajo. Y el resto eran invitados distintos. Pero cuando fuimos a hacer el tour tenía el puño herido, recién operado y no pude tocar la guitarra por casi dos años. Fue muy difícil. Entonces fui inventando maneras de no sufrir.

¿Como cuáles?

Paré de pensar en la guitarra. Y David Moraes me sustituyó. Él ya había tenido una herida en la mano y había quedado un tiempo sin tocar, como yo. Entonces me dijo: “No pienses que estás perdiendo el tiempo. Todo vuelve. Vas a volver con todo, vas a recuperar el tiempo perdido, vas a ver”. Y eso es lo que realmente sucedió. El tiempo que no pude tocar fue muy aburrido. Era triste. Cuando viajábamos a una ciudad y los músicos iban a una tienda de músicos, yo no iba para no sufrir. No es que dejé de sufrir, pero fui empujando el sufrimiento hacia el fondo del pecho y tenía esa esperanza que David me daba de que iba a estar todo bien. Yo tocaba con el secador de pelo, con tazas, platos; tocaba objetos. Después fui volviendo poco a poco. Ahí hice el show Olhos de Onda (disco en vivo de 2014), solo con la guitarra. Fui como invitada de una fundación de Lisboa, conmemorando los 20 años de la casa donde yo había tocado por primera vez en Portugal.

En Margem volcó el duelo por la partida de Suzana de Moraes —su pareja durante años— y cerró su trilogía sobre el mar (Maritmo, Maré, Margem). Curiosamente, ahora viene a Montevideo dentro de un ciclo de recitales llamado Marea. ¿Por qué el mar le sirve como refugio para hablar de las emociones más profundas?

No fue siempre así. Fue una cosa que fui descubriendo. Vengo de una ciudad donde no hay mar. Hay dos tipos de personas en el mundo: las que nacen en ciudades que tienen mar y las que nacen en ciudades que no tienen mar. En las personas como yo hay un descubrimiento del mar. Cuando te encontrás con el mar por primera vez, tiene ese impacto. Es diferente de las personas que nacen aquí en Río de Janeiro; un poco lo banalizan. Creo que eso me generó ese interés. Y después también las canciones de mar, las canciones de playa, la literatura de mar, Moby Dick, Dorival Caymmi, los poemas de Sophia de Mello Breyner. Fui haciendo cosas y terminé con una trilogía. Fue algo que fui descubriendo, profundizando en los poemas, en los libros, en las canciones y acabé componiendo las mías.

Después de la pandemia pasó casi dos años sin poder componer una sola canción, hasta que en Lisboa se destrabó y nació el disco Errante (2023). ¿Cómo se atraviesa ese silencio creativo después de tantos años de carrera?

Es complicado pasar por un bloqueo creativo, pero es parte del proceso. Es algo que les digo a mis alumnos con mucha tranquilidad. Porque no sabés si va a pasar, pero pasa. Tengo una amiga que dice que solo hay un bloqueo creativo en quien crea. Entonces, calmate. Volví a componer, pero Arnaldo Antunes fue una persona fundamental. Hice un álbum con él. Fue muy receptivo, muy afectuoso y muy paciente. Hicimos las canciones y naturalmente volví a componer sin darme cuenta. Fue genial ese proceso de la vuelta.

Dijo que ha tenido varios silencios creativos en su carrera, ¿fueron muchos?

Algunos, no muchos. Con algunos lidié más o menos bien, porque a veces ocurre en un momento en el que no necesitás crear. Estás solo tocando de gira. Entonces no necesitás componer cosas nuevas. No hace tanta diferencia, no da tanta angustia. Lo que sucedió en la pandemia fue que fue muy largo, y en algún momento me pareció muy preocupante. Porque quería y no podía y el impacto fue mayor. Pero bueno, pasa. Todo pasa.

¿Le gusta componer en conjunto con alguien, como sucedió con Antunes?

Siempre me he considerado muy tímida para componer en conjunto presencialmente. Pero ahora, habiendo compuesto con Arnaldo, eso cambió mucho. Claro que Arnaldo ya era un amigo querido, ya lo conocía, tenía una cierta intimidad. Pero ya me siento más lista para eso. Mientras tanto sigo trabajando. He recibido melodías, más que letras. Pero también recibí una letra inédita de Luiz Melodia para componer la música. Me gustan estas cosas que aparecen en el camino.

Isadora Quintana

Como gaúcha de Porto Alegre, tiene una cercanía natural con el Río de la Plata. ¿Qué lugar ocupa Uruguay en su mapa afectivo y musical?

Uruguay es un país hermano, tiene tantas cosas parecidas, próximas, íntimas. Tengo tantos amigos que van y vuelven a Montevideo como si fuera una ciudad del Río Grande del Sur, prácticamente. Mi interés es tanto en la lengua portuguesa que, cuando salgo de Brasil, termino viajando a Portugal. Y estoy mucho en Brasil, que es muy diverso en las formas del idioma en sus diversas regiones. Pero siento al pueblo uruguayo como un pueblo hermano del Brasil, y especialmente de Río Grande del Sur, por tantas cosas en común.

¿Pensó alguna vez en escribir en español?

No tengo condiciones, no tengo capacidad, no domino la lengua para eso.

Llega a la Sala Zitarrosa en un formato totalmente despojado, con solo guitarra y voz. ¿Qué tipo de encuentro propondrá con el público montevideano?

Es muy íntimo porque cuando compongo una canción en general es de voz y guitarra. Todo nace de la voz y la guitarra. Entonces, cuando estoy haciendo el espectáculo es como si ellas estuvieran prácticamente espiándome trabajar. En ese sentido, es muy íntimo. Y el espectáculo solo me da esa libertad que he experimentado mucho.

Tengo una lista de canciones en el escenario y elijo el momento de hacerlas. Ya no sigo una lista armada en orden. Cada noche es única y yo estoy de formas distintas cada noche y el público también. Eso es algo que permite el espectáculo gracias a que estoy sola. Cuanto más gente esté conmigo en el escenario, más difícil es hacerlo.

Y en este concierto voy a cantar canciones que no están en el repertorio normal de la gira, pero que voy a cantar en la Sala Zitarrosa porque el ciclo se titula Marea.

Adriana Calcanhotto, el 5 de diciembre a las 21.30 h en Sala Zitarrosa. Entradas de 2.200 a 3.000 pesos en Tickantel.