Por distintas razones, los nombres de ciertas empresas tecnológicas globales ocupan titulares por estos días. Algunas, vinculadas a la inteligencia artificial (IA), son parte de un cambio tecnológico comparable al de la invención de la electricidad que, junto con otros movimientos, hará crecer la economía mundial, sostiene el uruguayo Juan Hernández, director para las Américas y UCITS Global Distribution de Vanguard, una de las principales gestoras de inversiones del mundo.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En ese entorno, destaca una situación en general favorable de América Latina y de Uruguay, así como sus fondos de pensiones y clases medias “crecientes” que se vuelcan cada vez más a los mercados financieros y de capitales. Sin embargo, menos “expuestos” a ese tipo de inversiones que, por ejemplo, los estadounidenses y más recientemente los europeos, considera que los uruguayos y otros latinos padecen el problema de una menor educación financiera.

Hernández —un licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay que emigró hace 23 años y trabajó, por ejemplo, para el fondo BlackRock en México— estuvo la semana pasada en Montevideo para presentar la alianza con la empresa uruguaya de asesoramiento financiero fiduciario Nantas y el producto Nantas Ahorro, orientado a promover el ahorro y la inversión de largo plazo en el país.

—Este año la geopolítica está pautando más que otras veces el ánimo de los inversores internacionales. ¿Qué consecuencias tiene la derrota de los republicanos en las recientes elecciones de medio término en Estados Unidos?

—Si se mira a largo plazo, los fundamentos (de la economía) no han cambiado. Nosotros empezamos el año con un view bastante constructivo, sobre todo de Estados Unidos, derivado de lo que llamamos un proceso de inversión de las capacidades en inteligencia artificial, con los data centers y la tecnología. La historia de 100 años para atrás muestra que, por lo general, estos períodos de inversión de capital generan crecimiento económico y generan utilidades, si bien son un poco inflacionarios.

La inversión en IA se va a trasladar a la economía en general en tres ángulos. Uno es el incremento de la productividad, no tanto mirando las empresas de tecnología, de chips o semiconductores, sino el efecto que puede tener en toda la economía. En nuestro escenario base, a esto le damos un 60% de probabilidad. Es un cambio tecnológico que no hemos visto en los últimos 100 años, comparable solo a la invención de la electricidad.

Segundo, la automatización; entre las tareas white collar, de oficinas, no manuales, el promedio es un 20% de todas las tareas que se pueden automatizar, dándoles a esos humanos tiempo para ser más productivos.

El tercer ángulo son las nuevas industrias que se puedan crear a raíz de estos cambios.

Entonces, con ese escenario, con Estados Unidos liderando, vemos que la economía en general va a crecer.

—¿Cómo puede afectar a los mercados la política interna estadounidense y el contexto geopolítico global?

—Hemos tenido tres conflictos bélicos este año, uno de los cuales afectó mucho a los precios de las energías; más allá de la volatilidad de los mercados, esto lo que nos indica es la importancia de diversificar y de no tener todos los huevos en la misma canasta.

Si se miran las midterms americanas o los años electorales, en una perspectiva de cinco o diez años no hay evidencia empírica de una mejor o peor performance del mercado teniendo un Congreso republicano y una Casa Blanca republicana, o en este caso, Casa Blanca republicana y Congreso y Senado demócratas. Sí, esto ha generado más volatilidad y hay un poquito más de incertidumbre, por ejemplo, en torno a la regulación sobre la IA y cuánto contrapeso le van a poner el Congreso y el Senado. Frente a esto, volvemos al concepto de diversificar y mantener el curso: no tomar decisiones emocionales por movimientos de mercado de corto plazo cuando estás invirtiendo a cinco o diez años.

—¿Episodios como el de Microsoft o Nvidia son la antesala de un ajuste en los valores del sector tecnológico o, por el contrario, la salida al mercado de Anthropic todavía lo muestra firme?

—Es muy pronto para leerlo. Anthropic salió con una valuación de 1,3 o 1,5 trillones (de dólares) americanos, pero solo flotó el 5% de la empresa; nosotros esperamos que en los próximos meses estas empresas empiecen a sacar más acciones al mercado para atender la demanda. El IPO (Initial Public Offering u Oferta Pública Inicial) fue exitoso, si se tiene en cuenta que subió por encima del precio de emisión; pero por más que es una empresa muy grande y con una valuación muy alta, el peso que tendrá en los índices será poco. En cualquier caso, está claro que hay un gran apetito por estas empresas en el mercado.

—¿No hay, entonces, un escenario de burbuja de precios en torno a las industrias vinculadas con la IA como señalan algunos análisis?

—No vemos una burbuja; sí pensamos que el mercado tiene priceadas demasiadas buenas noticias. El mercado fija el precio de una acción en función de las utilidades futuras y las descuenta; estima que habrá un crecimiento de utilidades muy fuerte, pero ante cualquier mala noticia —lo que pasó en el sistema de aviación o lo que le pasó a Nvidia con su CEO— generan volatilidad. Nuestro view es que las valuaciones de las empresas tecnológicas y de IA están bastante estiradas o caras, y por eso vemos a largo plazo que las otras acciones van a tener un mejor desempeño.

—Mirando la región, ¿qué lectura hace de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, después de lo que parecía una tendencia de consolidación de las derechas?

—No soy un analista político. El mercado brasileño, mexicano y latinoamericano en general está en una buena situación. Tenemos relativa fortaleza de las instituciones a nivel general, tenemos fondos de pensiones crecientes con reformas muy positivas que se han aprobado en los últimos años, como en México, Chile, Colombia, Costa Rica, y en Uruguay hubo una hace un par de años y se está discutiendo otra. Hay un mercado retail de clase media creciente que cada vez invierte más, participa en los mercados capitales y hay más acceso a los productos financieros, a la asesoría. Nosotros, que trabajamos con todos estos tipos de inversionistas, vemos de manera positiva a América Latina, y Brasil no es la excepción; más allá del régimen político que elija cada país, la verdad no vemos mucho cambio a nuestra perspectiva de hacer negocios en esta región.

—Hace pocos días el gobierno de Uruguay emitió un bono en euros por el equivalente a casi US$ 1.400 millones, después de que un par de calificadoras ratificaran la nota en la escala de investment grade. ¿Qué atrae del país a los inversores y qué les rechina?

—Como inversionistas globales, nosotros participamos activamente en la deuda soberana. Uruguay tiene una de las calificaciones más altas de América Latina, dos grados arriba del investment grade, una solidez muy fuerte de sus instituciones, una estabilidad política y macroeconómica desde hace más de 20 años, aun con cambios de gobierno de izquierda a derecha, y reservas internacionales muy altas. Y si bien el déficit fiscal está en un 4,5% del Producto Interno Bruto, hay un plan para reducirlo hacia 2030, y la inflación está un poquito arriba del target del 4,5% anual pero dentro del rango, con un Banco Central con mucha credibilidad en los mercados. Esos son los atractivos.

Quizás, lo que está en el debe y hay camino para recorrer es en cuanto al crecimiento económico, en seguir atrayendo inversión de capital y en incrementar la productividad.

—Antes mencionó como positiva la reforma jubilatoria del 2023.

—Lo fue sobre todo respecto al largo plazo de las cajas (paraestatales) y al mejorar aspectos del sistema mixto; Uruguay tiene un buen sistema de pensiones mixto. Quizás, lo que está en el debe —y entiendo que se está discutiendo actualmente, junto con otros cambios— es permitirles a las AFAP diversificar el riesgo e invertir en el exterior, lo que habilitaría dar una mejor jubilación a todos los uruguayos.

México en 2020 y Chile el año pasado, todos han tomado medidas parecidas, reforzando el sistema mixto en el sentido de incrementar la contribución a la cuenta de ahorro individual, y mejoraron los regímenes de inversión. También mejoraron el sistema de reparto; México subió la pensión mínima garantizada —que es un poco parecido a lo que hace el BPS en Uruguay—, y Chile hizo algo parecido. Entonces, mejorar el ahorro individual permitiendo a las AFAP que inviertan mejor es positivo; también cuidar a las personas que no van a poder ahorrar lo suficiente.

—Ahora el gobierno está impulsando una causal de jubilación anticipada a los 60 años; en cierto modo revisa la reforma anterior, que subió la edad a 65 contemplando las tendencias demográficas. ¿Cómo ve eso?

—En Estados Unidos, la gente, por más que se jubile, se queda en el fondo de pensiones manejado por Vanguard mucho más —incluso hasta los 72 años, 72 y medio, que es cuando cae la exoneración del fisco—, justamente porque saben que la expectativa de vida es mucho más alta, y que la inflación, sobre todo en salud, en el retiro es bastante más alta. Necesitan que ese capital siga produciendo intereses y crecer durante mucho más tiempo. Entonces, más que dar una opinión de si los 60 o los 65 están bien para Uruguay, que es algo muy local, lo más relevante es tener portafolios no tan listos para disponibilidad inmediata, porque lo lógico es que te quedes invirtiendo muchos más años.

—Estos asuntos tienen que ver también con la planificación financiera personal. ¿La educación financiera en Uruguay es un problema?

—No es un problema de Uruguay, sino de toda América Latina. Por definición tenemos menos educación financiera, pero no porque no estudiamos —la educación en general es muy buena—, sino porque en nuestros países no estamos expuestos al mercado de capital, que en Uruguay es chico y casi no hay acciones cotizando. En Estados Unidos puedes empezar a trabajar y tener acceso a acciones globales, bonos, y ver cómo tu cuenta sube, baja, y te interesas por eso.

Creo que hay esfuerzos que (en Uruguay y la región) se hacen para difundir la educación financiera, y el acceso sí ha mejorado mucho; por ejemplo, en Vanguard no tenemos presencia con una oficina aquí, pero la gran mayoría de los intermediarios, tanto los bancos, los asesores, como los que están en Zonamerica, acceden a todos nuestros productos. Lo que falta —y, de vuelta, esto no es un problema solo de Uruguay, porque también pasa en Brasil, México y en los mercados más grandes en los que participamos— es la asesoría. Le doy un dato: uno de cada dos adultos en Estados Unidos va primero a preguntar información financiera a chats o herramientas similares en internet por productos financieros, tasa de interés de la hipoteca, lo que sea; eso pasa hoy, no dentro de 10 años. Ahora, analizando esto entre nuestros más de 50 millones de clientes, más del 80% —depende de las edades— no se siente cómodo con ese tipo de asesoría. Y pasa porque esos sistemas no están regulados, la información no es 100% correcta y los modelos pueden alucinar o buscan la información que está disponible. Además, las inversiones son emocionales y, ya sea pensando en crear un plan para el retiro o en mandar a un hijo a la universidad, se prefiere hablar con un humano con quien haya conocimiento y tenga empatía.

Antes debías tener un patrimonio muy grande para que te atendiera un banquero o un asesor; hoy es posible escalar mucho ese tipo de servicio con la tecnología. Pero es necesario darle esa confianza a la persona para que se anime a empezar a invertir, porque al final una de las cosas que nosotros siempre decimos es: ¿cuándo es el mejor momento para invertir? Siempre es hoy, no importa la crisis, el tuit, la guerra.