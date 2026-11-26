Cuando Nathan Fielder y Lance Oppenheim, directores del documental Puedes verlo todo (You Can See Everything), reciben acceso total a la casa en donde vive temporalmente Elizabeth Holmes con su pareja, Billy Evans, y sus dos hijos, faltan 34 días para que ella empiece a cumplir su condena en la cárcel federal de baja seguridad Camp Bryan, en Texas.

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Fielder, un director y comediante de Vancouver que juega al límite entre la ficción y la realidad, va directo al grano. Una breve puesta en contexto en una placa de dos párrafos al inicio del documental se le antoja suficiente para introducir al personaje. El público, al parecer, tiene que llegar al cine sabiendo quién es Elizabeth Holmes. Cosa que en Estados Unidos no es difícil: su auge y caída —vertiginoso el primero, estrepitosa la segunda— fueron relatadas al detalle por diarios y revistas. Hubo también un libro, Mala sangre (Bad Blood, de John Carreyrou), y una serie, The Dropout, con Amanda Seyfried como Holmes. El interés que despierta su historia en el hemisferio norte es tal que en su fin de semana de estreno el documental (recién estrenado en Uruguay) recaudó, solo en Estados Unidos, 15 millones de dólares. Hoy lleva más de 100, y se comenta que podría ser el primer documental nominado al Oscar en la categoría Mejor película.

Para quienes no la conocen (o no la recuerdan), la breve pero intensa historia de Elizabeth Holmes puede resumirse así. Empieza cuando esta joven, estudiante de Stanford, decide abandonar sus estudios e invertir el dinero de la universidad en la creación de un dispositivo que prometía, con apenas un pinchazo en el dedo y muy bajo costo para el usuario, realizar un vasto espectro de test para detectar desde diabetes hasta cáncer, pasando por otras enfermedades. Algo en su oratoria, su lenguaje corporal y las poleras negras al estilo Steve Jobs que se volvieron también su marca personal cautivó a poderosos inversores y, con solo 19 años, fundó Theranos (una combinación de las palabras terapia y diagnóstico­ en inglés). Un artículo publicado en setiembre de 2013 en The Wall Street Journal la presentaba como “la revelación del diagnóstico instantáneo”. Fue el primero de muchos, le siguieron perfiles en Forbes (Elizabeth Holmes, que quiere revolucionar la industria de los análisis de sangre, es multimillonaria a los 30 años), The New York Times, Wired y Fortune. Para entonces (junio de 2014) se decía que Theranos había reunido más de 400 millones de dólares de inversores. Llegó a atraer 700, y a estar valuada en 9.000 millones.

Pero en enero de 2022, Holmes fue hallada culpable de cuatro cargos de fraude: la evidencia demostraba que había estafado a inversores y pacientes al mentir sobre las capacidades de la tecnología de Theranos. Fue, irónicamente, también un artículo de The Wall Street Journal (gracias a la colaboración de un exempleado de la firma) el que empezó a poner en tela de juicio la ciencia detrás de la compañía y la autenticidad del discurso de Elizabeth Holmes.

Acceso total

No queda claro por qué la pareja abre las puertas de su intimidad. El propio Fielder se lo pregunta directamente a Holmes en el documental, y no recibe una respuesta concreta. De hecho, él entiende que la pareja ni siquiera conoce bien su trayectoria como cineasta y actor. Pero ahí está, metido en su casa, escuchando sus conversaciones, intentando descifrar qué pasa dentro de la cabeza de Elizabeth Holmes.

Nathan Fielder es codirector y termina siendo protagonista de Puedes verlo todo, luego de compartir momentos íntimos con la familia.

El título Puedes verlo todo es bastante literal. Los directores registran escenas domésticas en las que Fielder (codirector y entrevistador, que en este documental tan inusual se vuelve también protagonista) actúa como uno más de la familia, momentos íntimos a través de puertas entornadas, o directamente filman (innecesariamente para la historia) el cuerpo desnudo de Evans mientras toma una ducha (según los directores, la idea de filmar esta escena fue de Evans).

Lo que se va comprendiendo en el transcurso de la película es que el espectador podrá verlo todo y seguir sin saber nada. Holmes es un verdadero enigma. Varias conversaciones entre Fielder y Holmes desembocan en la verdad y la mentira. Él le pregunta abiertamente si miente, si ha mentido, y ella dice que no. ¿Ni una mentira blanca? Intencionalmente, no. Fielder se percibe más de una vez perplejo ante la seguridad con la que ella se sigue declarando inocente.

—¿De verdad sientes que no hiciste nada malo?

—No hice nada malo.

Mientras Fielder trata de entenderla, o de desenmascararla, ella le sostiene la mirada y dice cosas como “solo sé mi verdad”. Los directores registran esta especie de duelo en que ambos se miran (de los que hay más de uno) en unos planos cerradísimos.

—¿Estás siendo sincera ahora mismo?

—Siempre soy sincera.

Extraña pareja

Elizabeth Holmes y Billy Evans —descendiente de familia acaudalada, sus abuelos fundaron Evans Hotels, en San Diego— se conocieron en una fiesta en 2017. El nombre de la emprendedora ya había caído en desgracia, por eso llegó con un sombrero de ala, lentes de sol y una curita en la cara porque, según dice, la había lastimado su perro.

Elizabeth Holmes y su pareja, Billy Evans, al salir de una audiencia de restitución en la que se le ordenó pagar, a ella y a su expareja, Ramesh Balwani, 452 millones de dólares. AFP

Fue amor a primera vista, aseguran los dos en el documental. Él (graduado de Economía en el MIT), a pesar de lo mediático que fue el caso Theranos, jura que no la reconoció hasta muy entrada la conversación. Evidentemente­, enterarse de con quién estaba hablando no lo hizo desistir del coqueteo. “Sos un tipo rico, atractivo”, le dice Fielder a Evans, queriendo preguntarle en realidad: ¿por qué te metiste en este problema? Y después le pregunta cosas como: “¿No tuviste miedo de que te pudiera estafar?”. “¿Alguna vez te mintió?”. Y Evans, con toda la naturalidad del mundo, responde simplemente: “Ella es extraña. No es normal”.

A poco de estrenarse en Estados Unidos, el documental ya generó varios memes. Uno de los más comentados es la escena de los huevos batidos. Están en la cocina los tres (pareja+documentalista) y ella se pone a batir mientras habla de cómo piensan hacer resurgir Theranos en un proyecto conjunto con Evans. El asunto es que ella no agita el tenedor de acuerdo a la definición universal de batir huevos, como lo haría cualquiera; apenas lo mueve, como sin ímpetu. Da la sensación de que acaba de aterrizar en la Tierra y no conoce los movimientos básicos. Entonces Evans se acerca, toma el bowl y el tenedor, bate enérgicamente y se los devuelve. La cámara sigue la acción, Fielder mira atónito y atina a preguntarle por qué lo hizo: “¿Qué estaba haciendo mal al batir los huevos?”.

Han dicho que el documental funciona como un thriller, y algo de eso hay, porque el espectador está armando y desarmando teorías constantemente. ¿Asumió Elizabeth un papel sumiso frente a su pareja? ¿Simplemente se lo está haciendo creer? ¿O directamente está todo orquestado para vender una imagen de ella que estiman conveniente estratégicamente hablando?

Una escena del documental en que Holmes bate huevos se volvió meme inmediato por la forma desganada en que agita el tenedor y la manera en que su pareja, Billy Evans, viene a corregirla.

Cuando faltan 14 días para la prisión, invitan a Fielder a vivir con ellos, a compartir los días y las noches, y Fielder acepta. Cuando llega con sus cosas al cuarto de invitados, hay una cama sin colchón. Se asoma y les pregunta si tiene que dormir ahí o tienen un colchón extra, y le responden displicentemente que tiene que ir a buscarlo al depósito. La pareja, mientras tanto, conversa de Theranos 2.0 (un proyecto que al final denominaron Haemanthus­ y del que Evans es CEO), hace planes, habla de hacer llamadas, de buscar inversores. Casi siempre ella tiene a Invicta, la bebé, en brazos (el hijo mayor se llama William). Casi siempre él mira al mismo tiempo videos científicos (sobre la estructura de los virus, sobre microscopios de superresolución) en una tablet. Los mira y escucha en velocidad x2. No se sabe si los entiende.

Tiempo compartido

Van pasando los días y, ya más en confianza con Holmes y Evans, Fielder intenta ir más a fondo. Una noche, empiezan a hablar de los dispositivos patentados de Theranos; los aparatos de la discordia, los que nunca llegaron a hacer lo que prometían. A los que Walgreens­ apostó en 2013, invirtiendo 140 millones de dólares en una sociedad con la compañía de Holmes para instalar “centros de bienestar” en algunos locales de su cadena de farmacias. Las pruebas demostraron luego que, con frecuencia, las muestras de sangre extraídas de los pacientes se mandaban analizar a otros laboratorios, porque Theranos no era capaz de llevar a cabo algunos de los exámenes que ofrecía en su carta.

“El dispositivo puede hacer cualquier prueba porque la nube le manda el protocolo”, responde Holmes, cuando Fielder le pregunta si las máquinas funcionan. Después, él parece dar con un hallazgo, un matiz en esa frase. Y le pregunta si tal vez lo que ella quiere decir —o lo que siempre quiso decir— es que el dispositivo “es capaz de hacer cualquier test”. Ella responde que sí, que eso es, pero cuando él le marca la diferencia entre hablar de un hecho y de la potencialidad de un hecho, ella parece no entender. ¿Podría ser que lo que siempre hubo detrás de Theranos­ no fuera una estafa, sino un error de comunicación?

Ella no lo niega ni lo acepta; responde: “Siento que vivo en un universo paralelo”, y otras veces se excusa diciendo “soy literal”. El documental llevó a algunos a pensar que Elizabeth Holmes podría ser neurodivergente. Esa misma conclusión debe haber llevado al propio Fielder a proponer, otra noche, mirar en conjunto el famoso sketch de Abbott y Costello Quién está en primera (Who’s on First?). Es una de las rutinas más famosas del dúo cómico, incluso fuera de Estados Unidos. Sin embargo, la pareja dice no haberlo visto nunca. Cuando Fielder se los muestra, ella no se ríe. Fielder la observa mirando, y la ve sonreír, pero no reír. Al terminar, le pregunta si entendió por qué es gracioso, y ella le da algunas respuestas, pero ninguna es la correcta; ninguna habla de que el enredo en que se meten Abbott y Costello tiene que ver con que los nombres de los jugadores de béisbol suenan como preguntas y respuestas.

Previo a empezar su condena en la prisión Camp Bryan, Elizabeth Holmes y su pareja contrataron a un equipo para que la registrara con el propósito de proyectar un holograma para sus hijos en su ausencia.

Pero no hay diagnóstico oficial que diga que Elizabeth Holmes está en el espectro autista. Los resultados de las evaluaciones psicológicas que le hicieron previo al juicio se mantuvieron bajo sello judicial por razones de privacidad médica y no fueron utilizados en el proceso. Aunque extraoficialmente se la asocia más bien con rasgos narcisistas, su estrategia actual parece ser la candidez. Una candidez que la ubica rápidamente en el lugar de víctima; la misma carta que se jugó en el juicio, cuando intentó volcar toda la responsabilidad del fraude en Ramesh Balwani, su expareja, que se incorporó a Theranos en 2009 como presidente y director de operaciones. Ambos mantenían un vínculo amoroso desde 2004, cuando ella tenía 18 años y él 38. Su equipo legal acusó a Balwani de manipularla e influenciarla para que cometiera la estafa, pero, aunque él también terminó condenado por la Justicia, la evidencia demostró que se consultaban todas las decisiones y, si eventualmente uno debía tomar la decisión final, lo hacía ella.

Segunda parte

Después de acompañar a Holmes hasta el último día en casa, con la despedida de su familia, de su pareja, y hasta su entrada en la prisión, la película recién va por la mitad. Empieza entonces una segunda parte que ya no será tanto sobre ella, sino sobre su pareja, Evans, la otra mitad de la ecuación.

Pasaron dos años desde que Holmes está presa, recibiendo la visita de su familia los fines de semana. Lo vemos a Evans en una oficina, con las viejas máquinas de Theranos arrumbadas en un estante; vistas ahí, parece imposible pensar que alguien les tuviera tanta fe para invertir millones. Ahora Evans y los niños viven en otra casa y tienen una iguana de mascota.

En octubre de 2014, cuando estaba en su pico más alto, Holmes fue tapa de la revista Forbes con una fotografía que se volvería icónica y que en la serie The Dropout, sobre el caso Theranos, replicaría Amanda Seyfried.

En esa segunda parte aparece también Amanda Seyfried, una presencia que tendrá gran relevancia en el documental, más de lo previsto inicialmente. La actriz, que interpretó a Holmes en la miniserie The Dropout, comparte sus opiniones de algunas escenas del documental que Fielder le muestra como adelanto. Se la ve curiosa, compenetrada con el caso. Y aquí es donde el documental se vuelve poco ortodoxo, porque Seyfried reconstruye algunas conversaciones que Fielder­ tuvo con Holmes pero que no llegaron a ser filmadas. Ella, que ya se estudió las muletillas, la mirada, la posición de la mandíbula al hablar, el tono de voz y hasta el pequeño movimiento de cabeza que hace cuando escucha, vuelve a transformarse en la emprendedora por un rato.

En un momento desconcertante le pregunta a Fielder: “¿La extrañas?”. Como respuesta, él ofrece esto: “Se siente muy auténtico todo con ella, pero después no confío. Es como un mago”.

Es difícil, si no imposible, ver lo que hay detrás de la mirada vacía de Elizabeth Holmes. En el juicio, entre las evidencias presentadas de documentos de la empresa, había anotaciones de su puño y letra, notas que escribía para ella misma y probablemente fueron requisadas de las oficinas de Theranos. Decían cosas así: “Hago todo lo que digo, palabra por palabra. Nunca llego un minuto tarde. No muestro entusiasmo”. “No reacciono”, dice otra. “No dudo”. “Conozco el resultado de cada encuentro”. “Rara vez hablo. Cuando lo hago, soy clara y concisa. Denuncio las tonterías de inmediato. Mis manos están siempre en mis bolsillos o gesticulando”.

Por eso, al cabo de las dos horas y cincuenta minutos que dura el documental, quedan más preguntas que respuestas. Quién es Elizabeth Holmes, tal vez no lo sepamos nunca. Solo sabemos que todo lo que se planta y crece en torno a ella es ambicioso y fascinante, pero sospechoso.