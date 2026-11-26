“Vamos a representar a todos los judíos uruguayos, más allá de cómo y cuál sea su tipo de sionismo”, indicó el nuevo director ejecutivo de la institución

El Comité Central Israelita del Uruguay es una entidad representativa de la colectividad judía del país.

El Comité Central Israelita del Uruguay cambió formalmente su nombre a Comité Central de la Comunidad Judía Uruguaya, en una decisión que busca actualizar la denominación de la institución y reflejar de manera más directa la identidad de la colectividad que representa. “Se trata de un aggiornamento, de una modernización para el adentro y para la afuera”, explicó David Telias, director ejecutivo de la institución.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La decisión fue anunciada el 8 de setiembre, durante el acto de asunción de la nueva directiva, encabezada por el abogado Claudio Elkan. El cambio de nombre formó parte de una renovación institucional que incluyó también una nueva simbología.

El Comité Central fue fundado en 1940. Su creación respondió a la necesidad de establecer una representación común de las distintas comunidades judías que ya estaban organizadas en el país. Su cometido ha sido representar a la colectividad judía ante las autoridades nacionales y la sociedad civil, además de coordinar iniciativas y atender los asuntos de interés general de las instituciones afiliadas. Con el paso de las décadas se incorporaron nuevas organizaciones y su estructura llegó a reunir a cerca de 50 entidades. La institución está integrada al Congreso Judío Latinoamericano y, a través de este, al Congreso Judío Mundial, organización internacional que nuclea a comunidades judías de distintos países y cuenta con representación ante organismos de Naciones Unidas.

Telias afirmó a Búsqueda que la modificación del nombre estaba pendiente desde hacía bastante tiempo. “La palabra israelita se usó porque la palabra judío estaba un poco denostada, incluso en diccionarios de lengua española. Hoy queremos rescatar el término porque implica representar mejor lo que somos”, dijo.