El Comité Central Israelita del Uruguay cambió formalmente su nombre a Comité Central de la Comunidad Judía Uruguaya, en una decisión que busca actualizar la denominación de la institución y reflejar de manera más directa la identidad de la colectividad que representa. “Se trata de un aggiornamento, de una modernización para el adentro y para la afuera”, explicó David Telias, director ejecutivo de la institución.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
La decisión fue anunciada el 8 de setiembre, durante el acto de asunción de la nueva directiva, encabezada por el abogado Claudio Elkan. El cambio de nombre formó parte de una renovación institucional que incluyó también una nueva simbología.
El Comité Central fue fundado en 1940. Su creación respondió a la necesidad de establecer una representación común de las distintas comunidades judías que ya estaban organizadas en el país. Su cometido ha sido representar a la colectividad judía ante las autoridades nacionales y la sociedad civil, además de coordinar iniciativas y atender los asuntos de interés general de las instituciones afiliadas. Con el paso de las décadas se incorporaron nuevas organizaciones y su estructura llegó a reunir a cerca de 50 entidades. La institución está integrada al Congreso Judío Latinoamericano y, a través de este, al Congreso Judío Mundial, organización internacional que nuclea a comunidades judías de distintos países y cuenta con representación ante organismos de Naciones Unidas.
Telias afirmó a Búsqueda que la modificación del nombre estaba pendiente desde hacía bastante tiempo. “La palabra israelita se usó porque la palabra judío estaba un poco denostada, incluso en diccionarios de lengua española. Hoy queremos rescatar el término porque implica representar mejor lo que somos”, dijo.
Añadió que el cambio no significa un alejamiento del vínculo con el Estado de Israel ni supone una modificación de la orientación histórica de la institución. Desde su fundación, el Comité tuvo una participación activa en las iniciativas que contribuyeron a la creación del Estado israelí. “Nuestro vínculo con Israel es de afecto ideológico y lo seguirá siendo, no va a cambiar, vamos a seguir siendo tan sionistas como siempre”, sostuvo. “Pero vamos a representar a todos los judíos uruguayos, más allá de cómo y cuál sea su tipo de sionismo”.