La autora alcanzó el éxito internacional a partir de la publicación de su primera novela, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, convertida en un fenómeno literario

De la mano de la Biblioteca Nacional del Uruguay (BNU), la escritora y periodista moldava Tatiana Tîbuleac, una de las voces destacadas de la literatura europea contemporánea, llegará por primera vez a Montevideo para conversar sobre su nueva novela, Cuando seas feliz, golpea tú primero.

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Hija única de un periodista y una correctora de estilo, la pluma de la autora comenzó a ser reconocida a partir de sus columnas Historias verdaderas, publicadas en el periódico Flux, uno de los más importantes en lengua rumana. Pero el éxito internacional le llegó al publicar en 2016 su primera novela, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, convertida en un fenómeno literario, traducida a varios idiomas y con adaptaciones para el teatro. Su segunda novela, El jardín de vidrio, ganó el Premio de Literatura de la Unión Europea en 2019.

Tîbuleac, que vive actualmente en París, conversará con Lucila Arboleya —presidenta del Latu— sobre el papel de la literatura en la reconstrucción de la memoria individual y colectiva a partir de su nueva novela, inspirada en su relación con su padre, que trata sobre el amor, las ausencias y las contradicciones que atraviesan nuestras historias personales

Para la BNU, esta conversación abierta al público oficiará de invitación a reflexionar sobre lo que permanece a través de los libros y sobre la capacidad de la literatura para recuperar y transmitir este tipo de historias.