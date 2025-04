De qué hablan Michelle Obama y su hermano, Craig Robinson, en su nuevo podcast

"So let’s just dive in”, dijo la exprimera­ dama de Estados Unidos Michelle Obama en el primer episodio de su podcast allá por 2020, en plena pandemia. Tras esa frase se escucha una carcajada: es su esposo, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, quien, como no podía ser de otra manera, fue su primer invitado. Esta primera interacción, amistosa y espontánea, marcó el tono del programa: cercano, relajado, humano. Un estilo que no solo define la forma en la que Michelle se comunica en este formato, sino también en la vida.