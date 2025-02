De salchichas, sellos cabeza abajo y otras leyes locas

Hace años, cuando los euroescépticos del Reino Unido estaban a punto de ganar el Brexit­, en una cena me tocó de compañero de mesa Norman Foster. Le pregunté si era partidario o no de salirse de la Unión Europea y me contestó que hasta unos días antes no. “Al fin y al cabo tengo obras en muchos países, pero estoy empezando a ver el punto de vista de los brexiteers”. A mi pregunta de por qué había cambiado de opinión, me explicó que la sobrerreglamentación de Bruselas en ámbitos que iban desde la agricultura al comercio, como en otros muchos campos, era difícil de aceptar para un país que siempre ha sido una isla. “Fíjate” —añadió con flema británica—, “pero si incluso pretenden decirnos qué tamaño deben tener nuestras salchichas”. He recordado esta vieja anécdota porque acabo de enterarme de que las dificultades que todos encontramos al beber agua de las nuevas botellitas de plástico que tanto proliferan obedece a que, por una disposición de Bruselas, el tapón debe ir pegado al cuello de la botella. Resultado: imposible beber sin ponerse hecho una sopa. “Se trata de una medida para evitar la proliferación de plásticos”, me dijo el otro día una amiga muy concientizada con esto del reciclaje y el cambio climático. A mí que me perdonen, pero me parece una solemne bobada. Si lo que quieren es evitar plásticos, ¿no sería más lógico prohibir del todo este tipo de botellitas enanas que apenas sirven para apagar la sed, o que repusieran las diversas fuentes que antes había en ciudades y pueblos? Siempre me ha fascinado la figura de esos burócratas que desde un despacho se dedican a crear disposiciones que afectan a millones de personas. El caso más paradigmático es el de aquellos políticos y funcionarios europeos del siglo XIX que, escuadra y cartabón en ristre, se afanaban en trazar las fronteras de países asiáticos y africanos. Así, pinto pinto gorgorito, sin reparar en tribus ni etnias ni ninguna otra particularidad de la región, crearon países que aún hoy son víctimas de tal dislate.