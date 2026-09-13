Estocolmo bajo tierra: una galería de arte de 110 kilómetros

Bajo las calles adoquinadas de la capital sueca se esconde uno de los proyectos museísticos más ambiciosos y democráticos del planeta. Conocido popularmente como konsten i tunnelbanan (el arte en el metro), el suburbano de Estocolmo funciona desde los años 50 como una vasta galería subterránea que se extiende a lo largo de más de 110 kilómetros.

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Lejos de la estética sobria, gris y puramente funcional que suele caracterizar a este medio de transporte en otras grandes metrópolis, en Estocolmo las estaciones se convirtieron en lienzos en blanco para más de 150 artistas. Pinturas murales, mosaicos, relieves, instalaciones de neón y esculturas transforman el trayecto diario en un recorrido por cuevas volcánicas, jardines secretos y universos de ciencia ficción.

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Aunque cerca de un centenar de estaciones albergan alguna expresión artística, hay varias paradas que destacan por su impacto visual y temática. Aquí un listado de las imperdibles:

El gran epicentro de la red. En la plataforma profunda, sus paredes de roca viva combinan suaves tonos blancos con enredaderas de azul intenso, diseñadas para transmitir paz y frescura en medio del trajín urbano.

T-Centralen. AFP

Rådhuset

Artista: Sigvard Olsson. Año de la intervención: 1975.

Situada bajo los juzgados, esta estación parece sacada de una excavación arqueológica. Mantiene la roca al desnudo, teñida de un potente color terracota, logrando un efecto cinematográfico.

Rådhuset. Visit Stockholm

Stadion

Artistas: Åke Pallarp y Enno Hallek. Año de la intervención: 1973.

Creada en honor a los Juegos Olímpicos de 1912, es un antídoto contra los inviernos nórdicos. Su techo simula un cielo azul despejado, cruzado por un gigantesco arcoíris. La estación está junto al Estadio Olímpico de Estocolmo, construido para aquellos Juegos.

Stadion. Visit Stockholm

Kungsträdgården

Artista: Ulrik Samuelson. Año de la intervención: 1977.

Kungsträdgården. Visit Stockholm

Rinde homenaje al antiguo palacio Makalös y a los jardines reales. Está repleta de estatuas clásicas, columnas rotas y restos arqueológicos rescatados del centro de la ciudad.

Solna Centrum

Artistas: Karl-Olov Björk y Anders Åberg. Año de la intervención: 1975.

Sus paredes simulan un bosque de abetos y su techo arde en un rojo intenso que evoca un atardecer. Su diseño funciona como una crítica política sobre la destrucción de la naturaleza.

Solna Centrum. Visit Stockholm

Hallonbergen

Artistas: Elis Eriksson y Gösta Wallmark. Años de la intervención: 1975 y 1982.

Hallonbergen. Visit Stockholm

Parece salida de un dibujo infantil. Las paredes están llenas de criaturas fantásticas y formas coloridas basadas en dibujos de los propios artistas y de sus hijos.

Thorildsplan

Artista: Lars Arrhenius. Año de la intervención: 2008.

Thorildsplan. Visit Stockholm

Un giro hacia la nostalgia digital. En esta estación, los azulejos rinden tributo a los videojuegos de los años 80 con guiños pixelados a hitos como Pac-Man y Super Mario.

Tekniska Högskolan

Artista: Lennart Mörk. Año de la intervención: 1973.

Tekniska Högskolan. AFP

Un homenaje absoluto a la ciencia y la tecnología. Sus paredes y techos están repletos de referencias visuales a los elementos clásicos de la naturaleza, las leyes de la física, el fuego, las matemáticas y los grandes hitos del conocimiento humano, como los engranajes o las fórmulas espaciales.

Tensta

Artistas: Helga Henschen, Arne Sedell y Lars Henschen. Año de la intervención: 1975.

Tensta. Visit Stockholm

Figuras de animales y hojas estilizadas aparecen sobre las paredes blancas de esta estación, acompañadas por frases como “A rose for the immigrants”, “Solidarity” y “Kinship”, en un homenaje a la diversidad cultural del barrio.

Odenplan

Artista: David Svensson. Año de la intervención: 2017.

Odenplan. Visit Stockholm

Las líneas de luz onduladas instaladas en el techo y sobre las escaleras mecánicas representan los latidos del corazón del hijo del artista David Svensson, registrados en un monitor durante el parto. La intervención, llamada Life Line (Línea de vida), se extiende por más de 400 metros.

Fridhemsplan

Artistas: Ingegerd Möller y Torsten Renqvist. Año de la intervención: 1975. Dimas Macedo realizó una intervención posterior en 1997.

Fridhemsplan. AFP

Es una de las paradas más particulares por su temática marítima. Hay una pequeña blekingeeka, una embarcación tradicional sueca, además de una brújula, un ancla y otros elementos náuticos. La intervención también incorpora objetos encontrados en la costa y recogidos durante los años 70, que dan cuenta de la contaminación y los residuos en el entorno marino.

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Consejos prácticos para la visita

¿Cómo visitar las estaciones? Aunque es posible recorrerlas por cuenta propia con un billete sencillo o una tarjeta de la red SL (Storstockholms Lokaltrafik) sin necesidad de pagar nada extra, también existen visitas guiadas especializadas para quienes prefieren profundizar en la historia del arte subterráneo.

El mejor horario: Para disfrutar de las instalaciones sin aglomeraciones y conseguir fotos sin turistas cruzándose en el encuadre, se recomienda programar la visita los fines de semana a primera hora de la mañana o bien a última hora de la tarde.

La ruta recomendada: Con un billete de validez estándar de 75 minutos (o de 24 horas para tomárselo con más calma), es posible combinar la línea azul con algunos tramos de las líneas roja y verde, que también conectan estaciones destacadas.

Datos curiosos