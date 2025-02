Del pet sitting a los perrijos: las mascotas a la mesa

Viajar, para muchos, la mayoría, es un anhelo constante, que cuesta bastante dinero y que no siempre se puede realizar. Además, existe la maldición de que en los viajes se despierta el bichito viajero y al volver uno ya está pensando cuándo, cómo y a dónde volver a sacar un pasaje. Estas ganas son más acentuadas entre los jóvenes, que experimentan esos deseos irrefrenables de conocer el mundo, ir a lugares exóticos, acercarse a gente diferente, comer cosas extrañas; básicamente, salir a la aventura. Para saciar esa sed de una forma menos costosa y que habilite más tiempo viajando, se han puesto en marcha alrededor del globo diversas modalidades de viaje: conseguir una visa para juntar kiwis en Nueva Zelanda, hacer un intercambio estudiantil en Europa, anotarse en un curso para perfeccionar un idioma, conseguir trabajos zafrales en los destinos marcados en la posible ruta, hacer couchsurfing, entre muchas otras maneras —o excusas— de salir al mundo.

Ahora la nueva tendencia es el pet sitting­, ir a cuidar mascotas al otro lado del planeta mientras sus dueños no están en casa. El trabajo es solo a cambio del hospedaje, así que el dinero hay que conseguirlo de otra forma, pero por lo menos el alojamiento está pago. Sin embargo, no es tan sencillo como parece: saco al perro a dar un vueltita, le doy de comer y sigo con mi itinerario de viaje. Pues no. El trabajo aquí hay que tomárselo en serio si la idea es quedarse en esa casa. A la o las mascotas (pueden ser más de una) hay que atenderlas bien y seguir sus rutinas, como llevarlos al parque, a hacer mandados, a la cafetería e incluso a su sesión de acupuntura. ¡Sí, la del perro! Antes de dejar su hogar, cada propietario indica cuánto tiempo puede quedar sola su mascota y, en ocasiones, deja bicicletas o hasta autos a disposición del pet sitter para facilitarle la estadía. Si la mascota es un gato, la tarea será más sencilla, porque son más independientes y dejan tiempo al cuidador para hacer sus cosas.