Disfrazados de Papá Noel, miles corrieron en Madrid y remaron en góndolas en Venecia

En la capital de España corrieron 11.000 personas, mientras que en Venecia un centenar remó con fines solidarios

Con 11.000 inscriptos, la Carrera Solidaria de Papá Noel de Madrid batió su propio récord de participantes. 

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Madrid empezó la Navidad a las corridas, literalmente. Miles de trajes rojos, barbas y gorros blancos transformaron el paisaje de las principales avenidas de la ciudad, donde se celebró la decimocuarta edición de la Carrera Solidaria de Papá Noel.

Organizada por El Corte Inglés, la corrida de cuatro kilómetros y medio batió récord de participación, con 11.000 inscriptos. Esto confirmó que la carrera ya no es una simple prueba deportiva, sino que se convirtió en un ritual que marca el inicio de la Navidad.

Familias enteras, grupos de amigos y hasta niños vestidos de elfos se sumaron a la carrera convertida en un ritual que marca el comienzo de la Navidad.

Familias enteras, grupos de amigos y hasta niños vestidos de elfos se sumaron a la carrera convertida en un ritual que marca el comienzo de la Navidad.

Ni el asfalto húmedo a causa de la lluvia logró desalentar a los participantes, entre los que había familias enteras, grupos de amigos y corredores profesionales. Todos ellos corrieron entre risas, saludos a las cámaras, aplausos y selfies.

Más allá del clima festivo, la carrera tiene fines benéficos: por cada participante, El Corte Inglés dona un euro al proyecto Primera Infancia de Cruz Roja, orientado a acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad con niños de entre 0 y 6 años.

Regata Venecia
En Venecia, un centenar de personas también se disfrazaron de Papá Noel para formar parte de su tradicional regata navideña.

Pero Madrid no fue la única ciudad que recibió la Navidad entre una multitud de personas disfrazadas de Papá Noel. Venecia lo hizo a su manera: un centenar de personas de todas las edades se vistieron de rojo para navegar en góndolas y pequeñas embarcaciones y así celebrar la Regata de Papá Noel. La competencia –con premios para cada categoría y para el barco mejor decorado– partió en la iglesia de San Zaccaria y marcó la llegada en la Universidad Ca’ Foscari. Al igual que la carrera de Madrid, la regata tuvo un fin solidario, ya que destinó donaciones a proyectos sociales locales.

