Donald Trump celebró Janucá en la Casa Blanca: “Siempre seré amigo y defensor del pueblo judío”

El presidente de Estados Unidos envió “amor y oraciones” a las víctimas y llamó a las naciones a mantenerse unidas contra el terrorismo

Durante la celebración se repartieron kipás con la figura de Trump con el puño levantado y la palabra fight (“pelea”).

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“Siempre seré amigo y defensor del pueblo judío”, dijo Trump en la celebración de Janucá­ que encabezó en la Casa Blanca, una actividad que reunió a cientos de invitados de la comunidad judía estadounidense, además de senadores republicanos, activistas y empresarios, y en la que el mandatario dio un discurso de unos 40 minutos en el que dijo haber “hecho mucho por Israel” durante su administración.

Janucá
La actividad reunió a cientos de invitados de la comunidad judía estadounidense, además de a senadores republicanos, activistas y empresarios cercanos al mandatario estadounidense.

En su mensaje, el presidente de Estados Unidos trazó paralelismos entre la historia de Janucá, cuando un pequeño grupo de judíos logró imponerse frente a un poder opresor, y la resiliencia del pueblo judío en la actualidad, palabras que cobraron especial importancia tras el reciente ataque terrorista ocurrido en Bondi Beach, Australia, durante la primera noche de la festividad, que dura ocho días y ocho noches. “La historia nos recuerda que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad”, afirmó.

Janucá
Ante sobrevivientes del Holocausto, como Jerry Wartski y Michael Bornstein, el rabino Levi Shemtov y el secretario de Comercio Howard Lutnick encabezaron el encendido de la menorá.

Envió “amor y oraciones” a las víctimas y llamó a las naciones a mantenerse unidas contra el terrorismo. “Todas las naciones deben mantenerse unidas contra las fuerzas del mal del terrorismo islámico radical, y nosotros estamos haciendo eso”, afirmó.

Trump
En su discurso, el presidente de Estados Unidos Donald Trump llamó a las naciones a mantenerse unidas contra el terrorismo.

Junto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el rabino Levi Shemtov se encargó de encender la menorá, mientras el público entonó cantos judíos y Trump observó desde la audiencia.

