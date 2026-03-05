  • Cotizaciones
    jueves 05 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    PNUD aprobó plan quinquenal de apoyo a Uruguay; hubo “avances” pero persisten “profundas desigualdades”

    El organismo de Naciones Unidas orientado al desarrollo acordó acciones con énfasis en temas como la pobreza infantil, las diferencias de género y el medio ambiente, alineadas con las 63 prioridades del gobierno

    Un barrio pobre en Montevideo.

    Un barrio pobre en Montevideo.

    FOTO

    Nicolás Garrido/Búsqueda
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Uruguay ha tenido una “trayectoria de desarrollo constante, impulsada por políticas públicas redistributivas, instituciones democráticas consolidadas, inversión sostenida en capital humano, avances en cohesión social, promoción de patrones de producción y consumo sostenibles e incorporación de instrumentos financieros innovadores orientados a la sostenibilidad”.

    Pero, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “a pesar de estos avances, persisten los desafíos y las desigualdades estructurales. El Uruguay continúa enfrentándose a profundas desigualdades sociales que afectan de manera especial a las mujeres y los niños”. Además, la “dinámica urbana perpetúa la exclusión territorial, el déficit de viviendas y la persistencia de asentamientos irregulares, al tiempo que las zonas vulnerables se enfrentan a un aumento de la delincuencia organizada y a un sistema penitenciario caracterizado por una elevada reincidencia y una escasa capacidad de reinserción”.

    Leé además

    Niños en el barrio La Chacarita de Montevideo.
    Pobreza infantil

    Premio de la Academia de Economía: “Tres reformas urgentes” para reducir la pobreza infantil

    Por Redacción Búsqueda
    cooperar en tiempos de incertidumbre: uruguay y la nueva agenda de desarrollo
    Opinión y Análisis

    Cooperar en tiempos de incertidumbre: Uruguay y la nueva agenda de desarrollo

    Por Stefano Pettinato

    Por otro lado, aunque la democracia uruguaya “sigue siendo sólida, los signos de polarización y las amenazas para la calidad del debate público son evidentes en un contexto de desinformación”.

    Asimismo, “las capacidades del Estado siguen siendo dispares en todo el ciclo de las políticas públicas, con insuficientes mecanismos de coordinación entre los múltiples niveles y una limitada participación ciudadana efectiva”.

    Desde la perspectiva ambiental, esa entidad de Naciones Unidas entiende que la “baja productividad y la escasa inversión en investigación y desarrollo dificultan el avance estructural hacia un modelo de desarrollo que dé prioridad a la innovación y la sostenibilidad”. En ese plano, a pesar de la ratificación del Acuerdo de París por parte del Uruguay, la creación hace unos años del Ministerio de Ambiente, la presentación de tres contribuciones a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la formulación de una estrategia climática a largo plazo, la “integración efectiva de estas políticas en los sectores clave del desarrollo sigue siendo una asignatura pendiente”.

    Este diagnóstico forma parte del documento del programa del PNUD para Uruguay en el período 2026-2030, que a comienzos de febrero fue aprobado por su Junta Ejecutiva en Nueva York. Señala que las acciones definidas para el país son coherentes “con las 63 prioridades del gobierno” del Frente Amplio, “centradas en el fortalecimiento de los sistemas de cuidados, la profundización de la transición energética y la acción por el clima, el avance de la transformación digital, la ampliación del acceso a la justicia, la vivienda y la planificación territorial, la reducción de la pobreza, la desigualdad y la mejora de la seguridad ciudadana”.

    Según el PNUD, al vincular las intervenciones del organismo con estos compromisos y con las acciones nacionales conexas, el programa para el país “garantiza la coherencia con la visión del Uruguay en materia de desarrollo”.

    Las metas del programa

    El listado de recursos y resultados previstos en el marco de este programa, presentado como un anexo del documento, incluye objetivos anuales, por ejemplo en cantidad de niños atendidos en centros de primera infancia del INAU (71.000 en 2030, a partir de una base de 66.030 en 2024); número de iniciativas, políticas y estrategias regionales, nacionales y subnacionales para el empoderamiento de las mujeres (10 en 2030, desde cuatro en 2025); y las hectáreas designadas como reservas privadas vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (meta de 8.000 en 2030).

    La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) es el organismo gubernamental coordinador de este programa.

    Selección semanal
    Oficialismo

    Renuncias, leyes aprobadas, revisión del período pasado y otros hechos marcaron el primer año del gobierno

    Por Santiago Sánchez
    Oficialismo

    El primer año de gobierno en cifras: economía desacelerada, 64 leyes aprobadas y seis interpelaciones

    Por Redacción Búsqueda
    Partido Nacional

    Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

    Por Federico Castillo
    Sistema penal

    Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage