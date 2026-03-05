PNUD aprobó plan quinquenal de apoyo a Uruguay; hubo “avances” pero persisten “profundas desigualdades”

Uruguay ha tenido una “trayectoria de desarrollo constante, impulsada por políticas públicas redistributivas, instituciones democráticas consolidadas, inversión sostenida en capital humano, avances en cohesión social, promoción de patrones de producción y consumo sostenibles e incorporación de instrumentos financieros innovadores orientados a la sostenibilidad”.

Pero, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ), “a pesar de estos avances, persisten los desafíos y las desigualdades estructurales. El Uruguay continúa enfrentándose a profundas desigualdades sociales que afectan de manera especial a las mujeres y los niños”. Además, la “dinámica urbana perpetúa la exclusión territorial, el déficit de viviendas y la persistencia de asentamientos irregulares, al tiempo que las zonas vulnerables se enfrentan a un aumento de la delincuencia organizada y a un sistema penitenciario caracterizado por una elevada reincidencia y una escasa capacidad de reinserción”.

Por otro lado, aunque la democracia uruguaya “sigue siendo sólida, los signos de polarización y las amenazas para la calidad del debate público son evidentes en un contexto de desinformación”.

Asimismo, “las capacidades del Estado siguen siendo dispares en todo el ciclo de las políticas públicas, con insuficientes mecanismos de coordinación entre los múltiples niveles y una limitada participación ciudadana efectiva”.

Desde la perspectiva ambiental, esa entidad de Naciones Unidas entiende que la “baja productividad y la escasa inversión en investigación y desarrollo dificultan el avance estructural hacia un modelo de desarrollo que dé prioridad a la innovación y la sostenibilidad”. En ese plano, a pesar de la ratificación del Acuerdo de París por parte del Uruguay, la creación hace unos años del Ministerio de Ambiente, la presentación de tres contribuciones a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la formulación de una estrategia climática a largo plazo, la “integración efectiva de estas políticas en los sectores clave del desarrollo sigue siendo una asignatura pendiente”.

Este diagnóstico forma parte del documento del programa del PNUD para Uruguay en el período 2026-2030, que a comienzos de febrero fue aprobado por su Junta Ejecutiva en Nueva York. Señala que las acciones definidas para el país son coherentes “con las 63 prioridades del gobierno” del Frente Amplio, “centradas en el fortalecimiento de los sistemas de cuidados, la profundización de la transición energética y la acción por el clima, el avance de la transformación digital, la ampliación del acceso a la justicia, la vivienda y la planificación territorial, la reducción de la pobreza, la desigualdad y la mejora de la seguridad ciudadana”.

Según el PNUD, al vincular las intervenciones del organismo con estos compromisos y con las acciones nacionales conexas, el programa para el país “garantiza la coherencia con la visión del Uruguay en materia de desarrollo”.

Las metas del programa

El listado de recursos y resultados previstos en el marco de este programa, presentado como un anexo del documento, incluye objetivos anuales, por ejemplo en cantidad de niños atendidos en centros de primera infancia del INAU (71.000 en 2030, a partir de una base de 66.030 en 2024); número de iniciativas, políticas y estrategias regionales, nacionales y subnacionales para el empoderamiento de las mujeres (10 en 2030, desde cuatro en 2025); y las hectáreas designadas como reservas privadas vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (meta de 8.000 en 2030).

La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) es el organismo gubernamental coordinador de este programa.