China invierte US$ 7 millones en Laboratorio Conjunto de Bio-Nano-Farma con Uruguay y diseñan primera patente

Hace 14 años que China es el primer socio comercial de Uruguay. Hace nueve se instaló el Laboratorio Conjunto de Soja, que está a cargo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay y la Academia de Ciencias Agrícolas de China. Hace un año y medio comenzó a trabajar el Laboratorio Conjunto de Bio-Nano-Farma, una iniciativa de la Universidad de la República (Udelar), con sedes en la Facultad de Química de Montevideo y la Universidad de Qingdao, que crece.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Durante la misión oficial al gigante asiático que encabezó el presidente Yamandú Orsi a inicios de febrero, la Udelar firmó 11 acuerdos de cooperación e intercambio con universidades chinas. Tres memorándums de entendimiento con la Universidad de Qingdao estrecharon los vínculos académicos y las autoridades de la Udelar trabajan para que la alianza estratégica pase pronto a otro nivel: que el laboratorio conjunto integre la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta es una estrategia de desarrollo impulsada por China desde 2013 que busca mejorar la conectividad y la cooperación entre Asia, Europa, África y América Latina mediante proyectos de infraestructura, comercio, inversión e innovación tecnológica. Uruguay fue uno de los primeros países de la región en sumarse, en 2018. Orsi destacó en febrero en Shanghái, en el Seminario de Promoción Comercial e Inversiones, que el plan de cooperación acordado permite identificar “áreas estratégicas de trabajo conjunto en energía, alimentos, industria, logística, transporte marítimo, puertos, infraestructura ferroviaria, investigación científica y laboratorios conjuntos”.

El laboratorio en bionanotecnología en fármacos de Udelar y Qingdao pretende ser elevado al estatus de laboratorio conjunto de la Franja y la Ruta. El rector de la Udelar, Héctor Cancela, dijo a Búsqueda que “los laboratorios de investigación que adoptan esa denominación pasan a ser una parte del desarrollo estratégico” de China, por lo que podría recibir “una financiación muy superior” a la actual.

Trabajan en el laboratorio conjunto 48 investigadores, 38 de China y 10 de Uruguay. Uno de los tres memorándums firmados entre la Udelar y la Universidad de Qingdao pretende “profundizar el intercambio y la complementariedad de recursos de investigación entre China y Uruguay en el campo de la bionanotecnología aplicado a fármacos, impulsando la modernización de las industrias biofarmacéuticas de ambos países”. En este marco, la universidad del este de China pone a disposición del laboratorio conjunto una inversión en equipamiento de 50 millones de yuanes, unos US$ 7 millones. El decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú , coordinador por Uruguay de este laboratorio binacional, dijo que estos instrumentos potencian el trabajo de los investigadores de ambos países.

Una delegación de la Universidad de Qingdao trabajó en Uruguay entre el 1º de abril y el 30 de mayo del año pasado, mientras que investigadores de la Udelar lo hicieron en China entre el 3 de junio y el 25 de julio. Chinos y uruguayos de este laboratorio publicaron un artículo científico titulado Diseño de sistemas de nanoadministración para la inmunoterapia del cáncer de páncreas. Allí abordan uno de los seis proyectos del laboratorio conjunto. Es también la punta de lanza. Sobre este tema Uruguay y China preparan el diseño de la primera patente en conjunto en la temática. Mombrú dijo a Búsqueda que la Udelar ha registrado patentes con universidades extranjeras, pero que es importante por su novedad lograrlo con una de la potencia asiática, por lo que hacerlo con la de Qingdao marcaría un mojón.

El trabajo con la Universidad de Qingdao habilita a la Udelar la posibilidad de acceder a estudios clínicos del Hospital Asociado de Qingdao y a empresas del área Beijing-Qingdao-Shanghái para desarrollos innovadores, a través de pruebas comerciales o de productos finales. Se trata de un corredor económico y de transporte clave en el este de China: Beijing es la capital política, Qingdao ofrece puerto y centro industrial, y Shanghái es la principal plaza financiera y comercial.

Política de Estado

Durante la visita encabezada por Orsi, la Udelar fue la institución uruguaya que selló más memorándums y la Universidad Tecnológica (Utec), la segunda. La Utec firmó acuerdos en control de plagas, agua y educación tecnológica.

El lazo académico con China ya es política de Estado.

El Instituto Confucio de la Udelar, un centro de enseñanza de idioma chino y difusión de la cultura china en Uruguay, se inauguró en 2017 y cuenta con la cooperación de la Universidad de Qingdao y la Chinese International Education Foundation.

Dos años después, en Beijing, en la tercera reunión de la Comisión Mixta en Ciencia y Tecnología entre los países, Mombrú presentó la iniciativa del laboratorio binacional en biotecnología, en nanotecnología y con fines farmacéuticos junto con la entonces ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y el ministro de Ciencia y Tecnología de China, Wang Zhigang. En 2022, el ministro Pablo da Silveira y su par chino aprobaron la propuesta. Al año siguiente, el rector Rodrigo Arim firmó acuerdos, una acción que se consolidó durante la visita del presidente Luis Lacalle Pou a oriente. Tras una convocatoria abierta, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China adjudicó en mayo de 2024 a la Universidad de Qingdao la cocoordinación del laboratorio conjunto e inmediatamente se activó el intercambio académico. En junio del año pasado, la subsecretaria Gabriela Verde y la viceministra de Ciencia y Tecnología de China, Lin Xin, descubrieron la placa conmemorativa del laboratorio conjunto en la Facultad de Química.

Gobernantes de China y Uruguay y firman acuerdos El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, el Instituto Clemente Estable, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto de Investigación Agropecuarias y el Instituto Nacional de Carnes suscribieron acuerdos en ciencia y tecnología con instituciones chinas.

Si el laboratorio binacional logra el estatus de la Franja y la Ruta, las empresas del rubro podrían “interactuar de forma más fluida” con otras uruguayas, lo que generaría más divisas, explicó Mombrú en En perspectiva de Radio Mundo. China prevé que existan 100 laboratorios de esta categoría en el mundo. El decano de la Facultad de Química explicó que hoy hay unos 70, y la Udelar pretende ocupar uno de los 30 cupos restantes.

Que el laboratorio binacional alcance este estatus depende, en gran parte, de una decisión política del gobierno de China. Mombrú cree que podría lograrse este año.

Proyectos y acuerdos

Rafael Radi, fundador y director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Udelar, lidera el área médica del laboratorio binacional.

Seis proyectos están en marcha. Investigan la administración conjunta de gemcitabina y nanopartículas lipídicas para el tratamiento de la metástasis hepática del cáncer de páncreas; nanoplaca autoensamblada multifuncional coordinada con metales para la terapia cóctel mediada por ferroptosis y la remodelación del microambiente tumoral; hidrogel compuesto inyectable cargado con nanopartículas para el tratamiento de la isquemia crítica de miembros; principio experimental para la detección de pequeñas moléculas de ARN monocatenario relacionado con el cáncer del tracto digestivo; desarrollo de andamios biodegradables y biocompatibles para la liberación sostenida de liposomas cargados en el tratamiento de la isquemia crítica de miembros; y diseño de un hidrogel inmunomodulador inteligente con programación temporal y activación láser para mejorar la cicatrización de heridas y la supresión tumoral.

Además del memorándum para “profundizar” el trabajo en bionanotecnología en fármacos, Cancela firmó el mes pasado en China otro acuerdo con la Universidad de Qingdao para la construcción de un laboratorio binacional de inteligencia artificial que investigue patologías bucales. El tercer memorándum entre ambas instituciones es un acuerdo entre la Facultad de Artes de la Udelar y la de Qingdao para organizar visitas, programas de intercambios y actividades conjuntas de docentes y estudiantes sobre educación, investigación y extensión en artes visuales, música y danza contemporánea.

El rector de la Udelar firmó acuerdos en febrero con otras cinco universidades chinas: la de Shantou, la de Estudios Internacionales de Jilin, la Agrícola del Sur de China, la de Lingnan, y la de Ciencia y Tecnología de Macao. En su visita, también se reunió con representantes de la empresa de telecomunicaciones Huawei y del Instituto de Investigación de Recursos Hídricos y Energía Hidroeléctrica de China. “Hay áreas donde la investigación de punta, la gente de referencia, se encuentra más en China que en otros países”, dijo Cancela a Búsqueda. Por ejemplo, están a la vanguardia en la logística en agricultura y el comercio electrónico, sostuvo. Tras esa ruta van académicos uruguayos.