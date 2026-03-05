Comité de la ONU manifestó preocupación por insuficiencia del salario mínimo y sugiere hacer inspecciones

El organismo internacional observó que el SMN no garantiza “condiciones de vida digna” y que las prestaciones de la seguridad social deben adecuarse para quienes trabajaron por años en la informalidad

Dos semanas después de recibir en Ginebra a una numerosa delegación de miembros del gobierno, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) emitió sus devoluciones al Estado uruguayo en cuanto al cumplimiento de compromisos asumidos en materia de derechos humanos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Además de temas ambientales, de vivienda y de salud mental, entre otros, el sexto informe presentado por Uruguay ante ese organismo abarcó aspectos del mercado de trabajo y del sistema de seguridad social. En una de sus observaciones finales —aprobadas el 25 de febrero—, los expertos de la ONU mostraron preocupación de que “el salario mínimo sólo haya experimentado un aumento acumulado del 0,5% en los últimos cinco años y que el mismo no sea suficiente para garantizar unas condiciones de vida digna a los trabajadores y sus familias”.

En ese sentido, recomendaron que se adopte un mecanismo para revisar anualmente el Salario Mínimo Nacional (SMN) con base en la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) y con participación tripartita en el marco de los Consejos de Salarios, a fin de garantizar que “preserve su poder adquisitivo”. También sugirieron la elaboración de un “plan anual de inspecciones” para fortalecer la fiscalización del cumplimiento del SMN, priorizando los sectores de actividad con alta informalidad. Sobre ese punto en particular, el Comité solicitó al gobierno que, con un plazo de dos años —febrero del 2028—, proporcione información sobre la aplicación de las recomendaciones.

Desde enero, y por todo el 2026, el SMN es de $ 24.572, un 4,1% de aumento respecto al monto que rigió para el año anterior. Ese porcentaje es levemente superior a la inflación del 2025, que fue de 3,65%.