El canto a capela de Patti Smith y el premio a Lionel Messi en los Premios Princesa de Asturias

El futbolista Lionel Messi, la compositora Patti Smith, el novelista Julian Barnes y la astronauta Christina Koch fueron algunos de los galardonados de los Premios Princesa de Asturias, una de las fechas más importantes de la agenda real española.
Como cada año, la gala contó con el desfile de todos los premiados por la emblemática alfombra azul del Teatro Campoamor de Oviedo, quienes recibieron el premio de manos de la princesa Leonor
El futbolista Lionel Messi, la compositora Patti Smith, el novelista Julian Barnes y la astronauta Christina Koch fueron algunos de los galardonados de los Premios Princesa de Asturias, una de las fechas más importantes de la agenda real española.
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Como cada año, la gala contó con el desfile de todos los premiados por la emblemática alfombra azul del Teatro Campoamor de Oviedo, que este año vio pasar también a Kenichi Yoda, presidente de Studio Ghibli, acompañado por un peluche de Totoro, mítico personaje de uno de sus clásicos del cine.
El estudio de animación japonés fue premiado por sus historias, que combinan sensibilidad, fantasía y mensajes ecológicos, además de por haber trascendido generaciones y fronteras.
Uno de los momentos destacados del acto fue cuando Patti Smith, reconocida con el premio de las Artes, se salió del protocolo e interpretó a capela, de forma inesperada, la canción Wing. “Confío en que los demás galardonados me permitan hablar en su nombre, pues siento que estamos unidos. Todos y cada uno de nosotros deseamos expresar nuestra gratitud por el honor de haber recibido el Premio Princesa de Asturias”, dijo la artista conocida como la madrina del punk, quien recibió el premio de manos de Leonor, al igual que los restantes siete galardonados, entre quienes también estuvieron David Klenerman en Investigación Científica y Técnica, Timothy Garton Ash en Ciencias Sociales y Bóveda Global de Semillas de Svalbard en Cooperación Internacional.
Aunque los reyes Felipe y Letizia presiden el acto, Leonor es su cara visible, sobre todo, desde que fue nombrada en 2014 como presidenta de honor de la Fundación Princesa de Asturias. Para la ocasión la joven de 20 años eligió un vestido de falda tornasolada en tonos entre burdeos y frambuesa, una pieza del diseñador español —nacido en Venezuela— Hannibal Laguna.