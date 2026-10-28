Quién es Alexia Putellas, elegida la mejor futbolista de la temporada

La futbolista española Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino de 2026, celebrado el lunes 26 de octubre en Londres, y volvió a ocupar el centro de la escena después de una temporada sobresaliente. Con este premio, la centrocampista de 32 años suma tres galardones de este tipo, tras los obtenidos en 2021 y 2022, y se consolida entre las grandes figuras de la historia del fútbol femenino.

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Nacida el 4 de febrero de 1994 en Mollet del Vallès, cerca de Barcelona, Putellas creció con una pelota cerca y una idea bastante clara de lo que quería hacer. Pasó por las categorías juveniles de distintos clubes catalanes antes de llegar al primer equipo del FC Barcelona en 2012, con 18 años. Allí se convirtió en capitana, referente y una de las futbolistas más reconocidas de su generación.

Su palmarés incluye cuatro títulos de la Liga de Campeones femenina, 10 ligas españolas y la Copa del Mundo que España ganó en 2023. En el Barcelona disputó más de 500 partidos oficiales y marcó más de 230 goles. Su juego combina visión para distribuir la pelota, llegada al área y una zurda capaz de resolver partidos.

El recorrido, sin embargo, no fue lineal. En julio de 2022 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que la dejó fuera de la Eurocopa de ese año y la obligó a atravesar meses de rehabilitación. Volvió a competir en 2023 y, más adelante, recuperó su lugar entre las mejores del mundo. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda, conquistado ese mismo año con España, fue uno de los momentos centrales de su carrera.

Después de 14 temporadas en el primer equipo azulgrana, en 2026 cerró ese capítulo y fichó por las London City Lionesses, en Inglaterra, con un contrato de tres años. Eligió el equipo porque le atrajo la idea de impulsar un club independiente, sin equipo masculino.

Una figura que atrae marcas

En los últimos años, la capitana del Barcelona también se hizo un lugar en el mundo de la moda, con apariciones en alfombras rojas y eventos de marcas de lujo. En febrero de 2026 asistió a los Premios Goya con un diseño de Balenciaga y joyas de Bvlgari.

Putellas durante su despedida del FC Barcelona. AFP

La gala del Balón de Oro confirmó esa faceta. Para la ceremonia de este año, eligió un vestido de Dior diseñado a medida por Jonathan Anderson. Confeccionado en satén de seda color marfil, tenía el cuerpo drapeado, los hombros descubiertos y una cascada de plumas que caía hasta la cola. La inspiración era Atenea Niké, figura de la mitología griega asociada con la victoria, y las joyas de Boucheron completaban el conjunto. Una referencia mitológica bastante oportuna para una noche en la que volvió a hacer historia.

Su vínculo con la moda también tiene una dimensión comercial. Putellas mantiene una relación con Nike, que desarrolló una identidad propia alrededor de sus iniciales y el número 11.

Alexia Putellas con Penélope Cruz y Rosalía durante el Mundial masculino de 2026.

Una diferencia millonaria

El contraste entre lo que gana Putellas y lo que percibe Harry Kane, ganador del Balón de Oro masculino, deja al descubierto una de las diferencias más notorias del fútbol profesional. Ambos reciben el máximo reconocimiento individual de sus respectivas categorías, pero sus ingresos están a distancias considerables.

Las estimaciones publicadas sobre el contrato de Putellas con London City Lionesses sitúan su salario base por debajo del millón de libras anuales, aunque otras fuentes calculan que sus ingresos totales pueden alcanzar los 2 millones de euros al sumar primas y acuerdos comerciales. Son cifras estimadas, ya que los términos completos de su contrato no son públicos.

Kane, delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, percibe, según estimaciones de prensa, unos 20 millones de libras al año. Es decir, incluso tomando como referencia los ingresos totales estimados de Putellas, el futbolista inglés cobra alrededor de 10 veces más.

El Balón de Oro, por sí mismo, no incluye un premio económico oficial para sus ganadores. Su impacto financiero llega por otras vías, como las bonificaciones previstas en los contratos y el interés comercial que despierta una figura de alcance internacional.