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Los detalles de su vida que reveló el príncipe William en su histórica participación en The Graham Norton Show

El heredero al trono accedió a compartir algunos recuerdos y aspectos de su historia personal que rara vez tiene la oportunidad de contar

El príncipe William compartió sofá en The Graham Norton Show con las actrices Cate Blanchett y Hannah Waddingham y el fotógrafo Robert Irwin.

El príncipe William compartió sofá en The Graham Norton Show con las actrices Cate Blanchett y Hannah Waddingham y el fotógrafo Robert Irwin.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Si algo no esperaban los televidentes y seguidores de The Graham Norton Show, era ver entrar al estudio al príncipe William. El heredero al trono británico apareció mientras el presentador conversaba con las actrices Cate Blanchett y Hannah Waddingham y el fotógrafo Robert Irwin, todos ellos vinculados a los premios Earthshot, una iniciativa medioambiental impulsada por el propio príncipe en 2020.

Aunque la excusa era promocionar la próxima entrega de los galardones, prevista para el 17 de noviembre en Bombay (India), William también se prestó a formar parte de la esencia del programa, es decir, a compartir —al igual que todos los invitados— algunas anécdotas y algunos detalles de su vida, que rara vez tiene la oportunidad de contar.

Es la primera vez que un miembro activo de la realeza británica participa como invitado en The Graham Norton Show.

Es la primera vez que un miembro activo de la realeza británica participa como invitado en The Graham Norton Show.

Entre otras cosas, el heredero al trono reconoció su admiración por el cineasta Christopher Nolan, especialmente por su trilogía de Batman, y contó que comparte con sus hijos la afición por el concurso televisivo The Celebrity Traitors, un reality en el que un grupo de famosos conviven en un castillo y compiten por un fondo de premios destinado a obras benéficas.

También dijo que de niño soñaba con ser policía, y que más adelante intentó una tímida y breve incursión como DJ. “Pensé que podría ser un buen policía. Luego pasé por una fase en la que quería ser DJ, no salió muy bien. Me llamaba DJ Xara. Nunca toqué en fiestas del colegio, no me convertí en un DJ cool”, bromeó en el estudio.

Y así, entre bromas y mensajes medioambientales, el príncipe marcó un momento histórico: se trata de la primera vez que un miembro activo de la familia real británica participa como invitado en el reconocido programa. “¡Miren quién nos visitó! Un momento verdaderamente histórico en nuestro icónico sofá rojo”, publicó el programa en su Instagram tras emitir el programa en Reino Unido a través del canal BBC One, el mismo que en los días posteriores se emitió en BBC America (Estados Unidos), Film&Arts (Latinoamérica) y Cosmo (España).

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