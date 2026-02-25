Milagros Bonasso Jude y Diego Massironi Bowley: el amor bajo el ceibo de “La Soñadora”

El casamiento no fue en una iglesia, sino en la casa de la pareja, en la zona rural de Melilla

Hay historias que empiezan con una certeza silenciosa. En 2017, en el boliche Lotus, Milagros vio a Diego y —según cuenta— supo que su vida sería con él. Fue un flechazo inmediato, de esos que no necesitan explicación. Salieron poco tiempo y, por esas vueltas inevitables de la vida, cada uno siguió su camino. Pero el amor, cuando es verdadero, encuentra la forma de volver. Cuatro años después se reencontraron, comenzaron a salir y decidieron apostar todo: se fueron a vivir juntos y así comparten la vida desde hace cinco años.

La propuesta de casamiento fue tan simple como ellos. Un miércoles al mediodía, cuando Milagros volvía de trabajar, Diego la sorprendió con un anillo, hecho por él mismo con cabo náutico, escondido dentro de una caja de lentes. Él también llevaba el suyo. Sin producciones ni discursos ensayados. “Fue un momento muy nosotros, porque somos simples”, recuerda ella. Y en esa frase se resume gran parte de su historia.

El “Sí” no fue en una iglesia, sino en su casa, La Soñadora, en la zona rural de Melilla, en el Montevideo más verde y abierto. Los invitados comenzaron a llegar sobre las 18.30, mientras el campo se teñía de tonos dorados. A las 19, con el atardecer en su punto justo, Milagros hizo su entrada. Todos la esperaban formando un círculo íntimo alrededor de la pareja, bajo la rama caída de un ceibo que enmarcaba la escena como si la naturaleza misma hubiera diseñado el altar.

No hubo coro ni música solemne: los sonidos del campo —el viento, los pájaros, el silencio profundo— acompañaron la ceremonia. Los anillos fueron entregados por sus sobrinos; en lugar de lecturas tradicionales, los testigos pasaron a firmar y hubo una ceremonia sorpresa organizada por Martina Bonasso, hermana de la novia, junto con una amiga entrañable, Catalina Ferrand.

Creación propia Milagros llevó un vestido diseñado por ella misma y confeccionado por Sonia, su modista de confianza. El tocado y los accesorios también fueron creación propia, desde su marca Milagros Bonasso. Fiel a su estilo, ella misma se maquilló —nunca deja que nadie más lo haga— y el peinado estuvo en manos de Elena Duarte, su peluquera desde los 15 años. Cada detalle hablaba de identidad, de coherencia, de una novia que se conoce y se respeta.