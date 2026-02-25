¡Hola !

Milagros Bonasso Jude y Diego Massironi Bowley: el amor bajo el ceibo de "La Soñadora"

El casamiento no fue en una iglesia, sino en la casa de la pareja, en la zona rural de Melilla

Milagros Bonasso Jude y Diego Massironi Bowley.

Milagros Bonasso Jude y Diego Massironi Bowley. 

FOTO

Valentina Weikert
Martina Bonasso y Catalina Ferrand fueron las encargadas de presentar la ceremonia,

Martina Bonasso y Catalina Ferrand fueron las encargadas de presentar la ceremonia,

FOTO

Valentina Weikert
Milagros Bonasso Jude y Diego Massironi Bowley se dan el primer beso como esposos.

Milagros Bonasso Jude y Diego Massironi Bowley se dan el primer beso como esposos.

FOTO

Valentina Weikert
Magela Buysan y Ricardo Zerbino.

Magela Buysan y Ricardo Zerbino.

FOTO

Valentina Weikert
Rafael Dabezies, Ximena Artagaveytia, Sofía Dabezies y Juan Villa.

Rafael Dabezies, Ximena Artagaveytia, Sofía Dabezies y Juan Villa.

FOTO

Valentina Weikert
Jorge Massironi y Rita Bowley.

Jorge Massironi y Rita Bowley.

FOTO

Valentina Weikert
Juan Martín Hermida y Ana Luisa Jude.

Juan Martín Hermida y Ana Luisa Jude.

FOTO

Valentina Weikert
Mercedes Zerbino y Manuela Jude.

Mercedes Zerbino y Manuela Jude.

FOTO

Valentina Weikert
Felipe Artucio y Florencia Puig.

Felipe Artucio y Florencia Puig.

FOTO

Valentina Weikert
Facundo Figarola y Florencia Pisu.

Facundo Figarola y Florencia Pisu.

FOTO

Valentina Weikert
Gustavo Ferreira y Ximena Ríos.

Gustavo Ferreira y Ximena Ríos.

FOTO

Valentina Weikert
Milagros Bonasso Jude y sus amigas.

Milagros Bonasso Jude y sus amigas.

FOTO

Valentina Weikert
Betina Artagaveytia y Pedro Marizcurrena

Betina Artagaveytia y Pedro Marizcurrena

FOTO

Valentina Weikert
Joaquín Sasson, Matías Costa, Juan Oliver y Robert Fresno.

Joaquín Sasson, Matías Costa, Juan Oliver y Robert Fresno.

FOTO

Valentina Weikert
Francesca Rinaldi, Felipe Artucio, Florencia Puig y Agustín Rodríguez.

Francesca Rinaldi, Felipe Artucio, Florencia Puig y Agustín Rodríguez.

FOTO

Valentina Weikert
María Paz, Fátima y Martina Bonasso

María Paz, Fátima y Martina Bonasso

FOTO

Valentina Weikert
Carina y Claudia Massironi.

Carina y Claudia Massironi.

FOTO

Valentina Weikert
Federico Secco y Virgina Suárez.

Federico Secco y Virgina Suárez.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Hay historias que empiezan con una certeza silenciosa. En 2017, en el boliche Lotus, Milagros vio a Diego y —según cuenta— supo que su vida sería con él. Fue un flechazo inmediato, de esos que no necesitan explicación. Salieron poco tiempo y, por esas vueltas inevitables de la vida, cada uno siguió su camino. Pero el amor, cuando es verdadero, encuentra la forma de volver. Cuatro años después se reencontraron, comenzaron a salir y decidieron apostar todo: se fueron a vivir juntos y así comparten la vida desde hace cinco años.

La propuesta de casamiento fue tan simple como ellos. Un miércoles al mediodía, cuando Milagros volvía de trabajar, Diego la sorprendió con un anillo, hecho por él mismo con cabo náutico, escondido dentro de una caja de lentes. Él también llevaba el suyo. Sin producciones ni discursos ensayados. “Fue un momento muy nosotros, porque somos simples”, recuerda ella. Y en esa frase se resume gran parte de su historia.

El “Sí” no fue en una iglesia, sino en su casa, La Soñadora, en la zona rural de Melilla, en el Montevideo más verde y abierto. Los invitados comenzaron a llegar sobre las 18.30, mientras el campo se teñía de tonos dorados. A las 19, con el atardecer en su punto justo, Milagros hizo su entrada. Todos la esperaban formando un círculo íntimo alrededor de la pareja, bajo la rama caída de un ceibo que enmarcaba la escena como si la naturaleza misma hubiera diseñado el altar.

No hubo coro ni música solemne: los sonidos del campo —el viento, los pájaros, el silencio profundo— acompañaron la ceremonia. Los anillos fueron entregados por sus sobrinos; en lugar de lecturas tradicionales, los testigos pasaron a firmar y hubo una ceremonia sorpresa organizada por Martina Bonasso, hermana de la novia, junto con una amiga entrañable, Catalina Ferrand.

Creación propia

Milagros llevó un vestido diseñado por ella misma y confeccionado por Sonia, su modista de confianza. El tocado y los accesorios también fueron creación propia, desde su marca Milagros Bonasso. Fiel a su estilo, ella misma se maquilló —nunca deja que nadie más lo haga— y el peinado estuvo en manos de Elena Duarte, su peluquera desde los 15 años. Cada detalle hablaba de identidad, de coherencia, de una novia que se conoce y se respeta.

La decoración tuvo el mismo espíritu. El mobiliario de Living Express dio forma a los espacios, mientras morrones y zapallitos —regalos de un vecino productor de Melilla— aportaron un toque fresco y original. La madre de la novia, dedicada a la decoración, fue quien orquestó todo, aunque fue un trabajo colectivo, familiar, hecho con manos y corazón.

La celebración continuó en la misma chacra. Sin catering tradicional —porque a la familia no le gustan las largas formalidades gastronómicas— optaron por una mesa fría con quesos y fiambres, pernil y una estación de “panchos bolicheros” que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la noche. Los postres fueron caseros, y no faltó una torta especial para Milagros, regalo de una conocida.

Fiesta con after

La fiesta se extendió hasta después de las cuatro de la mañana y, como broche final, hubo un after organizado por un amigo de Diego. Risas, música y abrazos largos para celebrar no solo una boda, sino una historia que supo esperar su momento.

Diego, hijo de Jorge Massironi y Rita Bowley, y Milagros, acompañada por sus padres y padrinos Ana Luisa Jude y Juan Martín Hermida, sus hermanas Martina, Fátima y María Paz Bonasso, y las hermanas del novio, Carina y Claudia Massironi, sellaron su compromiso rodeados de quienes los vieron crecer.

Hoy, sin apuro por definir la luna de miel, sueñan con un futuro viaje a algún all inclusive para simplemente descansar y disfrutar. Pero primero quieren saborear este presente: la casa, el campo, el recuerdo del ceibo y esa certeza que empezó una noche cualquiera y terminó convirtiéndose en promesa.

Porque si algo dejó claro su casamiento es que el amor, cuando es auténtico, no necesita más escenario que el propio hogar ni más testigos que quienes forman parte de la vida real.

// Leer el objeto desde localStorage