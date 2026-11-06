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El Centro de Montevideo vivió una revolución a la espera del papa

Entre la avenida 18 de Julio y la plaza Independencia, miles de personas recibieron a León XIV en un ambiente de fiesta y esperanza

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Padre Juan Andrés Gordo Verde
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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Por 18 de Julio, desde la calle Cuareim hacia la Ciudad Vieja la circulación de vehículos estaba cortada y el público caminaba con entusiasmo rumbo a la plaza Independencia. Antes de ingresar a la parte cerrada, la policía revisaba carteras, bolsos y mochilas con detectores de metales.

Los clásicos vendedores ambulantes buscaban clientes dispuestos a llevarse un recuerdo, como un rosario rojo o blanco a 200 pesos, estampitas de León XIV a 100 pesos o coronitas con luces también a 100 pesos. También había heladeros y algún que otro oportunista vendiendo botellas de agua. Grupos de jóvenes voluntarios identificados con remeras verdes arengaban mientras formaban una cadena humana a lo largo de las dos vías de la avenida. Divididos en comisiones correspondientes a diferentes parroquias, entre 3.000 y 3.500 voluntarios se encargarán de la orientación y acompañamiento de los fieles en los distintos escenarios donde estará el papa en Montevideo.

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Esmeralda, de 20 años, una de las voluntarias, está feliz de ver al papa por “lo que significa tanto para la comunidad católica como para la sociedad toda”, dice esta joven católica practicante, igual que su amigo Martín, de 19 años: “La expectativa que tengo de esta visita es que pueda generar cierto enfoque a nivel social en el que las personas se puedan sentir más sostenidas tanto por algo más grande como por una figura que sepa indicar a dónde tenemos que mirar, sobre todo ahora. Bueno, siempre son tiempos turbulentos, pero la gente a veces se pierde un poco en el miedo y creo que es importante tener figuras que nos puedan hacer sentir seguros hacia dónde vamos, y que nos puedan generar esa fe”.

Carolina, argentina, estaba de casualidad en Uruguay y no quiso perderse la oportunidad de ver de cerca al papa. “Mi abuela era uruguaya. Era muy creyente, y que el papa visite su país es una gran alegría. Ella ya no está, así que debe estar rebosando de felicidad por este momento para Uruguay”.

Por su parte, Fernanda, de Brasil, llegó a la plaza junto con su familia sobre las ocho de la mañana. Casi no se movieron de la valla en todo el día, con el objetivo de ver a León XIV “lo más cerca posible”.

Sobre las 6 de la tarde, la presencia clerical en la plaza Independencia era cada vez más notoria. Marcelo Marciano, sacerdote de la arquidiócesis de Montevideo, puso en palabras su felicidad por el momento que estaba por vivir. “Estamos copados, con una alegría desbordante y esperamos una renovación en la fe porque para nosotros, que somos una iglesia pobre, Italia nos queda muy lejos. Que el papa venga es una emoción muy grande. Nos mueve el corazón”. El padre se anima a ensayar los posibles temas del discurso de León XIV. “Yo creo que nos va a hablar sobre la inteligencia artificial, nos va a dar un mensaje para las familias, nos va a hablar sobre la esperanza. Creo que los temas van a andar más o menos por ahí. Pero esperemos porque capaz que nos sorprende”.

Y el papa León XIV sorprendió con un discurso profundamente humano, citando palabras de José Artigas, y dedicando palabras para los niños, los ancianos, los cuidados de los demás y otros temas relacionados con la familia y los vínculos.

Y eso era solo el comienzo de una visita a la que le queda mucho por sorprender.

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