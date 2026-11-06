Así es la vestimenta diseñada por uruguayas que León XIV usó en la homilía en la Catedral de Montevideo

El atuendo se compone de una capa pluvial confeccionada en satén triple verde, concebida como una pieza que rinde homenaje a la historia y al patrimonio religioso de Uruguay

La entrada de León XIV a la Catedral Metropolitana de Montevideo vino acompañada de un cambio de atuendo: pasó de la sotana blanca y muceta roja a la vestimenta diseñada y confeccionada por un equipo de diseñadoras uruguayas, lideradas por la firma By Florencia.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Hasta ese momento, por órdenes del Vaticano, nadie por fuera de un círculo muy íntimo había visto la versión final de las vestiduras: en este caso, una capa pluvial confeccionada en satén triple verde, concebida como una pieza que rinde homenaje a la historia y al patrimonio religioso de Uruguay.

La capa incorpora un broche de orfebrería bañado en oro realizado por Isabel Navarro, cuyo diseño reinterpreta el sol presente en la Catedral de Montevideo. Lucila Castillo Según detallan las diseñadoras en su cuenta de Instagram, los bordados, realizados íntegramente de forma artesanal, toman como inspiración la arquitectura y los elementos simbólicos de la Catedral Metropolitana de Montevideo, estableciendo un vínculo con los orígenes de la Iglesia en nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por By-Florencia (@by_florencia) Como pieza central, señalan, la capa incorpora un broche de orfebrería bañado en oro realizado por Isabel Navarro, cuyo diseño reinterpreta el sol presente en la catedral, trasladando este símbolo a una pieza de carácter único. Rodeado por estrellas, también rinde homenaje a la Virgen María.

El objetivo de la propuesta fue combinar tradición, simbolismo y oficio artesanal, dando forma a una vestimenta litúrgica que representa la identidad y la historia de la Iglesia uruguaya.