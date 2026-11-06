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    Orsi ante el papa León XIV: “La Iglesia ha sido un pilar fundamental en la construcción del Uruguay”

    El presidente destacó los problemas sociales que enfrenta Uruguay, reivindicó el papel de la Iglesia y defendió el diálogo y la paz como caminos para evitar los conflictos

    El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, pronunció un discurso durante la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en la Plaza Independencia de Montevideo el 6 de noviembre de 2026. &nbsp;

    El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, pronunció un discurso durante la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en la Plaza Independencia de Montevideo el 6 de noviembre de 2026.

     

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    Sofía Torres / AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En su discurso ante el papa León XIV, el presidente Yamandú Orsi destacó el trabajo social de la Iglesia católica y revindicó a algunas de sus figuras públicas más relevantes a lo largo de la historia. Recordó, además, que esa institución fue un “pilar fundamental” en la “contrucción” del país.

    El mandatario destacó que la región es uno de “los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países” y valoró la posibilidad de que representantes de distintos partidos políticos uruguayos se reunieran para recibir al pontífice. No obstante, sostuvo que el país tiene “tareas pendientes” y “dolores”.

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    “No podemos, no queremos resignarnos ni aceptar que, siendo un país de renta media o renta media alta, con el producto interno per cápita más alto de la región, tengamos los niveles de pobreza infantil que hoy tenemos”, afirmó Orsi.

    También se refirió a los problemas de salud mental, “en especial entre niños y adolescentes”, y a la situación de los adultos mayores que viven solos. “No podemos permitirnos tener los actuales problemas de salud mental, incluso y en especial en niños y adolescentes. No podemos y debemos resignarnos a que nuestra gente, en particular nuestros ancianos, vivan en soledad”, expresó.

    En ese sentido, sostuvo que “el desarrollo humano integral” debe estar “como horizonte de toda opción política que busque promover el bien común”. “No todo lo puede hacer el Estado”, señaló, y planteó la necesidad de una sociedad que vaya más allá “de la suma de voluntades individuales”.

    El papa León XIV saluda junto a Yamandú Orsi, a los expresidentes uruguayos durante un evento de bienvenida este viernes, en la Plaza Independencia de Montevideo.

    El papa León XIV saluda junto a Yamandú Orsi, a los expresidentes uruguayos durante un evento de bienvenida este viernes, en la Plaza Independencia de Montevideo.

    La Iglesia, “un pilar fundamental” del Uruguay

    Orsi dedicó parte de su intervención a destacar “la tarea social” de la Iglesia católica en Uruguay. Mencionó su trabajo “en los barrios, las cárceles y la educación”, así como “el refugio y el acompañamiento que brindó a compatriotas durante la dictadura”.

    También recordó a referentes religiosos y sociales como el padre Mateo, Perico Pérez Aguirre, Casilda Aparicio y el padre Cacho. Sumó a esa lista a figuras vinculadas a los primeros años de la nación, como José Artigas, Manuel Barreiro y Dámaso Antonio Larrañaga.

    “Tenemos claro, santidad, que en esta construcción conjunta que es el Uruguay, la Iglesia ha sido un pilar fundamental”, expresó.

    El trabajo y los desafíos de la tecnología

    Orsi también se refirió a cómo los avances tecnológicos afectan el trabajo y el empleo. “Cuando afecta negativamente sobre el empleo, no podemos solo pensar en términos de porcentaje, reconversión o en clave de mera subsistencia. Estamos ante un dilema antropológico y social”, afirmó.

    “Estamos ante un dilema antropológico y social que usted ha identificado claramente”, dijo, en referencia a las reflexiones del pontífice en la encíclica Magnifica Humanitas, que habla de que la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad actual.

    Un llamado contra la guerra y la polarización

    Orsi también dedicó parte de su discurso a la situación internacional. Advirtió que “los escenarios de violencia y de guerra entre los pueblos no se quedan de un día para el otro», sino que se alimentan de “la desinformación y los miedos”.

    En ese sentido, defendió el diálogo entre los países y sostuvo que “la paz, el diálogo y la negociación son el único camino posible” para resolver los conflictos. También advirtió sobre los riesgos de los enfrentamientos. “No debe ser una sociedad inmersa en la lógica de amigo-enemigo. No debe ser el Uruguay de la polarización ni el resentimiento”, expresó.

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