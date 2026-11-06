Orsi ante el papa León XIV: “La Iglesia ha sido un pilar fundamental en la construcción del Uruguay”

En su discurso ante el papa León XIV , el presidente Yamandú Orsi destacó el trabajo social de la Iglesia católica y revindicó a algunas de sus figuras públicas más relevantes a lo largo de la historia. Recordó, además, que esa institución fue un “pilar fundamental” en la “contrucción” del país.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Este es un hermoso país que se ha construido a lo largo de estos 200 años”, dijo Orsi al inicio de su discurso en la Plaza Independencia, la primera parada de León XIV después de aterrizar a las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco .

El mandatario destacó que la región es uno de “los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países” y valoró la posibilidad de que representantes de distintos partidos políticos uruguayos se reunieran para recibir al pontífice. No obstante, sostuvo que el país tiene “tareas pendientes” y “dolores”.

Policías, militares y seguridad privada Drones, francotiradores e hinchadas de fútbol: la visita de León XIV pone a prueba el sistema de seguridad

Iglesia y gobierno La mitad de los ministros de Orsi son católicos o se definen como personas “de fe”

“No podemos, no queremos resignarnos ni aceptar que, siendo un país de renta media o renta media alta, con el producto interno per cápita más alto de la región, tengamos los niveles de pobreza infantil que hoy tenemos”, afirmó Orsi.

También se refirió a los problemas de salud mental, “en especial entre niños y adolescentes”, y a la situación de los adultos mayores que viven solos. “No podemos permitirnos tener los actuales problemas de salud mental, incluso y en especial en niños y adolescentes. No podemos y debemos resignarnos a que nuestra gente, en particular nuestros ancianos, vivan en soledad”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que “el desarrollo humano integral” debe estar “como horizonte de toda opción política que busque promover el bien común”. “No todo lo puede hacer el Estado”, señaló, y planteó la necesidad de una sociedad que vaya más allá “de la suma de voluntades individuales”.

El papa León XIV saluda junto a Yamandú Orsi, a los expresidentes uruguayos durante un evento de bienvenida este viernes, en la Plaza Independencia de Montevideo. EFE/ Gianni Schiaffarino

La Iglesia, “un pilar fundamental” del Uruguay

Orsi dedicó parte de su intervención a destacar “la tarea social” de la Iglesia católica en Uruguay. Mencionó su trabajo “en los barrios, las cárceles y la educación”, así como “el refugio y el acompañamiento que brindó a compatriotas durante la dictadura”.

También recordó a referentes religiosos y sociales como el padre Mateo, Perico Pérez Aguirre, Casilda Aparicio y el padre Cacho. Sumó a esa lista a figuras vinculadas a los primeros años de la nación, como José Artigas, Manuel Barreiro y Dámaso Antonio Larrañaga.

“Tenemos claro, santidad, que en esta construcción conjunta que es el Uruguay, la Iglesia ha sido un pilar fundamental”, expresó.

Lucía Castillo

El trabajo y los desafíos de la tecnología

Orsi también se refirió a cómo los avances tecnológicos afectan el trabajo y el empleo. “Cuando afecta negativamente sobre el empleo, no podemos solo pensar en términos de porcentaje, reconversión o en clave de mera subsistencia. Estamos ante un dilema antropológico y social”, afirmó.

“Estamos ante un dilema antropológico y social que usted ha identificado claramente”, dijo, en referencia a las reflexiones del pontífice en la encíclica Magnifica Humanitas, que habla de que la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad actual.

Adrián Echeverriaga

Un llamado contra la guerra y la polarización

Orsi también dedicó parte de su discurso a la situación internacional. Advirtió que “los escenarios de violencia y de guerra entre los pueblos no se quedan de un día para el otro», sino que se alimentan de “la desinformación y los miedos”.

En ese sentido, defendió el diálogo entre los países y sostuvo que “la paz, el diálogo y la negociación son el único camino posible” para resolver los conflictos. También advirtió sobre los riesgos de los enfrentamientos. “No debe ser una sociedad inmersa en la lógica de amigo-enemigo. No debe ser el Uruguay de la polarización ni el resentimiento”, expresó.