El ‘merchandising’ de León XIV en Montevideo: desde estampitas hasta banderas

La llegada del papa León XIV a Uruguay este viernes 6 de noviembre ha causado la movilización de miles de fieles por las calles de Montevideo. El pontífice arribó al Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre las 16.30 horas, tal como estaba previsto, pero desde la mañana de este viernes muchos lo esperaban en puntos clave del recorrido hacia la plaza Independencia, donde participará en el primer acto público en el país.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
Desde la rambla hasta 18 de Julio, un gran despliegue de vendedores ambulantes ofrecen distintos tipos de merchandising a los fieles en la calle. Galería recorrió varios puntos y se encontró con pañuelos y banderas con la cara del papa a partir de los 200 pesos, estampitas que iban entre 50 y 100 pesos. Gorros a 300 pesos, crucifijos por 120 pesos o tres por 300 pesos y rosarios a 200 pesos.