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El ‘merchandising’ de León XIV en Montevideo: desde estampitas hasta banderas

Miles de fieles aguardaban el paso del papa en puntos clave de la ciudad, acompañados de un despliegue comercial en las calles que fue desde pañuelos y banderas hasta agua fría

Papa plaza Independencia

FOTO

Lucila Castillo
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La llegada del papa León XIV a Uruguay este viernes 6 de noviembre ha causado la movilización de miles de fieles por las calles de Montevideo. El pontífice arribó al Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre las 16.30 horas, tal como estaba previsto, pero desde la mañana de este viernes muchos lo esperaban en puntos clave del recorrido hacia la plaza Independencia, donde participará en el primer acto público en el país.

Desde la rambla hasta 18 de Julio, un gran despliegue de vendedores ambulantes ofrecen distintos tipos de merchandising a los fieles en la calle. Galería recorrió varios puntos y se encontró con pañuelos y banderas con la cara del papa a partir de los 200 pesos, estampitas que iban entre 50 y 100 pesos. Gorros a 300 pesos, crucifijos por 120 pesos o tres por 300 pesos y rosarios a 200 pesos.

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De izquierda a derecha: Agustina Gómez Platero y Magdalena Vilaró (arriba). Florencia Arrosa, Laura Sorhuet, Isabel Navarro y Magdalena Bonet (abajo).
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