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    Crédito: Ministerio de Economía propone “segmentación” para las tasas de interés

    El diputado blanco Pablo Abdala cuestionó en la comisión que la comparecencia del subsecretario de Economía expuso una “clara discrepancia dentro del gobierno”

    Martín Vallcorba, subsecretario de Economía.

    Martín Vallcorba, subsecretario de Economía.

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    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Ministerio de Economía y el Banco Central están “elaborando una propuesta para que haya una segmentación por tipo de crédito a la hora de definir la tasa” de interés, informó la diputada del Frente Amplio Julieta Sierra.

    Según dijo en rueda de prensa la legisladora, eso fue informado por el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, al comparecer ayer, miércoles 13, a la Comisión de Hacienda de Diputados que tiene a consideración un proyecto de ley de “protección de deudores de bajos recursos”.

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    Sierra ejemplificó que la cartera propuso que tengan una tasa los créditos de bajo riesgo, por lo que se puede retener la cuota de los salarios, distinta de la tasa para otro tipo de préstamos al consumo.

    El proyecto a estudio, impulsado por el Movimiento de Participación Popular, pretende “topear el límite de tasa de interés que en algunos créditos es altísimo”, transparentar los procesos crediticios y establecer un nuevo proceso para reestructurar deudas.

    Mientras, el diputado blanco Pablo Abdala cuestionó desde su cuenta en X tras la sesión en la comisión que la comparecencia del subsecretario de Economía expuso una “clara discrepancia dentro del gobierno”.

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