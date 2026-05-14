Tras la partida de Mujica, al Frente Amplio le falta una figura que “ilusione” a la militancia y “descomprima” enojos con el gobierno

Este miércoles 13 se cumplió un año de la muerte de uno de los históricos líderes de la izquierda, el expresidente José Mujica. La fuerza política y su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), organizaron varias actividades en homenaje al exguerrillero. El Correo Uruguayo lanzó un sello conmemorativo del exmandatario, en un acto que contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi y del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, entre otros jerarcas y dirigentes. Y en la tardecita del miércoles, en el Teatro El Galpón se realizó un evento para recordarlo con artistas como Agarrate Catalina y Mario Carrero.

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“Días muy especiales, removedores y emotivos”, escribió Orsi en sus redes sociales, mientras la exvicepresidenta Lucía Topolansky, dirigente del MPP y expareja de Mujica, se emocionó en entrevista con Arriba gente de Canal 10 al recordar la multitudinaria despedida que recibió un año atrás en el Palacio Legislativo.

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Durante su presidencia (2010-2015), Mujica logró una inusual notoriedad internacional, apalancada en sus reflexiones político-filosóficas y en su historia como guerrillero y prisionero de la dictadura, retratadas en varios documentales, entre ellos, el del prestigioso cineasta serbio Emir Kusturica, y en la película La noche de los 12 años. Y aunque en el ámbito local su figura provocaba resistencias, en especial entre los simpatizantes de los partidos tradicionales, pero también entre militantes de la izquierda, alcanzó una gran popularidad y partió siendo uno de los políticos con mejor imagen del país.

La ausencia de uno de sus líderes más populares —que se sumó a los fallecimientos de otras figuras históricas, como Tabaré Vázquez, en 2020, y Danilo Astori, en 2023— no ha sido inocua para la izquierda. Las conmemoraciones por el primer aniversario de su muerte se dan en un contexto desafiante para el Frente Amplio, cuyo gobierno recoge un creciente descontento en parte de la militancia de izquierda, que reclama más políticas públicas y mayores resultados.

_LEO0563.jpg Mujica recibió el pabellón nacional en la tradicional ceremonia de despedida el día previo a finalizar su mandato, el 27 de febrero de 2015. Leo Barizzoni

Mujica tenía una “visión más romántica, más ilusionadora, que seguramente hoy estaría descomprimiendo algunas situaciones”, consideró el sociólogo Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum. Además, “tenía formas de expresarse que le permitían aparecer con alguna frase que descolocaba y movía el eje de la discusión”, razonó, algo útil en términos de control de la agenda pública del gobierno. Para el analista, el impacto de su ausencia “en la motivación y la ilusión” de una militancia que muestra señales de insatisfacción “es uno de los puntos que hoy aparece más claro”.

Para la socióloga Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra, es claro que Mujica tenía una gran conexión con sus votantes y con buena parte de los uruguayos y, sobre todo, resaltó, “lograba juntar las partes, era un gran conciliador y articulador”. En ese sentido, el rol que cumplía era de “gran ayuda para los gobiernos del Frente Amplio”. Y si bien “también solía tener comentarios muy controversiales, lo que le costó muchas críticas, podía matizar lo que decía el gobierno e incluso su sector”, lo que también en ocasiones resultaba útil.

Una figura “irremplazable” pero que logró construir sucesores

A juicio de Bottinelli, las características de Mujica lo hacen una figura “irremplazable”. “Por sus orígenes, su historia personal, su tiempo en prisión, el rol que ocupó como presidente y su proyección internacional, es difícil emular algo similar. Eso hace que no sea reemplazable por una persona ni tampoco por un conjunto de personas”, planteó. Y recordó que más allá de las hazañas futbolísticas del pasado y el Mundial de Fútbol de 2010, cuando Uruguay se lució en Sudáfrica, fue Mujica quien en los años recientes puso al país en el mapa mundial y logró una trascendencia internacional atípica para un uruguayo.

Eduardo Bottinelli Eduardo Bottinelli, director de Factum, durante su entrevista con Búsqueda. Javier Calvelo / AdhocFotos

No obstante, por otra parte, Mujica, junto con Topolansky y otros referentes del MPP, hizo un buen trabajo de recambio generacional en el sector, destacó el sociólogo. Eso derivó en que hoy haya varias figuras “fuertes” en el gobierno y el Parlamento que tienen entre 30 y 50 años. Y aunque eso “no sustituye un liderazgo”, sí fue un acierto armar “una estructura que sobreviva a la persona”, subrayó. “Es algo que a otros grupos les ha costado mucho”, señaló. “¿Qué grupo sucedió a la figura de Vázquez o de Astori?”, planteó, para añadir que en la política en general “no hay un hábito de la construcción posterior”.

“Eso no significa que no haya problemas ni dificultades por, justamente, el grado de relevancia que tenía su figura, incluso dentro de la propia estructura del MPP”, planteó Bottinelli. Y añadió que “es un desafío para esas generaciones cómo continúan esa construcción sin esa figura a la que se podía recurrir fácilmente para dar una señal o dirimir un conflicto interno”.

“Los militantes necesitan líderes”

Con su partida, la izquierda se quedó sin el último de sus grandes líderes, el último de “esos veteranos a los que pedir consejo, ese juez que resuelve los entuertos internos”, reflexionó Pomiés. Eso representa una pérdida “tanto para el Frente Amplio como para el MPP”, consideró, y enfatizó que la izquierda necesita construir “nuevos líderes”.

Pomies_Zina Mariana Pomiés Mauricio Zina/adhocFOTOS

“Los militantes y adherentes necesitan líderes, los que tienen la voz final y te dicen a dónde ir. Más en un país donde los votantes están tan alineados a sus líderes, porque tenemos una cultura de liderazgo. El Frente debería intentar construir esos liderazgos, alguien que sea capaz de juntarlos a todos”, afirmó.