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    Experto alertó sobre una nueva ola de ‘deepfakes’ en la política brasileña

    El editor de Estadão Verifica, Daniel Bramatti, advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial en la campaña electoral brasileña, el auge de avatares políticos creados con IA y el crecimiento del consumo de noticias mediante chatbots

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    FOTO

    Adrián Echeverriaga
    Búsqueda | Guillermina Servian
    Por Guillermina Servian

    Frente a un micrófono, una señora brasileña grita, furiosa, contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva después de que el mandatario estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles a las exportaciones brasileñas. Está en la calle, rodeada de gente, insulta y parece representar a un sector del país que pocas veces ocupa el centro de la pantalla. Pero esta vez el video —uno de los primeros publicados por la cuenta— superó los 8 millones de visualizaciones y acumuló 23.000 comentarios.

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    Se trata de Doña María, un avatar creado con inteligencia artificial que desde entonces reunió más de 798.000 seguidores en Instagram y se convirtió en una figura predominante del espacio político digital de cara a las elecciones de este año en Brasil.

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    El encuentro será el 7 de mayo en el Palacio Legislativo.
    En el Palacio Legislativo

    Búsqueda reúne a referentes para discutir sobre desinformación, inteligencia artificial y periodismo

    Por Redacción Búsqueda
    Moderadora Mandy Barrios, senadora Blanca Rodríguez, diputado Rodrigo Goñi, asesor presidencial Bruno Gili y jefe adjunto de la Misión de la UE Jan Mikoaj Dzieciolowski. 
    Ponencia

    Un debate actual: “Desinformación, inteligencia artificial y democracia”

    Por Belén Riguetti Aparicio

    De este escenario habló Daniel Bramatti, editor de Estadão Verifica, la unidad de verificación del diario O Estado de S. Paulo, en un evento organizado por Búsqueda junto con Chequeado y LatamChequea y con financiamiento de la Unión Europea. La actividad, llevada a cabo en la antesala de la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo, reunió a periodistas, académicos, especialistas y responsables de tomar decisiones para discutir el impacto de la desinformación en la estabilidad democrática.

    Bramatti, quien además integra consejos asesores vinculados a redes internacionales de fact-checking y fue presidente de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, por sus siglas en portugués), centró su intervención en el uso de inteligencia artificial para crear noticias falsas difundidas durante períodos electorales. Al inicio de su ponencia recordó que, en varios ciclos electorales anteriores, se advertía que “ese iba a ser el año del deepfake”. Ese pronóstico parece concretarse recién ahora.

    “Fenómenos de indignación artificial”

    Para ilustrar esta nueva realidad, Bramatti expuso distintos usos de deepfakes en la campaña electoral brasileña. Entre ellos mencionó a Doña María. Para el periodista, el personaje construye un “fenómeno de indignación artificial”: aparece en videos callejeros en los que critica al gobierno por el aumento del precio de productos cotidianos, como el combustible o la leche, al tiempo que difunde desinformación sobre políticas públicas.

    También describió contenidos generados con inteligencia artificial que mantienen a Jair Bolsonaro presente en la campaña electoral, a pesar de que la Justicia no solo lo inhabilitó para competir en elecciones hasta 2030, sino que además le prohibió el uso de redes sociales.

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    Editor de Estadão Verifica, Daniel Bramatti.

    Editor de Estadão Verifica, Daniel Bramatti.

    Bramatti reconoció que estos ejemplos y sus implicancias le causaron “un poco de depresión”. En este contexto, y en busca de una mirada más optimista sobre lo que estaba viendo, le escribió al periodista brasileño Rosental Alves, a quien definió como alguien que “no es tecnófobo y entiende bien el impacto de la tecnología”.

    El fundador y director del Knight Center for Journalism in the Americas no ofreció el mensaje tranquilizador que Bramatti buscaba. En su mensaje, Alves cuestionó que gran parte de la discusión actual sobre inteligencia artificial esté enfocada casi exclusivamente en la producción de contenido y las herramientas para aumentar la productividad, y no en cómo cambiará el consumo de información.

    Según planteó, el avance de agentes de inteligencia artificial capaces de responder directamente a las consultas de los usuarios —sin necesidad de ingresar a medios periodísticos— significa una transformación en la forma de acceder a las noticias. “Lo que estamos viendo en el ‘zero-click’ con el uso de Gemini por parte de Google en las búsquedas es solo un aperitivo de lo que está por venir”, escribió. Y advirtió: “Será una nueva disrupción, que arrasará con los actuales modelos de negocio”.

    Esta práctica ya está en aumento. Según un informe del Instituto Reuters, el uso de chatbots de inteligencia artificial para informarse y consumir noticias se duplicó durante el último año. Sin embargo, un estudio realizado por Chequeado, que buscó evaluar cuán confiables son estos sistemas para verificar afirmaciones políticas, encontró que el 36% de las respuestas presentó algún tipo de problema informativo. “Los resultados son terribles”, señaló Bramatti.

    En la investigación, Gemini fue el sistema con peor desempeño: el 53% de sus respuestas presentó problemas informativos. Le siguieron ChatGPT, con 34,1%; Grok, con 25%; y las respuestas producidas por inteligencia artificial en las búsquedas de Google, con 14,3%.

    Bramatti sostuvo que los periodistas brasileños, frente a esta nueva ola de deepfakes, están “más preparados que en las elecciones de 2022”, aunque advirtió que “uno nunca está completamente preparado”. “Ya estamos más acostumbrados, pero si el volumen es muy grande no sé si vamos a tener condiciones de poner una barrera significativa a eso”, afirmó.

    Promover la información confiable

    Bramatti fue el principal expositor del encuentro organizado por Búsqueda el jueves 7, que fue titulado Desinformación, Inteligencia Artificial y Democracia. El evento comenzó con las intervenciones del diputado y presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Goñi; el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza; la directora de Impacto y Nuevas Iniciativas de Chequeado, Olivia Sohr, y el embajador de la Unión Europea (UE), Petros Mavromichalis.

    Danza subrayó la importancia de que esta conversación se diera en el Parlamento uruguayo, “la casa de la democracia”, porque “lo que está en juego es la propia democracia”. “No estamos tomando la verdadera dimensión de lo que está pasando”, señaló.

    Consideró que, ante una “epidemia de desinformación”, “los medios y periodistas que trabajan con profundidad están quedando más relegados” ante una “competencia muy difícil de enfrentar”. “Si los medios se complican, la que va a sufrir es la democracia”, advirtió.

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    Director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza.

    Director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza.

    El embajador de la Unión Europea señaló que la desinformación “debilita la confianza en la sociedad, afecta el funcionamiento de la democracia y fomenta discursos de odio”. “Como creemos en la democracia, queremos combatir la desinformación”, añadió.

    El diplomático dijo que desde la Unión Europea están dispuestos a seguir acompañando a Uruguay si el país decide avanzar en un marco regulatorio sobre inteligencia artificial.

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    Embajador de la Unión Europea, Petros Mavromichalis.

    Embajador de la Unión Europea, Petros Mavromichalis.

    Búsqueda es parte del programa regional de la Unión Europea Promoviendo Información Confiable y Abordando la Desinformación en América Latina, que busca aumentar la conciencia pública sobre el problema de la desinformación y dotar a periodistas, medios y ciudadanos con herramientas eficaces para combatirla.

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