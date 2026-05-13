  • Cotizaciones
    miércoles 13 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La Jutep ratifica fallo sobre nepotismo en la Intendencia de Salto y crece tensión con la oposición

    La resolución no incluye el fundamento discorde del director de la oposición, Luis Calabria, que empezó a usar una web propia para publicar su postura; blancos se reúnen en el Parlamento para tratar conflicto con la Junta de Transparencia y Ética Pública

    Intendente de Salto, Carlos Albisu.

    Intendente de Salto, Carlos Albisu.

    FOTO

    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    Es un episodio más que viene a escalar en este proceso de tensiones entre el oficialismo y la oposición en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). El director en representación del Partido Nacional, Luis Calabria, ya se había quejado por los cambios de criterios y de procedimientos jurídicos en el organismo. El lunes 4 denunció ante los suyos en el directorio que hay una “deliberada intención” de la mayoría en la institución de “debilitar” a la Asesoría Letrada para ir hacia un “contralor político”. Dijo que estos cambios representan “opacidad y oscurantismo impropios” en un organismo encargado de velar por la transparencia de los funcionarios, y protestó porque en las últimas resoluciones por mayoría no se hacen públicos los fundamentos discordes de la oposición.

    Ahora, una reciente resolución de la Jutep sobre una denuncia contra la Intendencia de Salto, gestionada por el blanco Carlos Albisu, volvió a encender alarmas entre los nacionalistas. Por mayoría, la presidenta del directorio, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti, resolvieron no hacer lugar al recurso administrativo presentado por la intendencia, confirmar que se violaron normas del Código de Ética y que hubo “nepotismo” y “corrupción” en la designación, como director de Obras, de Juan Manuel Texeira, hijo del secretario general de la comuna, Walter Texeira. La resolución fue publicada el lunes 11.

    Leé además

    Luis Calabria en el Directorio del Partido Nacional.
    Conflicto interno en la Jutep

    Partido Nacional denuncia “contralor político” por encima de lo jurídico en la junta anticorrupción
    Astillero Cardama en Vigo.
    Caso Cardama

    Cardama inició un arbitraje internacional contra Uruguay; en el gobierno consideran que carece de fundamentos

    Por Redacción Búsqueda

    En ella se descarta la “anomalía procedimental y el apartamiento del informe técnico de la Asesoría Letrada” que planteó la comuna. Y se “ratifica la resolución impugnada, configurando los hechos verificados, un acto de corrupción acorde a las definiciones de los artículos 10 del decreto 30/003 y 12 de la Ley 19.823”, donde se establece que se trata del “uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro”, se haya consumado o no un daño al Estado.

    El fallo de la Jutep desestima las previsiones sobre parentesco en la función pública invocadas en la apelación y remarca que “el nepotismo es considerado una forma de corrupción, porque implica un abuso de poder y una forma de conflicto de intereses, con el fin de favorecer a un familiar asignándolo en forma directa en un cargo que depende directamente de su progenitor, rompiendo con los deberes de imparcialidad, honestidad, rectitud e integridad exigidos por la norma y erosionando la confianza ciudadana en las instituciones públicas”.

    La discordia y el conflicto con la expresión corrupción

    Tal como había advertido Calabria ante los dirigentes del Partido Nacional, esta y las próximas resoluciones del organismo serán publicadas sin los fundamentos de discordia del director de la oposición. Y, en un hecho inédito en la Jutep, Calabria se armó su propia web para ir exponiendo sus consideraciones, ya que entiende que, al no constar su posición, se “limita el derecho a acceder a información completa”. Ahí el director de la Jutep remarca su discrepancia con la utilización del término corrupción en el fallo público. “Es dable señalar que en ninguno de los dos informes de la Asesoría Letrada —elaborados por asesoras diferentes— se hace referencia al concepto de ‘corrupción’. No obstante ello, la mayoría del directorio opta por apartarse nuevamente del informe técnico, reintroduciendo —sin sustento jurídico— la gravosa consecuencia que emerge del artículo 12 de la Ley Nº 19.823”.

    Calabria argumenta que, por tanto, “se desoye el análisis técnico especializado sin ofrecer fundamentos que permitan razonablemente desvirtuarlo, afectando así los estándares de motivación, racionalidad y control de la discrecionalidad que deben regir toda decisión administrativa, particularmente en órganos de contralor”.

    La respuesta blanca

    No es nueva la discusión sobre los fundamentos discordes en las resoluciones de los organismos de contralor. La Ley de Rendición de Cuentas de 2012 obliga en su artículo 34 al Tribunal de Cuentas a dejar constancias de los fundamentos de rechazo en las resoluciones.

    Y si bien el artículo fue impugnado por “inconstitucional” por el Tribunal de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia falló a favor del Poder Legislativo y estableció que el artículo era válido: “La motivación que exige la norma legal impugnada cumple, pues, un rol relevante en materia de garantías, al permitir a aquellos a quienes va dirigida la actividad del Tribunal de Cuentas un control acabado y útil de sus decisiones, facilitando la individualización de los posibles excesos, omisiones y/o arbitrariedades en los que, eventualmente, pueden incurrir sus miembros”, establece.

    Ahora el diputado blanco Diego Echeverría impulsa un proyecto de ley para que el mismo criterio se aplique en los fallos de la Jutep y de ese modo “saldar la disputa que existe en el seno del organismo que debe promover la transparencia”.

    En tanto, el próximo martes 19, la agrupación parlamentaria del Partido Nacional recibirá a la mesa del directorio blanco para evaluar los alcances de este conflicto con la denominada junta anticorrupción.

    Selección semanal
    Reunión de la OCDE en Uruguay

    Desde París, Beatriz Argimón coordina reunión de la OCDE en Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Gobierno

    Dirigente comunista visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz

    Por Redacción Búsqueda
    Feria del Libro

    Los 50 años de la Feria del Libro de Buenos Aires como símbolo

    Por Damián Tabarovsky
    Inversiones

    Creció el negocio de gestores y asesores de inversión: su clientela y cuánto dinero manejan

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Intendente de Salto, Carlos Albisu.

    La Jutep ratifica fallo sobre nepotismo en la Intendencia de Salto y crece tensión con la oposición

    Por Federico Castillo
    Diputado José Luis Satdjian, exsubsecretario de Salud Pública.

    MSP elevará a Fiscalía una investigación que señala irregularidades en un convenio de ASSE con el Círculo Católico

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump es recibido por el vicepresidente chino Han Zheng mientras el director ejecutivo de SpaceX, Twitter y el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, Elon Musk, observa en el Aeropuerto Internacional de Pekín el 13 de mayo de 2026.
    Video

    Trump llega a Pekín para reunión clave de alta tensión con Xi Jinping

    Por RFI
    Infantilismo de izquierda

    Infantilismo de izquierda

    Por Andrés Danza