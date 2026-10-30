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El Festival de Cine de Roma reunió a celebridades como Kim Kardashian, Naomi Watts y Jenna Ortega

El encuentro proyectó 194 películas de directores y productores de 55 países, con un récord de 120.000 personas

Kris Jenner se sumó a la foto de Naomi Watts, Kim Kardashian, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts, quienes llegaron al Festival de Cine de Roma para presentar el drama legal All’s Fair.

Kris Jenner se sumó a la foto de Naomi Watts, Kim Kardashian, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts, quienes llegaron al Festival de Cine de Roma para presentar el drama legal All’s Fair.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Durante 13 días Roma se convirtió en punto de encuentro de algunas de las figuras más reconocidas del cine mundial en su Festival de Cine, que proyectó 194 películas de directores y productores de 55 países y con un récord de 120.000 personas.

Pasaron por su alfombra roja Javier Bardem y Julianne Moore, además de Jenna Ortega, quien llegó para presentar Klara and the Sun, dirigida por Taika Waititi y coprotagonizada junto con Amy Adams.

Jenna Ortega presentó Klara and the Sun, película de ciencia ficción dirigida por Taika Waititi.

Jenna Ortega presentó Klara and the Sun, película de ciencia ficción dirigida por Taika Waititi.

Pero la presencia de grandes celebridades fue mayor durante el último fin de semana, con la llegada de Naomi Watts, Kim Kardashian, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts para presentar la segunda temporada de All’s Fair, serie de Ryan Murphy en la que interpretan a un grupo de abogadas especializadas en divorcios.

Kardashian, como de costumbre, se robó las miradas con un vestido de alta costura de Yves Saint Laurent de 1986, de estampado de leopardo y silueta de sirena. Watts no se quedó atrás: apostó por un elegante y voluminoso diseño en blanco y negro de Roksanda, mientras que Sarah Paulson eligió un vestido blanco perla a medida de Miu Miu.

La dupla los Javis fue una de las presencias destacadas del festival en medio del rotundo éxito de La bola negra, que se perfila como candidata para los Premios Oscar 2027.

La dupla los Javis fue una de las presencias destacadas del festival en medio del rotundo éxito de La bola negra, que se perfila como candidata para los Premios Oscar 2027.

El premio a Mejor película fue para I See Buildings Fall Like Lightning, de la directora británica Clio Barnard, mientras que el premio del jurado fue para The Life and Deaths of Wilson Shedd, de Tim Blake Nelson.

Y aunque se proyectó fuera de concurso y se aprovechó su presencia como una plataforma de promoción camino a los Oscar 2027, La bola negra, de los Javis, fue uno de los hitos de esta fiesta del cine, al igual que el paso de sus directores —Javier Calvo y Javier Ambrossi— por la alfombra roja.

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