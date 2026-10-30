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    Binance, blanco del mayor robo de criptomonedas de la historia, por USD 6.300 millones

    Binance informó que sufrió un ciberataque que comprometió unos 6.300 millones de dólares; una empresa de seguridad señaló similitudes con robos anteriores atribuidos a Corea del Norte.

    Binance

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    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La empresa, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones, publicó varios mensajes en la red social X, algunos de ellos contradictorios. En uno aseguró que “los fondos de los usuarios están completamente seguros”, mientras que en otro afirmó que “cubrirá todas las pérdidas”.

    Más tarde, Binance precisó en su cuenta en español para América Latina que el impacto total estimado rondaba los 6.300 millones de dólares. “Hemos trabajado con socios de blockchain para congelar los activos afectados, con unos 3.000 millones de dólares congelados hasta ahora”, agregó.

    El monto afectado sería cuatro veces mayor que el del que hasta ahora era considerado el mayor ciberataque contra una plataforma de criptomonedas. En febrero del año pasado, Bybit sufrió el robo de 1.500 millones de dólares.

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    La firma de investigación de blockchain TRM Labs afirmó el jueves tener “alta confianza” en que el ataque fue organizado por TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte. La empresa basó su evaluación en “información sólida tanto dentro como fuera de la cadena de bloques”.

    “Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte”, señaló TRM Labs.

    Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que ganó notoriedad en 2014, cuando fue acusado de atacar Sony Pictures en represalia por el estreno de The Interview, una película que se burlaba del líder norcoreano Kim Jong Un.

    Fondos congelados

    Alrededor de las 00H30 GMT del viernes (21:30 del jueves en Uruguay), Binance informó que suspendió temporalmente todos los depósitos y retiros mientras su equipo “realiza verificaciones de seguridad, congela fondos y colabora con las autoridades”.

    “Esta cifra podría seguir aumentando a medida que nuestros equipos trabajen en estrecha colaboración con las autoridades, los emisores, las empresas de inteligencia de blockchain y los socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales”, señaló la empresa.

    En un comunicado publicado en X, Binance explicó que una investigación preliminar apunta a que el ataque comenzó con una computadora portátil comprometida de un “ingeniero de DevOps”. Esto habría permitido que un atacante accediera a un “contenedor de servicios” y ejecutara “transacciones de retiro no autorizadas”.

    “No hemos encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras”, afirmó la plataforma.

    El exdirector de Binance Changpeng Zhao, quien ya no está al frente de la empresa pero conserva su condición de accionista mayoritario, consideró que “sí parece un ataque”.

    Paolo Ardoino, director de Tether, empresa emisora de la criptomoneda USDT, informó que congeló unos 1.600 millones de dólares “relacionados con un posible ataque a la plataforma de intercambio Binance”.

    Jeremy Allaire, director de Circle, también anunció que su empresa bloqueó más de 800 millones de dólares en USDC, otra moneda digital.

    Tanto el USDT como el USDC son stablecoins, criptomonedas cuyo valor está vinculado a una moneda tradicional, en este caso el dólar estadounidense.

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

    Caen los precios de las criptomonedas

    Durante varias horas, antes de que Binance confirmara el ataque, analistas del sector ya advertían que los hackers habían logrado acceder a la plataforma.

    La mayoría de las principales criptomonedas registró caídas tras conocerse el ciberataque. La excepción fueron las monedas estables, cuyo valor, por definición, fluctúa dentro de márgenes estrechos.

    El BNB, la criptomoneda propia de Binance, subía un 2,7% después de haber sufrido una caída del 10%.

    El ataque se produce en un contexto de creciente preocupación entre los especialistas por la posibilidad de que los avances en inteligencia artificial permitan vulnerar sistemas criptográficos y protocolos de seguridad informática.

    FUENTE:RFI

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