Venezuela: Machado respalda el plan de Marco Rubio para elecciones en 2027

En su primera rueda de prensa desde su regreso a Venezuela , la premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha respaldado el plan de Estados Unidos para la transición, aunque llamó a que las elecciones presidenciales tengan fecha en 2027. Además, envió un mensaje de tranquilidad a inversionistas de que todos los contratos firmados en esta etapa serán respetados y ampliados

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“Nosotros creemos en una negociación, es lo mejor para Venezuela y creo que es hoy la mejor oportunidad que tiene el régimen. Una negociación para una transición, y ello implica obviamente dar garantías a quienes faciliten esta transición”, dijo.

Impulsar la transición, organizar a la ciudadanía y prepararse para unas próximas elecciones presidenciales es lo que Machado ha dicho hará en Venezuela ahora que puede operar de nuevo dentro de su país, luego de más de dos años de clandestinidad y exilio.

Dijo respaldar la ruta planteada por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio que, a su juicio, pasa por el nombramiento de nuevos Tribunal Supremo y Consejo Electoral para declarar una vacante presidencial que desemboque en una elección presidencial en 2027.

“Han quedado más claros los plazos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027”, explicó.

Mesa de diálogo y elecciones

Aclaró que no ha recibido ninguna propuesta para reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ni por parte de Washington ni de la gobernante interina; y reiteró que, aunque ella no participa de la mesa de diálogo que avanza con las reformas, espera que cumpla sus objetivos para llegar a unas votaciones.

“Creemos que es algo que puede hacerse de una vez. No tiene que ser secuencial. Esto le daría una gran tranquilidad y certeza, no solamente a los venezolanos sino también a los inversionistas extranjeros y a tantos otros actores de la región interesados en que exista estabilidad, legitimidad, legalidad y democracia en nuestro país”, subrayó.

Machado evitó revelar cómo logró entrar en Venezuela o quiénes colaboraron en la operación que calificó como “autónoma”, para protegerlos de la represión que, dijo, sigue vigente en el país.

Además, envió un mensaje de tranquilidad a Estados Unidos e inversionistas de que todos los contratos firmados en esta etapa serán respetados y ampliados, aunque criticó la opacidad y del mega acuerdo petrolero que involucra al polémico Alejandro Betancourt, de quien recordó las acusaciones de corrupción en su contra.

FUENTE:RFI