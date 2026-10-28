¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Orsi, Lacalle Herrera y Sanguinetti acompañaron a Búsqueda en la presentación de su documental

En Movie Montevideo se proyectó Tiempo de calidad, el documental que recorre más de cinco décadas de historia del semanario

Expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti con el presidente Yamandú Orsi y el director periodístico de Búsqueda Andrés Danza.

Expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti con el presidente Yamandú Orsi y el director periodístico de Búsqueda Andrés Danza.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mónica Bottero, ministra de Industria Fernanda Cardona y ministra de Vivienda Tamara Paseyro.&nbsp;

Mónica Bottero, ministra de Industria Fernanda Cardona y ministra de Vivienda Tamara Paseyro. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Presidenta del Latu Lucía Arboleya y vicecanciller Valeria Csukasi.

Presidenta del Latu Lucía Arboleya y vicecanciller Valeria Csukasi.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Diputado Pablo Abdala, senador Martín Lema y líder del Partido Independiente Pablo Mieres.

Diputado Pablo Abdala, senador Martín Lema y líder del Partido Independiente Pablo Mieres.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Diputada María Eugenia Roselló y ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg.

Diputada María Eugenia Roselló y ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ministro del Interior Carlos Negro, ministra de Vivienda Tamara Paseyro, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim y director periodístico de Búsqueda Andrés Danza.

Ministro del Interior Carlos Negro, ministra de Vivienda Tamara Paseyro, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim y director periodístico de Búsqueda Andrés Danza.

FOTO

Adrián Echeverriaga
De Mueca Films: Facundo y Juan Ponce de León con Andrés Rodríguez Colombo.

De Mueca Films: Facundo y Juan Ponce de León con Andrés Rodríguez Colombo.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Eilyn Sánchez, Víctor Riccardi y Carla Cuomo.

Eilyn Sánchez, Víctor Riccardi y Carla Cuomo.

FOTO

Lucila Castillo
Embajador de Argentina Alan Beraud y Esteban Tettamanti.

Embajador de Argentina Alan Beraud y Esteban Tettamanti.

FOTO

Lucila Castillo
Lucía Topolansky con Elvira Domínguez.

Lucía Topolansky con Elvira Domínguez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Director periodístico de Búsqueda Andrés Danza.&nbsp;

Director periodístico de Búsqueda Andrés Danza. 

FOTO

Nicolás Constantinidi y Francisco Pittaluga.

Nicolás Constantinidi y Francisco Pittaluga.

FOTO

Lucila Castillo
Alberto Magnone y Conrado Hughes.

Alberto Magnone y Conrado Hughes.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Rodolfo Arotxa Arotxarena y Paula Barquet.&nbsp;

Rodolfo Arotxa Arotxarena y Paula Barquet. 

FOTO

Lucila Castillo
Pablo Pesce y Carlos Pignataro.

Pablo Pesce y Carlos Pignataro.

FOTO

Lucila Castillo
Carolina Gianola y Franco Cinquegrana.

Carolina Gianola y Franco Cinquegrana.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Los expresidentes Luis Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti con Ramiro Rodríguez Villamil.

Los expresidentes Luis Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti con Ramiro Rodríguez Villamil.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ministro de Ganadería Alfredo Fratti y subsecretario de Salud Pública Leonel Briozzo.

Ministro de Ganadería Alfredo Fratti y subsecretario de Salud Pública Leonel Briozzo.

FOTO

Lucila Castillo
María José Scremini y Carolina de León.

María José Scremini y Carolina de León.

FOTO

Lucila Castillo
Ministros del Interior Carlos Negro y de Transporte Lucía Etcheverry.

Ministros del Interior Carlos Negro y de Transporte Lucía Etcheverry.

FOTO

Lucila Castillo
Expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti con el presidente Yamandú Orsi y el director periodístico de Búsqueda Andrés Danza.

Expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti con el presidente Yamandú Orsi y el director periodístico de Búsqueda Andrés Danza.

FOTO

Lucila Castillo
Valentina, Adela y Horacio Artagaveytia junto a Francisco Armas.

Valentina, Adela y Horacio Artagaveytia junto a Francisco Armas.

FOTO

Lucila Castillo
Tatiana Paolillo y Pablo Marroche.

Tatiana Paolillo y Pablo Marroche.

FOTO

Ruben Azar y gerente general de Búsqueda Daniel Mendiverry.

Ruben Azar y gerente general de Búsqueda Daniel Mendiverry.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ministro de Ambiente Edgardo Ortuño y ministra de Transporte Lucía Etcheverry.

Ministro de Ambiente Edgardo Ortuño y ministra de Transporte Lucía Etcheverry.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Doménico Cappelli, Gabriela Coletto y Gianfranco Cappelli.

Doménico Cappelli, Gabriela Coletto y Gianfranco Cappelli.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Yonathan Soares y Victoria Dutra.

Yonathan Soares y Victoria Dutra.

FOTO

Lucila Castillo
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

A sala llena, el semanario Búsqueda presentó el documental Tiempo de calidad, una producción de Mueca Films que repasa los más de 50 años de trayectoria del medio periodístico. A la proyección, realizada el miércoles 28 en Movie Montevideo, asistieron autoridades del gobierno, diplomáticos, empresarios y colegas. Según el cofundador de la productora Facundo Ponce de León, “la realización de este documental fue un desafío” al contar una historia sobre nuestra identidad.

Tras la exhibición, los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti, junto con el presidente Yamandú Orsi, reflexionaron sobre el rol de la prensa en el fortalecimiento de la democracia en una mesa moderada por el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza. Durante su intervención, Lacalle Herrera reivindicó las figuras de Ramón Díaz, fundador del semanario, y del periodista Ramiro Rodríguez Villamil, Kid Gragea, a quien definió como “un recurso natural no renovable”, dueño de un “humor fino” pero terrible.

Leé además

Joaquín Garlo.
Un joven viejo

Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio por Maldonado: “Hoy me siento reconocido y respetado, por propios y ajenos”
Yamandú Orsi habla en el encuentro de Búsqueda.
Video
Desayunos Búsqueda

Orsi dijo que Uruguay es una “excepción” en la región y rechazó que se tilde de “ensobrados” a los periodistas
Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti y Yamandú Orsi durante en Desayunos Búsqueda.
Video
Desayunos Búsqueda

Periodismo, política y medio siglo de independencia

En tanto, Sanguinetti recordó sus tiempos en la profesión y contó que a todas las autoridades del medio “las vio nacer”. Incluso comentó que el exdirector Danilo Arbilla, en sus primeros años de carrera, era “un canarito muy vivaracho”. Destacó la novedad del surgimiento de Búsqueda con el desarrollo de un periodismo no partidario y de “una nueva raza” de profesionales. Sanguinetti aludió también a la censura sufrida en dictadura cuando en 1984 el semanario fue cerrado durante ocho ediciones por informar sobre las actividades políticas en Buenos Aires de los líderes del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate y Juan Raúl Ferreira. El expresidente hizo referencia a la revista Galería y recordó los inicios de su primera directora, Mónica Bottero, en el periodismo deportivo en El Día. Para concluir, afirmó: “La historia de la prensa es la historia de la libertad”.

A su turno, el presidente Orsi expresó su orgullo por compartir escenario con los dos expresidentes, lo que constituye a su criterio una muestra de la solidez democrática del país. El mandatario evocó la época en la que los quioscos exhibían multitud de periódicos y semanarios, gracias a los que las personas se podían informar leyendo los titulares. Sobre Arbilla aseguró que daba “puñaladas maravillosas” que lo enriquecieron. Orsi mencionó también al periodista Claudio Romanoff y al director Claudio Paolillo, que “se fueron muy temprano”. Sobre el final, el presidente llamó al gobierno y a la oposición a “cuidar” la libertad de prensa.

Uno de los ausentes en esta celebración fue Danilo Arbilla, quien no pudo asistir por motivos personales e hizo llegar una carta en la que exhortó a las nuevas generaciones de periodistas a seguir ejerciendo la profesión de forma independiente. Señaló que, ante el vertiginoso avance tecnológico, los cambios se deben llevar adelante en la “medida justa”, y auguró un próspero futuro para Búsqueda y Galería.

Al culminar la jornada, los invitados compartieron un desayuno y aprovecharon para comentar anécdotas de su paso por las páginas de Búsqueda.

Estos 50 años de historia se celebraron gracias al compromiso y la visión de colaboradores como La Banca, Latin Securities, Medicina Personalizada, Movie, Montevideo Shopping, Jeep y Siscom.

Selección semanal
Sindicalismo

Tras un período de lista única, el sindicato de la seguridad social dirimió sus elecciones en un escenario de paridad

Por Martín Mocoroa
Empresas públicas

Reclamo de negociación planteado por el sindicato dividió al oficialismo en el Directorio de UTE

Por Agustina Gómez
Movilidad

Colectivo critica la reforma del transporte metropolitano: “Se enfoca en la venta de boletos y no en el espacio público”

Por Lucía Cuberos
Oficialismo

Congreso del Frente Amplio dio cuenta del “descontento” de militantes, pero definió “defensa” del gobierno

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

Arquitecta Carolina Dovat.

Carolina Dovat explica por qué la arquitectura puede hacer mucho más que dar forma a una escuela

Por Martina Pérez Barriola
El príncipe William compartió sofá en The Graham Norton Show con las actrices Cate Blanchett y Hannah Waddingham y el fotógrafo Robert Irwin.

Los detalles de su vida que reveló el príncipe William en su histórica participación en The Graham Norton Show

Por Redacción Galería
Expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti con el presidente Yamandú Orsi y el director periodístico de Búsqueda Andrés Danza.

Orsi, Lacalle Herrera y Sanguinetti acompañaron a Búsqueda en la presentación de su documental

Por Belén Riguetti Aparicio
Alexia Putellas, tres veces ganadora del Balón de Oro. 

Quién es Alexia Putellas, elegida la mejor futbolista de la temporada

Por Redacción Galería