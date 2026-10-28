Orsi, Lacalle Herrera y Sanguinetti acompañaron a Búsqueda en la presentación de su documental

En Movie Montevideo se proyectó Tiempo de calidad, el documental que recorre más de cinco décadas de historia del semanario

Ministro del Interior Carlos Negro, ministra de Vivienda Tamara Paseyro, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim y director periodístico de Búsqueda Andrés Danza.

A sala llena, el semanario Búsqueda presentó el documental Tiempo de calidad, una producción de Mueca Films que repasa los más de 50 años de trayectoria del medio periodístico. A la proyección, realizada el miércoles 28 en Movie Montevideo, asistieron autoridades del gobierno, diplomáticos, empresarios y colegas. Según el cofundador de la productora Facundo Ponce de León, “la realización de este documental fue un desafío” al contar una historia sobre nuestra identidad.

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Tras la exhibición, los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti, junto con el presidente Yamandú Orsi, reflexionaron sobre el rol de la prensa en el fortalecimiento de la democracia en una mesa moderada por el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza. Durante su intervención, Lacalle Herrera reivindicó las figuras de Ramón Díaz, fundador del semanario, y del periodista Ramiro Rodríguez Villamil, Kid Gragea, a quien definió como “un recurso natural no renovable”, dueño de un “humor fino” pero terrible.

En tanto, Sanguinetti recordó sus tiempos en la profesión y contó que a todas las autoridades del medio “las vio nacer”. Incluso comentó que el exdirector Danilo Arbilla, en sus primeros años de carrera, era “un canarito muy vivaracho”. Destacó la novedad del surgimiento de Búsqueda con el desarrollo de un periodismo no partidario y de “una nueva raza” de profesionales. Sanguinetti aludió también a la censura sufrida en dictadura cuando en 1984 el semanario fue cerrado durante ocho ediciones por informar sobre las actividades políticas en Buenos Aires de los líderes del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate y Juan Raúl Ferreira. El expresidente hizo referencia a la revista Galería y recordó los inicios de su primera directora, Mónica Bottero, en el periodismo deportivo en El Día. Para concluir, afirmó: “La historia de la prensa es la historia de la libertad”.

A su turno, el presidente Orsi expresó su orgullo por compartir escenario con los dos expresidentes, lo que constituye a su criterio una muestra de la solidez democrática del país. El mandatario evocó la época en la que los quioscos exhibían multitud de periódicos y semanarios, gracias a los que las personas se podían informar leyendo los titulares. Sobre Arbilla aseguró que daba “puñaladas maravillosas” que lo enriquecieron. Orsi mencionó también al periodista Claudio Romanoff y al director Claudio Paolillo, que “se fueron muy temprano”. Sobre el final, el presidente llamó al gobierno y a la oposición a “cuidar” la libertad de prensa.

Uno de los ausentes en esta celebración fue Danilo Arbilla, quien no pudo asistir por motivos personales e hizo llegar una carta en la que exhortó a las nuevas generaciones de periodistas a seguir ejerciendo la profesión de forma independiente. Señaló que, ante el vertiginoso avance tecnológico, los cambios se deben llevar adelante en la “medida justa”, y auguró un próspero futuro para Búsqueda y Galería.