El fútbol y los candidatos: ¿de qué cuadro son hinchas y cuán fanáticos son?

El colorado Andrés Ojeda se declara hincha de Nacional. Si bien no tiene butaca, suele ir al Parque Central: intenta “garronearle el palco a los amigos” o saca entrada. “No me estresa demasiado. Las butacas son complicadas porque la gente de al lado es siempre la misma. Y ni bien tengas el más mínimo entredicho, tenés que convivir con esa gente toda la temporada. Yo he tenido alguna mala experiencia en el pasado”, contó Ojeda en entrevista con Galería. Un grito o una discusión con el hincha de al lado en el fervor del momento se hace más complicado cuando “tu compañero de banco” es el mismo “todos los fines de semana por toda la eternidad”. Los palcos, en cambio, le gustan porque son distintos; “la gente se junta entre amigos, se conoce”.

El candidato por el Partido Colorado ha viajado varias veces al exterior a ver a su cuadro: “Es una experiencia bien interesante. Sobre todo en Argentina... Vas a la Bombonera, vas a Núñez. (...) Estás en un partido donde es matar o morir”.

Otro hincha de Nacional es Pablo Mieres, y es a muerte. “Participé en la campaña para traer a Luis Suárez hace ya unos años. Además, desde niño siempre seguí a Nacional”, dijo a Galería. Su padre le inculcó el fanatismo, llevándolo desde chico al estadio: “Estuve presente cada una de las veces en las que el club ganó un título internacional en Uruguay”, aseguró. El candidato por el Partido Independiente no se lleva muy bien con las derrotas. “Me duelen; me bajonea un poco cuando a Nacional le va mal. Es increíble pero es así. Yo lo siento mucho. El fútbol y la política son las dos pasiones que tengo”, confesó.

Guido Manini Ríos es de Peñarol, pese a ser el octavo de nueve hermanos, todos de Nacional. ¿Cómo se explica el fenómeno? “Mi abuelo Pedro Manini Ríos fue uno de los fundadores de Nacional allá por 1899. Todavía hay un cuadro suyo en la sede como presidente honorario. Toda la familia era de Nacional hasta mayo del 66, cuando con siete años vi a Peñarol salir campeón de América en una final muy heroica. Iba perdiendo 2 a 0 y terminó ganando 4 a 2. Todo el barullo ese me convenció”, contó el candidato a presidente por Cabildo Abierto. A partir de ese momento, se convirtió en el único de Peñarol de todos sus hermanos: “Pero no nos peleábamos por eso. Íbamos a la cancha cuando era más joven, iba con amigos pero también con mis hermanos, a la Olímpica. Cada uno hinchaba por su cuadro”. Ahora ya no va a la cancha, o va de vez en cuando, “si hay alguna invitación o un motivo especial”.