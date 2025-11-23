El ‘match’ de Kate Middleton y William en la alfombra roja y el atuendo reina Máxima de la princesa Amalia

En los últimos días, dos herederas del trono demostraron cómo sus elecciones de vestimenta no solo marcan una tendencia o la consolidan, sino que hasta son capaces de transmitir una proyección pública y política

Tras dos años sin asistir, Kate Middleton regresó junto al príncipe William a la alfombra roja de Royal Variety Performance, una de las galas más emblemáticas de la realeza británica.

En las casas reales, la moda nunca es solo moda. En los últimos días, dos herederas del trono —una referente global; la otra, dando sus primeros pero firmes pasos— demostraron cómo sus elecciones pueden no solo marcar una tendencia o consolidarla, sino que hasta son capaces de transmitir una proyección pública y política.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Tras dos años sin asistir, Kate Middleton regresó junto al príncipe William a la alfombra roja de Royal Variety Performance, una de las galas más emblemáticas de la realeza británica, celebrada anualmente para recaudar fondos para la Royal Variety Charity, una organización dedicada a brindar apoyo emocional y ofrecer soluciones habitacionales a quienes formaron parte de la industria del entretenimiento.

Kate y William La princesa de Gales y el príncipe William vistieron atuendos de terciopelo, un gesto que bastó para demostrar que este tejido es el favorito para la temporada de fin de año en el hemisferio norte. AFP La princesa de Gales eligió un vestido verde de terciopelo, mientras que William acompañó el atuendo con una chaqueta del mismo material, un gesto que bastó para demostrar que este tejido es el favorito para esta temporada de fin de año en el hemisferio norte. Kate combinó el vestido con unas valiosas caravanas que pertenecieron a Isabel II, y un clutch (bolso de mano) rectangular cubierto de brillantes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) La aparición de ambos, elegantes y felices, marcó un regreso definitivo de la pareja a una etapa más serena y luminosa tras el largo proceso médico de Kate, y reafirmó su compromiso con causas sociales, como la salud mental.

Más de 300 kilómetros hacia el este, en La Haya, la princesa Amalia se mostró lista para ocupar un lugar de mayor peso como heredera del trono. La primogénita de los reyes de los Países Bajos, Máxima y Guillermo, acompañó a su padre a una sesión conjunta del Parlamento neerlandés en el marco del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, y la elección de su atuendo estuvo lejos de ser casual: lució un vestido de su madre, el mismo que había usado cuando presentó oficialmente a su hija ante el Consejo de Estado al cumplir la mayoría de edad.