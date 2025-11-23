¡Hola !

El ‘match’ de Kate Middleton y William en la alfombra roja y el atuendo reina Máxima de la princesa Amalia

En los últimos días, dos herederas del trono demostraron cómo sus elecciones de vestimenta no solo marcan una tendencia o la consolidan, sino que hasta son capaces de transmitir una proyección pública y política

Redacción Galería
Por Redacción Galería

En las casas reales, la moda nunca es solo moda. En los últimos días, dos herederas del trono —una referente global; la otra, dando sus primeros pero firmes pasos— demostraron cómo sus elecciones pueden no solo marcar una tendencia o consolidarla, sino que hasta son capaces de transmitir una proyección pública y política.

Tras dos años sin asistir, Kate Middleton regresó junto al príncipe William a la alfombra roja de Royal Variety Performance, una de las galas más emblemáticas de la realeza británica, celebrada anualmente para recaudar fondos para la Royal Variety Charity, una organización dedicada a brindar apoyo emocional y ofrecer soluciones habitacionales a quienes formaron parte de la industria del entretenimiento.

Kate y William
La princesa de Gales y el príncipe William vistieron atuendos de terciopelo, un gesto que bastó para demostrar que este tejido es el favorito para la temporada de fin de año en el hemisferio norte.

La princesa de Gales eligió un vestido verde de terciopelo, mientras que William acompañó el atuendo con una chaqueta del mismo material, un gesto que bastó para demostrar que este tejido es el favorito para esta temporada de fin de año en el hemisferio norte. Kate combinó el vestido con unas valiosas caravanas que pertenecieron a Isabel II, y un clutch (bolso de mano) rectangular cubierto de brillantes.

Más de 300 kilómetros hacia el este, en La Haya, la princesa Amalia se mostró lista para ocupar un lugar de mayor peso como heredera del trono. La primogénita de los reyes de los Países Bajos, Máxima y Guillermo, acompañó a su padre a una sesión conjunta del Parlamento neerlandés en el marco del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, y la elección de su atuendo estuvo lejos de ser casual: lució un vestido de su madre, el mismo que había usado cuando presentó oficialmente a su hija ante el Consejo de Estado al cumplir la mayoría de edad.

Princesa Amalia
La princesa Amalia asistió a una sesión conjunta del Parlamento neerlandés y lució un vestido de su madre, el mismo que la reina había usado cuando presentó oficialmente a su hija ante el Consejo de Estado al cumplir la mayoría de edad.

No es la primera vez que la princesa reutiliza vestimenta de sus familiares, ya que en otras ocasiones se la ha visto con vestidos de más de 50 años llevados tanto por Máxima como por su abuela, Beatriz, madre de Guillermo.

Princesa Amalia
Amalia combinó el vestido rojo con una capa, un cinto fino y accesorios maximalistas.

Esta vez combinó el vestido rojo con una capa, un cinto fino, accesorios maximalistas —como los que suele usar su madre— y un reloj de Cartier valuado en 23.000 dólares. Así, entre ropa heredada y actitud fresca, Amalia se muestra cada vez más cómoda y segura en el rol con el que le tocó nacer.

