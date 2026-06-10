El particular día de la princesa Leonor y la infanta Sofía: de una misa del papa al concierto de Bad Bunny

Las hijas de los reyes de España Felipe y Letizia formaron parte de la multitudinaria misa de León XIV en Madrid y horas después asistieron al show del cantante puertorriqueño

Las jóvenes también participaron en la misa que convocó a más de 1 millón de personas.

Miles de personas se reunieron en las calles de Madrid este fin de semana para recibir al papa León XIV, una de las visitas más esperadas de los últimos meses. La agenda del pontífice en la capital española no solo estuvo marcada por actos institucionales y una misa en la plaza de Cibeles, sino también por la presencia casi constante de la familia real.

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Entre las imágenes que más circularon están las de la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes participaron de varias de las actividades para acompañar al papa junto con sus padres, los reyes Felipe y Letizia.

Leonor y Sofía León XIV Junto con sus padres, Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía recibieron al papa León XIV en su visita a Madrid. EFE Las jóvenes de 19 y 20 años saludaron al papa frente al Palacio Real, para luego ingresar todos juntos al salón donde tuvieron lugar los discursos oficiales. Luego participaron de la multitudinaria misa que convocó a más de 1 millón de personas, uno de los mayores actos públicos del año en España.

Pero la visita del papa también estuvo marcada por la coincidencia con la serie de conciertos que el cantante puertorriqueño Bad Bunny dio en Madrid. Consultado acerca de esto durante uno de sus vuelos, el papa León XIV respondió con humor que seguramente muchos estuvieran más pendientes del artista que de su visita.