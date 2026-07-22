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La visita privada y sorpresiva de León XIV a la abadía de Montecassino

El pontífice se detuvo frente a la tumba de san Benito para orar por las regiones del mundo afectadas por la violencia y los conflictos

El abad Dom Luca Fallica dijo que la visita del papa fue una sorpresa, ya que fue confirmada el día anterior.

El abad Dom Luca Fallica dijo que la visita del papa fue una sorpresa, ya que fue confirmada el día anterior.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El papa León XIV visitó la abadía de Montecassino, en la región italiana del Lacio, donde rezó por la paz ante la tumba de san Benito, un monje conocido en la tradición católica como un poderoso protector contra el mal y las enfermedades. En concreto, el pontífice se detuvo frente al sepulcro para orar por las regiones del mundo afectadas por la violencia y los conflictos, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Durante la jornada, el papa también compartió un almuerzo con la comunidad monástica, para luego regresar a Castel Gandolfo, la residencia donde pasa sus vacaciones de verano, previstas hasta el 27 de julio.

Durante la jornada, el papa también compartió un almuerzo con la comunidad monástica, para luego regresar a Castel Gandolfo, la residencia donde pasa sus vacaciones de verano.

Durante la jornada, el papa también compartió un almuerzo con la comunidad monástica, para luego regresar a Castel Gandolfo, la residencia donde pasa sus vacaciones de verano.

El abad Dom Luca Fallica señaló a la prensa que la visita del pontífice fue estrictamente privada, por lo que se les pidió máxima discreción. También contó que fue una sorpresa, ya que se les avisó el día anterior.

Al llegar, León XIV saludó a turistas y huéspedes de la abadía, con quienes rezó la hora sexta, una oración litúrgica que se reza tradicionalmente al mediodía. “Creo que el papa se alegró de poder visitar este lugar en el que había estado hace muchos años, cuando, según me contaba, aún era estudiante en Roma”, señaló el abad.

San Benito es conocido en la tradición católica como un poderoso protector contra el mal y las enfermedades.

San Benito es conocido en la tradición católica como un poderoso protector contra el mal y las enfermedades.

Ubicada a 140 kilómetros de Roma, la abadía de Montecassino es uno de los principales centros del monacato occidental. El edificio original fue reconstruido luego de ser destruido en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial.

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