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El presidente de República Checa cubrió como fotógrafo de prensa el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

Con una reconocida pasión por la fotografía y el automovilismo dentro del ambiente cultural checo, el presidente de 64 años, Petr Pavel, asistió acompañado de un discreto equipo de seguridad

Petr Pavel ha documentado competencias como el Rally Dakar de Arabia Saudita y carreras de Nascar en Estados Unidos, entre otras.

Petr Pavel ha documentado competencias como el Rally Dakar de Arabia Saudita y carreras de Nascar en Estados Unidos, entre otras.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La zona de prensa del Paddock Club Hungría se revolucionó cuando vio llegar con chaleco de prensa, cámara colgada al cuello y todo un equipo profesional a cuestas al presidente de República Checa, Petr Pavel.

Sin más intenciones que las de hacer unas fotos de la carrera, el mandatario se acreditó como un fotógrafo de prensa más para seguir con su lente el Gran Premio de Hungría, la undécima fecha del campeonato de Fórmula 1.

El presidente de República Checa, Petr Pavel, asistió como fotógrafo de prensa al Gran Premio de Hungría, la undécima fecha del campeonato de Fórmula 1.

El presidente de República Checa, Petr Pavel, asistió como fotógrafo de prensa al Gran Premio de Hungría, la undécima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Con una reconocida pasión por la fotografía y el automovilismo dentro del ambiente cultural checo, el presidente de 64 años —expresidente del Comité Militar de la OTAN— asistió acompañado de un discreto equipo de seguridad y no participó de reuniones bilaterales ni fue con una agenda programada más allá de su itinerario como fotógrafo de la carrera, que tuvo como ganador al británico Lando Norris, seguido por el neerlandés Max Verstappen y el italiano Kimi Antonelli.

El mandatario se encontró en el paddock con el primer ministro de Hungría, Peter Magyar, y el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem.

El mandatario se encontró en el paddock con el primer ministro de Hungría, Peter Magyar, y el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem.

Como parte de su faceta como fotógrafo, Pavel documentó competencias como el Rally Dakar de Arabia Saudita y carreras de Nascar en Estados Unidos, entre otras. Parte de su trabajo ha sido exhibido en el Museo Técnico Nacional de Praga, y una de sus colecciones se subastó por 50.000 dólares, dinero que fue destinado a organizaciones sociales.

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