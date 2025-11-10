¡Hola !

El primer viaje del príncipe William a Brasil: entre fotos con Anitta y Seu Jorge y pelotazos en el Maracaná

Las imágenes para el recuerdo surgieron en su paso por Río de Janeiro, donde el heredero del trono se descalzó para jugar al voleibol en Copacabana y replicó el retrato de su madre de 1991 con el Cristo Redentor de Fondo

En el estadio Maracaná, William participó en un entrenamiento de fútbol con niños del club Terra FC.

En el estadio Maracaná, William participó en un entrenamiento de fútbol con niños del club Terra FC.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Búsqueda
Por Redacción Búsqueda

William regresó de una misión oficial de cinco días a Brasil, un viaje que no solo fue el primero del príncipe a América Latina, sino también la primera misión internacional en reemplazo del rey Carlos, quien no pudo viajar a causa de su tratamiento contra el cáncer.

En principio, viajó para encabezar la delegación del Reino Unido en la cumbre COP30 en Pará, en el borde de la Amazonia, donde proyectó la imagen de un futuro rey comprometido con el medio ambiente en un discurso que escribió con ayuda de su padre. “Sabemos lo que está en juego. Sabemos lo que hay que hacer. Y sabemos que ningún país, ninguna comunidad, ningún individuo puede hacerlo solo”, declaró en su presentación.

William Corcovado
El príncipe fue retratado con el Cristo Redentor de fondo, justo como lo hizo la princesa Diana en abril de 1991 durante una misión oficial a Brasil.

El príncipe fue retratado con el Cristo Redentor de fondo, justo como lo hizo la princesa Diana en abril de 1991 durante una misión oficial a Brasil.

Pero las imágenes para el recuerdo surgieron en su paso por Río de Janeiro. En medio de la tensión por el mortífero enfrentamiento entre narcos y policías, el príncipe fue retratado con el Cristo Redentor de fondo, justo como lo hizo la princesa Diana en abril de 1991 durante una misión oficial a Brasil con el príncipe Carlos.

Para sorpresa de todos, el príncipe llegó a Brasil en un vuelo comercial y no en un avión privado. Más precisamente, viajó a bordo de un chárter de la aerolínea británica Titan Airways.

En la “ciudad maravillosa”, el heredero al trono británico también se encontró con varias estrellas mundiales en la gala del Earthshot Prize, un premio que entrega anualmente un millón de libras a cinco proyectos ecológicos. Entre los invitados, estaban Shawn Mendes, la brasileña Anitta, el también brasileño y tres veces ganador del Grammy Seu Jorge y la cantante pop Kylie Minogue, quienes posaron junto a William.

Príncipe William
En la gala del Earthshot Prize, William posó junto al brasileño y tres veces ganador del Grammy Seu Jorge, la también brasileña Anitta, la cantante pop Kylie Minogue y el músico y modelo canadiense Shawn Mendes.

En la gala del Earthshot Prize, William posó junto al brasileño y tres veces ganador del Grammy Seu Jorge, la también brasileña Anitta, la cantante pop Kylie Minogue y el músico y modelo canadiense Shawn Mendes.

Como parte de su apretada agenda, el príncipe también visitó el estadio Maracaná y participó en un entrenamiento de fútbol con niños del club Terra FC. Tampoco faltó el Pan de Azúcar, donde fue recibido por el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, y, por si fuera poco, jugó al voleibol en Copacabana con jóvenes del Instituto Levante, una escuela para niños y jóvenes de contextos desfavorecidos que pretende transformar vidas a través del deporte.

William con Anitta y Seu Jorge
La gala del Earthshot Prize —un premio que entrega anualmente un millón de libras a cinco proyectos ecológicos— también formó parte del itinerario de William.

La gala del Earthshot Prize —un premio que entrega anualmente un millón de libras a cinco proyectos ecológicos— también formó parte del itinerario de William.

Para sorpresa de todos, el príncipe llegó a Brasil en un vuelo comercial y no en un avión privado. Más precisamente, viajó a bordo de un chárter de la aerolínea británica Titan Airways.

