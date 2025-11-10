El primer viaje del príncipe William a Brasil: entre fotos con Anitta y Seu Jorge y pelotazos en el Maracaná

Las imágenes para el recuerdo surgieron en su paso por Río de Janeiro, donde el heredero del trono se descalzó para jugar al voleibol en Copacabana y replicó el retrato de su madre de 1991 con el Cristo Redentor de Fondo

En el estadio Maracaná, William participó en un entrenamiento de fútbol con niños del club Terra FC.

William regresó de una misión oficial de cinco días a Brasil, un viaje que no solo fue el primero del príncipe a América Latina, sino también la primera misión internacional en reemplazo del rey Carlos, quien no pudo viajar a causa de su tratamiento contra el cáncer.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En principio, viajó para encabezar la delegación del Reino Unido en la cumbre COP30 en Pará, en el borde de la Amazonia, donde proyectó la imagen de un futuro rey comprometido con el medio ambiente en un discurso que escribió con ayuda de su padre. “Sabemos lo que está en juego. Sabemos lo que hay que hacer. Y sabemos que ningún país, ninguna comunidad, ningún individuo puede hacerlo solo”, declaró en su presentación.

William Corcovado El príncipe fue retratado con el Cristo Redentor de fondo, justo como lo hizo la princesa Diana en abril de 1991 durante una misión oficial a Brasil. AFP Pero las imágenes para el recuerdo surgieron en su paso por Río de Janeiro. En medio de la tensión por el mortífero enfrentamiento entre narcos y policías, el príncipe fue retratado con el Cristo Redentor de fondo, justo como lo hizo la princesa Diana en abril de 1991 durante una misión oficial a Brasil con el príncipe Carlos.

Para sorpresa de todos, el príncipe llegó a Brasil en un vuelo comercial y no en un avión privado. Más precisamente, viajó a bordo de un chárter de la aerolínea británica Titan Airways.

En la “ciudad maravillosa”, el heredero al trono británico también se encontró con varias estrellas mundiales en la gala del Earthshot Prize, un premio que entrega anualmente un millón de libras a cinco proyectos ecológicos. Entre los invitados, estaban Shawn Mendes, la brasileña Anitta, el también brasileño y tres veces ganador del Grammy Seu Jorge y la cantante pop Kylie Minogue, quienes posaron junto a William.