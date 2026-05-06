El regalo de Suárez a Leclerc y Messi en la tribuna con su hijo: las postales que dejó el Gran Premio de Miami

El pasado domingo, el Gran Premio Fórmula 1 de Miami reunió, como siempre, no solo a los mejores pilotos del mundo, sino también a grandes celebridades de Hollywood y otras disciplinas deportivas. El gran ganador de la carrera fue el italiano Kimi Antonelli, quien se coronó como líder indiscutido del Mundial de F1. El encargado de entregarle el trofeo —una réplica de un neumático— fue el actor irlandés Colin Farrell.
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Lionel Messi siguió toda la carrera desde las gradas junto a su hijo mayor, Thiago.
AFP
Durante la previa de la carrera, antes de que el foco pasara a estar en la pista, las estrellas se encontraron con varios de los pilotos y dejaron algunas anécdotas para el recuerdo. El uruguayo Luis Suárez, por ejemplo, jugó a la pelota con el monegasco Charles Leclerc, antes de posar para las fotos y entregarle un botín.
Colin Farrell
El irlandés Collin Farrell fue el encargado de entregarle el premio al ganador de la carrera, el italiano Kimi Antonelli.
AFP
El presentador estadounidense Jimmy Fallon, por su parte, transmitió un programa en vivo desde el Gran Premio Fórmula 1. Antes, recorrió el paddock, se sacó fotos con fanáticos y se cruzó con el neerlandés Max Verstappen.
Jimmy Fallon
Recorriendo el paddock, el presentador de televisión Jimmy Fallon se encontró con el piloto neerlandés Max Verstappen.
AFP
Otro aficionado que no se pierde las grandes carreras es Lionel Messi. En este caso, llegó a la carrera acompañado de su esposa, Antonella Roccuzzo, y sus hijos, y siguió la carrera desde las gradas acompañado de Thiago, el mayor de los tres.