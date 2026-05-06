El regalo de Suárez a Leclerc y Messi en la tribuna con su hijo: las postales que dejó el Gran Premio de Miami

Lionel Messi siguió la carrera junto a su hijo Thiago, Jimmy Fallon recorrió el paddock y Colin Farrell entregó el trofeo al ganador, Kimi Antonelli

Luis Suárez jugó a la pelota con el piloto Charles Leclerc, quien también recibió de obsequio un botín del uruguayo.

El pasado domingo, el Gran Premio Fórmula 1 de Miami reunió, como siempre, no solo a los mejores pilotos del mundo, sino también a grandes celebridades de Hollywood y otras disciplinas deportivas. El gran ganador de la carrera fue el italiano Kimi Antonelli, quien se coronó como líder indiscutido del Mundial de F1. El encargado de entregarle el trofeo —una réplica de un neumático— fue el actor irlandés Colin Farrell.

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Messi Lionel Messi siguió toda la carrera desde las gradas junto a su hijo mayor, Thiago. AFP

Durante la previa de la carrera, antes de que el foco pasara a estar en la pista, las estrellas se encontraron con varios de los pilotos y dejaron algunas anécdotas para el recuerdo. El uruguayo Luis Suárez, por ejemplo, jugó a la pelota con el monegasco Charles Leclerc, antes de posar para las fotos y entregarle un botín.

Colin Farrell El irlandés Collin Farrell fue el encargado de entregarle el premio al ganador de la carrera, el italiano Kimi Antonelli. AFP