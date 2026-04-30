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    ANP dio visto bueno a proyecto de Buquebus para concesión de terminal de pasajeros y cruceristas

    El ente encomendó elaborar pliego para la licitación pública; la iniciativa prevé la restauración de la terminal histórica, del muelle Maciel y otras obras dentro y fuera del Puerto de Montevideo

    Terminal de Buquebus del Puerto de Montevideo.

    Terminal de Buquebus del Puerto de Montevideo.

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    Javier Calvelo/adhocFotos

    La Administración Nacional de Puertos (ANP) declaró de interés la iniciativa privada presentada por Buquebus (Los Cipreses S.A.) para la concesión de la terminal fluviomarítima de pasajeros del Puerto de Montevideo.

    El ente valoró positivamente el proyecto promovido por la empresa del argentino Juan Carlos López Mena “a los efectos de la fidelización del negocio de ferry y embarque de cruceros” en la terminal capitalina, señala la resolución a la que accedió Búsqueda, fechada el 26 de marzo.

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    Ahora, la ANP encomendó al Área Comercialización la elaboración del pliego de condiciones particulares para realizar un llamado a licitación pública, donde entre las ofertas que puedan presentarse la de Los Cipreses tendrá preferencia por ser promotor de la idea. De cualquier manera, antes de ese paso, la iniciativa deberá contar con la aprobación del Poder Ejecutivo para continuar su curso y su proceso competitivo.

    El texto de la resolución de la ANP reseña que Buquebus reafirmó meses atrás su interés al plantear “alternativas” al proyecto primario (presentado en la administración anterior) que fueron objeto de estudio de un grupo de trabajo designado a fines de setiembre del año pasado. La reformulación también implicó actualizaciones desde el punto de vista económico y financiero.

    Buquebus, ANP, Puerto
    Terminal de pasajeros en el Puerto de Montevideo.

    Terminal de pasajeros en el Puerto de Montevideo.

    Del análisis —indica— se sugirió que las bases del pliego incluyan elementos técnicos, aspectos ambientales y de seguridad operativa. También que se establezcan allí “plazos máximos precisos” para las diferentes etapas: las obras dentro del recinto portuario y las obras en la ciudad.

    Desde el año cero, se debe comprometer a ejecutar las obras propuestas dentro del recinto portuario, que constituirán la primera etapa de inversiones para la “restauración y modernización de la terminal histórica” de pasajeros, la realización de obras en el recinto portuario y la “reconstrucción” del muelle Maciel.

    La segunda etapa, que incluiría la “conexión a desnivel” entre la terminal y la ciudad, deberá definirse en los primeros tres años de la concesión, y su ejecución tendrá que finalizar antes del sexto.

    Desde 2015, la gestión de la terminal fluviomarítima volvió a la órbita de la ANP, tras una veintena de años de haber sido concesionada a Buquebus. La empresa reclamó a la administración que tomara medidas “urgentes” ante las malas condiciones edilicias de la terminal, problemas de dragado, falta de mantenimiento en la manga y en la estructura del muelle Maciel, de 380 metros de largo.

    Según informó Subrayado en agosto del año pasado, el nuevo proyecto de Buquebus involucraría una inversión del orden de los US$ 100 millones y comprendería obras en un terreno frente al recinto portuario.

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