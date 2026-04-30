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    Bandes Uruguay dice que tiene una “estructura más robusta”; volvió a perder en 2025

    La filial del banco estatal venezolano atribuye en parte al “entorno macroeconómico exigente” el resultado negativo del último ejercicio

    La casa central de Bandes, en Ciudad Vieja.

    La casa central de Bandes, en Ciudad Vieja.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En 2025 la filial uruguaya del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela tuvo una pérdida neta de US$ 8 millones, cercana al doble de los US$ 4,8 millones de resultado negativo del ejercicio anterior.

    Según explica en su memoria anual, ese deterioro se produjo principalmente por la reducción del margen financiero y por el “impacto de los costos operativos en un contexto de menor volumen de negocios y desaceleración económica” en el país.

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    La actividad del banco en 2025 se dio “en un entorno macroeconómico exigente, en el marco de una recomposición de la cartera en línea con la culminación del proceso de redimensionamiento estratégico iniciado a fines de 2022 y de efectos extraordinarios no recurrentes”, señala.

    Contrastando con la pérdida del ejercicio, la memoria institucional resalta que, al mismo tiempo, la filial “logró resultados positivos respecto a la calidad de su cartera, mantiene altos niveles de liquidez y respaldo patrimonial, fortaleció su estructura de fondeo y continuó mejorando sus capacidades operativas, tecnológicas y su talento humano. Estos elementos constituyen bases sólidas para encarar 2026 con una estructura más robusta y preparada para capitalizar oportunidades de crecimiento”.

    Bandes es uno de los bancos más chicos del sistema uruguayo. De manera prácticamente constante desde que abrió en 2006, la institución ha tenido resultados con números rojos. Eso llevó a varias capitalizaciones por parte de su accionista, el Estado venezolano.

    En el primer trimestre de 2026, la institución dio una pérdida de US$ 1,6 millones y su patrimonio, en marzo, registró un incremento de poco más de US$ 3 millones (a US$ 34,2 millones), surge de las estadísticas analizadas por Búsqueda.

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