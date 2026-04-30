El Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma de la seguridad social

La cartera dirigida por Gabriel Oddone reunió a agentes del mercado financiero local e internacional, incluidos los de las AFAP, para exponer la visión del Ejecutivo a partir del Diálogo Social y escuchar comentarios

Abonando el mensaje que pasó el presidente Yamandú Orsi en busca de despejar dudas que habían surgido sobre los cambios que propiciará el Poder Ejecutivo en el sistema de AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional), a partir del Diálogo Social, el Ministerio de Economía (MEF) se reunió el miércoles 29 con diversos agentes del mercado financiero, incluidos los de las propias AFAP, los fondos de inversión y bancos internacionales, los brokers e intermediarios financieros globales.

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El propósito de esos contactos fue compartir la visión del Poder Ejecutivo sobre los insumos derivados del Diálogo Social, recoger impresiones y comentarios de participantes del mercado local e internacional, así como avanzar en otros temas de agenda que el ministerio tiene respecto al desarrollo y la profundización del sector financiero y los mercados de deuda soberana y de capitales, explicó a Búsqueda una fuente oficial.

En paralelo, un informante aseguró que, tras haber concluido el trabajo del Diálogo Social que estuvo coordinado desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), ahora el MEF se pondrá al frente de las reformas que se vayan a dar en el sistema jubilatorio.

En la reunión del miércoles 29, los funcionarios ministeriales transmitieron que la cartera liderada por Gabriel Oddone se propone “mejorar el funcionamiento del régimen de AFAP, de forma de lograr una mayor rentabilidad neta acumulada para los trabajadores afiliados al sistema”, en cinco aspectos: eficiencia y costos operativos; comisiones; marco regulatorio para las inversiones; competencia entre las administradoras de ahorro previsional; y organización del sistema.

En este contexto, el próximo lunes 4 de mayo el MEF recibirá a las AFAP para definir la agenda de temas y el cronograma de trabajo conjunto, con el objetivo de “fortalecer y mejorar el pilar de ahorro individual obligatorio”, indicó la fuente.