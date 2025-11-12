El talento de la moda regional fue premiado en los Latin American Fashion Awards

El continente latinoamericano se convirtió durante tres días en inspiración para la industria global de la moda

Socias de la marca uruguaya The Farra junto a la diseñadora Gabriela Hearst, integrante del jurado de los Latin American Fashion Awards.

Con su herencia cultural, sus técnicas ancestrales y sus colores, el continente latinoamericano se convirtió durante tres días en inspiración para la industria global de la moda en los Latin American Fashion Awards, ceremonia que premia a los creativos del continente —que rara vez son reconocidos en escenarios internacionales— y que tuvo a la marca uruguaya The Farra entre sus finalistas.

El lugar elegido para celebrar el talento de la región fue Casa de Campo, un resort ubicado junto al mar en la costa sureste de República Dominicana. Allí, los finalistas contaron su historia y exhibieron sus mejores piezas ante un jurado liderado por la diseñadora de moda y empresaria italiana Donatella Versace, conformado referentes mundiales de la talla de Nina García, editora de Marie Claire (EE.UU.), Anna Dello Russo, editora de la edición japonesa de Vogue, Gabriela Hearst, diseñadora y empresaria uruguaya de la marca que lleva su nombre, y Steven Kolb, CEO del Council of Fashion Designers of America (CFDA), entre otros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ELLE Magazine (@elleusa) Si bien hubo varias instancias de exposición para las marcas finalistas, la más importante de ellas fue una presentación de cinco minutos frente a todo el jurado, mientras que el equipo presidido por Versace también les devolvió una cantidad de preguntas con el objetivo de comprender sus historias, planes y diferenciales.

Las uruguayas Chiara Deffeminis, Silvia Facciolo, Martina Markowicz­ y Sol Markowicz­, finalistas en la categoría Proyecto artesanal del año, quedaron a un voto de distancia de la marca ganadora, J.Salinas, liderada por el peruano Jorge Salinas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LATIN AMERICAN FASHION AWARDS Más allá de los premios, los Latin American Fashion Awards apostaron por el intercambio y la generación de oportunidades entre la comunidad latinoamericana, tanto entre sí como con referentes del resto del mundo. Hubo un cóctel de bienvenida, un almuerzo en una histórica casa diseñada por Oscar de la Renta y una charla a cargo de Donatella Versace, además de la gala de alfombra roja y premiación en Altos de Chavón, un emblemático anfiteatro. El premio a Diseñador del año fue para el mexicano Willy Chavarría, mientras que la británica con raíces chilenas y afroamericanas Paloma Elsesser recibió el galardón como Modelo del año, y Patricio Campillo se coronó Diseñador emergente del año.