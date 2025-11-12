¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El talento de la moda regional fue premiado en los Latin American Fashion Awards

El continente latinoamericano se convirtió durante tres días en inspiración para la industria global de la moda

Socias de la marca uruguaya The Farra junto a la diseñadora Gabriela Hearst, integrante del jurado de los Latin American Fashion Awards.

Socias de la marca uruguaya The Farra junto a la diseñadora Gabriela Hearst, integrante del jurado de los Latin American Fashion Awards.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con su herencia cultural, sus técnicas ancestrales y sus colores, el continente latinoamericano se convirtió durante tres días en inspiración para la industria global de la moda en los Latin American Fashion Awards, ceremonia que premia a los creativos del continente —que rara vez son reconocidos en escenarios internacionales— y que tuvo a la marca uruguaya The Farra entre sus finalistas.

El lugar elegido para celebrar el talento de la región fue Casa de Campo, un resort ubicado junto al mar en la costa sureste de República Dominicana. Allí, los finalistas contaron su historia y exhibieron sus mejores piezas ante un jurado liderado por la diseñadora de moda y empresaria italiana Donatella Versace, conformado referentes mundiales de la talla de Nina García, editora de Marie Claire (EE.UU.), Anna Dello Russo, editora de la edición japonesa de Vogue, Gabriela Hearst, diseñadora y empresaria uruguaya de la marca que lleva su nombre, y Steven Kolb, CEO del Council of Fashion Designers of America (CFDA), entre otros.

Leé además

Martina Markowicz, Silvia Facciolo, Sol Markowicz y Chiara Deffeminis son las fundadoras de The Farra, la marca que está entre las tres finalistas a Proyecto Artesanal del Año en los Latin American Fashion Awards, celebrados del 6 al 9 de noviembre en Punta Cana. 
Moda local en competencia

Una marca artesanal uruguaya expondrá ante Donatella Versace en la final de los Latin American Fashion Awards

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Fundadoras de Moweek Sofía Inciarte y Carina Martínez.
Moda

Moweek Verano 26: creatividad, identidad y nuevas voces del diseño uruguayo

Por Katherine Kilian
Studio Tres
Fotos
Diseño local

Lo clásico y lo inesperado en la pasarela de la moda uruguaya

Por Redacción Galería
Embed

Si bien hubo varias instancias de exposición para las marcas finalistas, la más importante de ellas fue una presentación de cinco minutos frente a todo el jurado, mientras que el equipo presidido por Versace también les devolvió una cantidad de preguntas con el objetivo de comprender sus historias, planes y diferenciales.

Las uruguayas Chiara Deffeminis, Silvia Facciolo, Martina Markowicz­ y Sol Markowicz­, finalistas en la categoría Proyecto artesanal del año, quedaron a un voto de distancia de la marca ganadora, J.Salinas, liderada por el peruano Jorge Salinas.

Embed

Más allá de los premios, los Latin American Fashion Awards apostaron por el intercambio y la generación de oportunidades entre la comunidad latinoamericana, tanto entre sí como con referentes del resto del mundo. Hubo un cóctel de bienvenida, un almuerzo en una histórica casa diseñada por Oscar de la Renta y una charla a cargo de Donatella Versace, además de la gala de alfombra roja y premiación en Altos de Chavón, un emblemático anfiteatro. El premio a Diseñador del año fue para el mexicano Willy Chavarría, mientras que la británica con raíces chilenas y afroamericanas Paloma Elsesser recibió el galardón como Modelo del año, y Patricio Campillo se coronó Diseñador emergente del año.

“Esta segunda edición es una celebración de la unidad, la identidad y de las mujeres que dan vida a nuestro legado. ‘Hot by Heritage’ (lema de la ceremonia) fue nuestra manera de honrar el pasado mientras encendemos el futuro”, dijo Silvia Argüello, una de las fundadoras de los premios, junto con Constanza Etro.

Selección semanal
Caso Cardama

Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la “única” opción

Por Federico Castillo
Polémica en ASSE

La Jutep falló sobre el caso Danza: “No existe incompatibilidad”

Por Redacción Búsqueda
Medios públicos

Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

Por Nicolás Delgado
Seguridad Pública

Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

Por Juan Francisco Pittaluga

TE PUEDE INTERESAR

Jill Mulleady

Jill Mulleady, artista uruguaya: “La pintura me enseñó a caminar; siempre fue algo más grande que yo”

Por Magdalena Cabrera
Estancia Vik.

Uruguay suma dos hoteles con llave Michelin, ubicados a pocos minutos de Punta del Este

Por Gabriela Pallares
Cecilia Rossetto.

Cecilia Rossetto: “Me salvó el Conservatorio de Arte Dramático, ahí descubrí el mundo”

Por Rosana Zinola
Eté y Los Problems: 20 años volcados al escenario, con mucha verdad y nostalgia cero

Eté y Los Problems: 20 años volcados al escenario, con mucha verdad y nostalgia cero

Por Milene Breito Pistón