Harry Potter cumple 25 años de su llegada al cine, y los festejos prometen, una vez más, trasladar a los seguidores al mundo mágico

Este año Harry Potter y sus seguidores están de fiesta. En noviembre se cumplen 25 años del estreno de la película Harry Potter y la piedra filosofal, la primera de una de las sagas más taquilleras de todos los tiempos, y como no podía ser de otra forma, Warner Bros Discovery (WBD) prepara no solo una celebración por todo lo alto, sino también una serie de HBO . Así lo comunicó el estudio cinematográfico en un comunicado, al que encabezó con el titular “25 años de magia”.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Es que un cuarto de siglo después de que la adaptación cinematográfica del primer libro de J. K. Rowling llegase a las salas, Harry Potter sigue más vivo que nunca. Fue el 16 de noviembre de 2001 cuando los primeros compases de Hedwig’s Theme, compuestos por John Williams, transportaron al público desde las butacas hasta el mundo mágico de Hogwarts.

ESTRENOS ‘El agente secreto’: Kleber Mendonça Filho filma la dictadura con los colores del carnaval y un dominio pleno del séptimo arte

El éxito fue inmediato. La piedra filosofal se convirtió en la película más taquillera del año, recaudando 974 millones de dólares en su estreno original. Una cifra que, tras varios reestrenos posteriores, superó los 1.029 millones. Además, obtuvo tres nominaciones a los Oscar , en las categorías de Música original, Dirección artística y Vestuario.

Así, la cinta se convirtió en el primer hito de una franquicia de ocho películas que marcó toda una década, estrenándose la última de ellas en 2011. En total, han cosechado más de 7.700 millones de dólares a escala global.

La piedra filosofal, estrenada en 2001, se convirtió en la película más taquillera del año, recaudando 974 millones de dólares en su estreno original.

Pero la marca Harry Potter ha crecido mucho más allá de las ocho películas, con derivados como la trilogía de Animales fantásticos, una precuela del universo del niño mago; el especial Harry Potter: regreso a Hogwarts y otras cintas y programas disponibles en HBO Max.

A su vez, existen muchos otros productos y adaptaciones, como la obra de teatro El legado maldito, videojuegos de éxito como Hogwarts Legacy, o los parques temáticos dedicados al mundo mágico de Potter.

Unir a todos los magos, brujas y muggles para festejar

Para este año, el deseo de WBD es “unir a magos, brujas y muggles de todo el mundo” a través de una serie de “experiencias para los fans, reestrenos, productos exclusivos y mucho más”, señala el comunicado. Uno de estos eventos será la Butterbeer Season, mediante la cual, entre marzo y mayo, “camiones de cerveza de mantequilla recorrerán ciudades de todo el mundo”, permitiendo por primera vez degustar la famosa bebida fuera de los parques temáticos.

Harry Potter 3 Monumento a Harry Potter en Leicester Square en Londres. Con una serie en el horizonte y todo un año de celebración, parece que el hechizo de Harry Potter está lejos de romperse. EFE

Para el 31 de julio, fecha de cumpleaños del propio Harry Potter, se organizarán eventos y actividades con productos en distintos lugares del mundo. En tanto, entre el 27 de agosto y el 3 de setiembre, Harry Potter y la piedra filosofal volverá a las salas de cine en todo el mundo.

A su vez, la tradicional celebración del 1 de setiembre, Back to Hogwarts, que conmemora la salida del tren Expreso de Hogwarts, desde la estación de King's Cross (Londres), se extenderá durante agosto y setiembre, prometiendo ser “más grande y mejor que nunca”.

Eso no es todo. “Los destinos de Harry Potter alrededor del mundo también ofrecerán a los fans momentos de sorpresa y disfrute durante todo el año”. El Warner Bros Studio Tour London presentará una exhibición especial del 7 de mayo al 7 de setiembre, que permitirá a los visitantes ver de cerca los artefactos originales de la película.

Harry Potter 5 “25 años de magia”, anuncia Warner Bros Discovery, con numerosos planes a lo largo del año y en todo el mundo para conmemorar este aniversario. EFE

En Japón, el Warner Bros. Studio Tour Tokyo también ha prometido a los fanáticos “regresar al lugar donde todo comenzó”. Mientras tanto, los parques de Universal Destinations & Experiences en Orlando, Hollywood, Osaka y Pekín dispondrán de ofertas especiales por tiempo limitado.

Por su parte, China albergará instalaciones itinerantes que recrearán momentos icónicos de la película. Y en Melbourne, Australia, el centro comercial Chadstone, el mayor del hemisferio sur, realizará una “intervención temática” a partir de abril. El Grupo Lego, en tanto, lanzará sets especiales conmemorativos.

Una serie en HBO y un futuro prometedor

Aunque el 25º aniversario revive la nostalgia del pasado, la franquicia Harry Potter también mira hacia el futuro. El ejemplo más claro es la próxima serie de HBO que llegará a las pantallas en 2027 y cuyo rodaje ya ha comenzado en los Warner Bros Studios de Leavesden, el mismo lugar donde se rodaron las películas originales. La cinta augura un futuro prometedor para el niño mago.

Harry Potter 6 La franquicia de Harry Potter incluye ocho películas que marcaron una década. La última se estrenó en 2011. EFE

Las novelas de J. K Rowling y las películas que adaptaron su obra forman parte de la cultura popular. La piedra filosofal fue la película que estableció los cimientos visuales de un mundo mágico que sigue creciendo. Por algo será que WBD invita tanto a los fanáticos antiguos como a los futuros a “descubrir la magia por sí mismos”.

Con una serie en el horizonte y todo un año de celebración, parece que el hechizo de Harry Potter está lejos de romperse. La carta ha llegado, las varitas están listas y el expreso de Hogwarts vuelve a partir, 25 años después, desde el andén 9 ¾.

A partir de EFE.