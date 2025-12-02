El viaje relámpago de Rosalía a Buenos Aires: del desayuno con Mariana Enriquez al recorrido por La Bombonera

La estadía de Rosalía en Buenos Aires fue corta pero muy intensa. En apenas 48 horas charló largo y tendido con medios como el streamingNadie dice nada, de Luzu TV, y el programa Otro día perdido, de Mario Pergolini. Participó en un programa de cocina con tiktokers, visitó el estadio de Boca Juniors junto con el cantante Trueno, fue a un show de la banda musical Cindy Cats, probó empanadas caseras, se reunió con Charly García, fue parte de una cena íntima con Úrsula Corberó, Lali Espósito y Emilia Mernes. Y más.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
“El cielo nació en Buenos Aires y de ahí nadie me baja”, escribió en una publicación de Instagram la cantautora española que viajó a la capital de Argentina como parte de la gira promocional de Lux, su cuarto álbum de estudio, que rompió el récord como el álbum más reproducido en un solo día en Spotify.
En la publicación, se ve a la española degustando y disfrutando de un sándwich de jamón y queso —de miga para los argentinos—, tomando mate, visitando algunos puntos turísticos de la ciudad y apreciando sus mejores vistas.
La imagen más comentada de la visita fue, sin dudas, la que se tomó junto a Charly García. En un sillón colorado del Hotel Faena de Puerto Madero, los artistas tuvieron un encuentro en el que charlaron sobre sus trayectorias y proyectos, se manifestaron mutua admiración e intercambiaron regalos. Él le dio un vinilo autografiado de su ópera-rock La hija de la lágrima (1993) y un ramo de rosas, mientras que ella le obsequió su flamante disco Lux, al que le dejó una dedicatoria: “Para Charly, la leyenda. Con amor”.
En su paso por el programa Nadie dice nada, Rosalía habló de todo y sin tapujos. Dijo que de vez en cuando practica el celibato para priorizar su energía creativa, adelantó su entusiasmo por su participación en la próxima temporada de Euphoria junto con Zendaya —su primer trabajo actoral— y enumeró todas las comidas que probó durante sus horas en Argentina: “Ya me comí una medialuna. Estoy flipando”. Acerca del nuevo disco, admitió su sorpresa por el éxito inmediato. “Realmente yo pensé que me llevaría más tiempo de que la gente lo viviera, pero no, ha sido instantáneo”, admitió.
Al igual que Johnny Depp, Dua Lipa y Liam Gallagher, Rosalía también pasó por La Bombonera, se mostró encantada con el estadio y se tomó algunas fotos con la camiseta de Boca con su nombre en la espalda, una de las dos que recibió de obsequio tanto de Mario Pergolini como del exjugador de fútbol Juan Román Riquelme.
La cena íntima con otras celebridades dio que hablar cuando Espósito publicó una foto inesperada con el fondo de una cava junto a Rosalía. Con el paso de las horas, aparecieron otras capturas en el mismo lugar junto con Emilia Mernes y Úrsula Corberó, luciendo su embarazo a término, lo que delató que esta reunión estuvo lejos de ser casual.
Por si fuera poco, la cantautora también se hizo un hueco en su apretada agenda para desayunar con la reconocida escritora de terror gótico Mariana Enriquez, quien había manifestado su obsesión por Lux desde su lanzamiento. Rosalía, por su parte, se refirió en el programa Nadie dice nada al libro Las cosas que perdimos en el fuego como uno de sus favoritos.