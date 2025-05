En el Día de la Madre, un llamado a los padres, o a quienes quieran serlo

Este avance de la medicina en métodos anticonceptivos con el que nuestras abuelas no contaban le ha dado el poder y la libertad a las mujeres de decidir cuándo quieren ser madres y cuándo no. Desde hace varias décadas, en general, los hijos se piensan, se desean, se buscan. Y hoy parece que el deseo de ser madre está en franco descenso.

Los factores que causan este fenómeno pueden ser muchos, pero hay uno que está bastante claro: las mujeres ya no quieren ser madres del modo en que conocen el ejercicio de ese rol. Tienen delante un modelo de maternidad que no es el que se ajusta a su visión de la vida, a su forma de vivir, de disfrutar, de realizarse. No quieren una crianza despareja. Porque lo que ven a su alrededor es un desequilibrio entre el rol de la madre y el rol del padre.