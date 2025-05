Los mensajes de amor y homenajes de las celebridades en el Día de la Madre

El domingo pasado varios países celebraron el Día de la Madre y algunas celebridades aprovecharon las redes sociales para compartir pensamientos sobre la maternidad, agradecer a sus hijos o saludar a las madres en general. La modelo brasileña Gisele­ Bündchen­ fue una de ellas. “Ser madre ha sido mi mayor regalo, una experiencia que me hace humilde, me enseña y me llena de gratitud cada día”, escribió en el post, en el que publicó fotos con sus dos hijos mayores, Benjamin y Vivian, hijos de la modelo con Tom Brady, y con su bebé, el primero que tiene con su novio actual, Joaquim Valente. También compartió una foto con su mamá, a quien dijo extrañar “especialmente”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luisana Lopilato (@luisanalopilato)

Luisana Lopilato, mamá de cuatro niños, junto con Michael Bubble, Noah, Elías, Vida y Cielo, saludó a todas las madres desde Canadá. “Ser mamá es, sin dudas, el papel más desafiante y hermoso que la vida me regala. Uno que me transforma todos los días. Que me hace reír, llorar, aprender y amar como nunca imaginé”, dijo la actriz argentina. “A mi mamá, hermana, a las mujeres que me rodean, a las que admiro y todas/todos los que caminan este mismo camino con sus propias historias: feliz día!!! Las abrazo fuerte”.