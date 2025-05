El Frente Amplio recuperó Río Negro en una jornada emotiva y sin sorpresas

El destino de la Intendencia de Río Negro era uno de las que concitaba más atención el domingo de elecciones departamentales . Pero bastaba poner un pie en Fray Bentos para percibir que no existía tal incógnita. Ya en la tarde, las calles decían que ganaba el Frente Amplio (FA) y que ganaba Guillermo Levratto.

Circulaban muchos más autos embanderados con el FA que con otras divisas. La calle principal, 18 de Julio, daba su escrutinio. Los comandos habían acordado que el Frente festejaba en la plaza Artigas y el Partido Nacional, todavía gobernante, lo hacía en la plaza Constitución. Desde temprano, en la primera, frente a la sede local de la Teletón, se habían instalado escenario, banderas, amplificadores, música, pantalla gigante, móviles periodísticos, carritos de panchos y gente ataviada en tres colores haciendo el aguante. En cambio, en la segunda, la plaza principal, la de la intendencia, la iglesia, el Plaza Hotel y el kiosco de hierro tan característico de Fray Bentos, no había nada, apenas gente en actitud dominguera.

La expectativa frenteamplista sí explotó en alegría a las 20.56. Hasta entonces, la pantalla gigante de la plaza Artigas viraba de la transmisión del canal local —que mostraba cansinamente el escrutinio en un solo circuito de una escuela fraybentina— a la de Canal 5 y los anuncios de la Usina de Percepción Ciudadana, devenida en ágora electoral. Luego de que se aplaudieran los esperados triunfos en Montevideo y Canelones y se lamentara la derrota en Salto, a esa hora se confirmó la holgada victoria del FA y de Levratto en Río Negro. De inmediato comenzó a repetirse, pegadizo y machacante, el jingle de campaña: A redoblar la apuesta todos vamos, / es tiempo de cumplir lo que soñamos. / Ohhhh, te quiero más cerca, te quiero más cerca. / Mi departamento con el Frente, / que siempre está más cerca de la gente.

El escrutinio primario le dio al Frente el 43,9% de los votos (Levratto, 30%; Terzaghi —apoyado por la 77 y la 711—, 10,2%; Sergio Milesi, 2,9%), un 29,3% al Partido Nacional (Mercedes Long, 15,4%; Hernán Godoy, 12,1%; José Martínez, 1,1%), 15,9% al Partido Colorado (Guillermo Carminatti, hijo del tres veces intendente Mario Carminatti, fue el candidato único), 1% a Cabildo Abierto (que tuvo dos postulantes: Horacio Labadie y Cristian Nidegger). Votó el 87,4% del electorado. La izquierda también venció en el Municipio de Young, que históricamente le era esquivo.

Discurso Levratto RUTV (Gentileza: comando de Guillermo Levratto)

Transparencia y trabajo

En su pasado como futbolista, Levratto fue “un 5 sacrificado”: “Me gustaba sobre todo desarrollar lo colectivo, disfrutaba mucho eso y también el sacrificio”, definió a Búsqueda. “Nada en la vida nos ha salido fácil y eso de alguna manera se va a trasladar en cada acto de gobierno”, agregó. Emocionado, destacó el “programa de gobierno único” que elaboró junto con los otros dos candidatos del FA, lo cual significa “un contrato social con la ciudadanía que se va a honrar”. Como eje, aseguró una futura gestión “con mucha honestidad, transparencia y cercanía, con énfasis en el combate al desempleo”, además de mejorar “la infraestructura básica, que está deteriorada”.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo en Río Negro fue en enero la más alta del país, 15,9%, casi el doble que el promedio nacional. “No puede haber nada que el gobierno nacional desarrolle en ese tema que no aterrice en este departamento, que tiene una vocación altamente productiva”, subrayó a Búsqueda.

Parecidas palabras, pero en tono de arenga, diría después en el escenario de la plaza Artigas, parado junto a sus rivales en la interna. “Queremos pelear contra el discurso de la antipolítica, ¡porque no somos todos iguales en política!”, señaló en uno de los pasajes más emotivos de su discurso de menos de ocho minutos, antes de sumergirse en un mar de abrazos y selfies.

IMG_20250511_223010167_MP.jpg Celebración del Frente Amplio en la plaza Artigas de Fray Bentos Leonel García

Lamentos coalicionistas

La victoria frenteamplista del domingo fue precedida de una derrota blanca en octubre. En las elecciones nacionales de 2024, el exintendente Omar Lafluf, que ya había renunciado al cargo para correr por la diputación, perdió su bancada por 461 votos ante su principal rival, Mercedes Long. Esta última, exalcaldesa de Young, sí se postuló a la intendencia: no solo fue la candidata más votada del Partido Nacional sino que su lista, la 404, fue individualmente la que tuvo más sufragios en todo Río Negro. “Lamentablemente, no tuvimos el apoyo de las otras listas. La 58 (la de Lafluf y su candidato, Godoy) votó muy mal. Hay que admitir que el último gobierno departamental no hizo una buena gestión”, dijo a Búsqueda.

La última administración de Lafluf fue impopular. Según un estudio de la consultora Ágora publicado en marzo, el 63,5% de los rionegrenses desaprobaba su gestión.

Los resultados, más lo ocurrido en Salto, reavivaron los lamentos de no haber apelado al lema Coalición Republicana. El Frente Amplio ganó con amplitud, pero la suma de los votos blancos, colorados y cabildantes lo hubieran superado. Los colorados habían alentado esa posibilidad, que murió en abril de 2024 cuando —al no tener una respuesta de sus pares blancos— decidieron correr la carrera por su cuenta.

Long aseguró que Lafluf —quien había decidido no buscar la reelección y daba por seguro la obtención de su banca de diputado— y su sector —mayoría en la convención nacionalista departamental— desestimaron esa herramienta. “Yo sí era coalicionista y lo sigo siendo… incluso a nivel nacional”, subrayó Long el día después, cuando se reavivaba la alegría y la bronca de unos y otros.