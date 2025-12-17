En el estreno de ‘Emily in Paris’, su elenco dio varios adelantos de la quinta temporada

A pocos días de su esperado estreno, el elenco casi completo de Emily in Paris se reencontró en la alfombra roja del cine Grand Rex de la capital francesa para una avant première que, como era de esperar, tuvo a la moda como uno de sus grandes ejes. Pero los personajes no solo lucieron elegantes, sino que también aprovecharon para dar varios adelantos de la quinta temporada.
Los episodios traerán nuevas aventuras —y un gran secreto— de la protagonista entre París y Roma. Emily explorará la dolce vita italiana y se enfrentará, una vez más, a retos profesionales y personales. A diferencia de las primeras, la quinta temporada presenta una evolución de Emily, que se muestra más madura y segura de sí misma.
Primero, la protagonista se muda a Roma para dirigir la oficina de Grateau y vivir una nueva etapa con Marcello, su novio italiano, una decisión que en su momento causó un curioso debate entre Emmanuel Macron y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. “Lucharemos con todas nuestras fuerzas. ¡Y les pediremos que se queden en París! Emily in París en Roma no tiene sentido”, dijo Macron en una entrevista publicada el 9 de octubre de 2024 en la revista Variety. Al día siguiente, entrevistado por The Hollywood Reporter, Gualtieri respondió —y, de paso, provocó— al presidente francés: “Vemos la mudanza de Emily a Roma como una confirmación de que nuestra ciudad cobra cada vez más importancia, y estamos bastante tranquilos con las decisiones de producción de Netflix. Para ser sinceros, creemos que el Sr. Macron debería relajarse”.
Consultada durante la presentación acerca de esta disputa, la actriz que encarna a Emily, Lily Collins, bromeó sobre esta rivalidad que desató la ficción: “Nunca imaginé, ni en un millón de años, que formaríamos parte de un triángulo amoroso político europeo”, dijo entre risas.
Por su parte, Philippine Leroy-Beaulieu, quien interpreta a Sylvie, jefa de Emily, adelantó que la nueva temporada tratará de “romper la armadura”. “Debajo de la comedia hay soledad, dudas, inseguridad y fortaleza. Esa paradoja es hermosa”, dijo a la prensa.
La actriz que encarna a la mejor amiga de Emily en la serie, Ashley Park (Mindy) —que optó por un diseño a medida de Dolce&Gabanna—, reveló que todo en estos episodios se intensificará: “Hay más amor, más drama y todo es realmente inesperado. Las apuestas son más altas porque estos personajes ahora tienen una historia detrás”.
Y el actor que se pone en la piel del primer amor de Emily en París, Lucas Bravo (Gabriel), dijo que su personaje será más sexi, divertido y relajado, aunque sembró dudas acerca de su destino junto a la protagonista: “¿Qué hay de Emily? Siempre apuesto por el amor. Pero quizá todos terminemos solos. Así es el mundo moderno”.