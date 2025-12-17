En el estreno de ‘Emily in Paris’, su elenco dio varios adelantos de la quinta temporada

Los aún inéditos episodios traerán nuevas aventuras, dilemas amorosos y desafíos laborales de la protagonista, entre París y Roma

La première de Emily in Paris reunió al elenco de la serie en la alfombra roja del cine Grand Rex de París.

A pocos días de su esperado estreno, el elenco casi completo de Emily in Paris se reencontró en la alfombra roja del cine Grand Rex de la capital francesa para una avant première que, como era de esperar, tuvo a la moda como uno de sus grandes ejes. Pero los personajes no solo lucieron elegantes, sino que también aprovecharon para dar varios adelantos de la quinta temporada.

Los episodios traerán nuevas aventuras —y un gran secreto— de la protagonista entre París y Roma. Emily explorará la dolce vita italiana y se enfrentará, una vez más, a retos profesionales y personales. A diferencia de las primeras, la quinta temporada presenta una evolución de Emily, que se muestra más madura y segura de sí misma.

Emily in Paris Lily Collins apostó por un vestido negro de Armani con detalles de glitter, escote en V y un gran lazo por delante. AFP Primero, la protagonista se muda a Roma para dirigir la oficina de Grateau y vivir una nueva etapa con Marcello, su novio italiano, una decisión que en su momento causó un curioso debate entre Emmanuel Macron y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. “Lucharemos con todas nuestras fuerzas. ¡Y les pediremos que se queden en París! Emily in París en Roma no tiene sentido”, dijo Macron en una entrevista publicada el 9 de octubre de 2024 en la revista Variety. Al día siguiente, entrevistado por The Hollywood Reporter, Gualtieri respondió —y, de paso, provocó— al presidente francés: “Vemos la mudanza de Emily a Roma como una confirmación de que nuestra ciudad cobra cada vez más importancia, y estamos bastante tranquilos con las decisiones de producción de Netflix. Para ser sinceros, creemos que el Sr. Macron debería relajarse”.

Embed Consultada durante la presentación acerca de esta disputa, la actriz que encarna a Emily, Lily Collins, bromeó sobre esta rivalidad que desató la ficción: “Nunca imaginé, ni en un millón de años, que formaríamos parte de un triángulo amoroso político europeo”, dijo entre risas.

Philippine Leroy-Beaulieu Philippine Leroy-Beaulieu lució un diseño negro de encaje, largo por atrás. Lo combinó con unas medias con polka dots y un abrigo de piel. AFP Por su parte, Philippine Leroy-Beaulieu, quien interpreta a Sylvie, jefa de Emily, adelantó que la nueva temporada tratará de “romper la armadura”. “Debajo de la comedia hay soledad, dudas, inseguridad y fortaleza. Esa paradoja es hermosa”, dijo a la prensa.