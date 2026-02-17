En su boda, Maya Hawke caminó por las calles de Nueva York junto al elenco de ‘Stranger Things’

Maya Hawke y Christian Lee Houston eligieron el 14 de febrero, Día de San Valentín, para celebrar una boda íntima que, al final, no lograron mantener en secreto.
Sus padres, Ethan Hawke y Uma Thurman, también acompañaron a la actriz en el trayecto desde la iglesia hasta el club privado donde tuvo lugar la fiesta
La actriz y el músico dieron el sí en la iglesia de St. George de Nueva York. Al salir de la ceremonia, antes de dirigirse con los invitados al club privado The Players, las cámaras captaron a los recién casados caminando por las calles de Nueva York junto a los padres de la actriz, Ethan Hawke y Uma Thurman, y parte del elenco de Stranger Things, como Sadie Sink, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery y Gaten Matarazzo.
Thurman optó por un vestido celeste floreado de mangas asimétricas, mientras que la novia eligió un vestido blanco de escote recto, cuerpo entallado y una falda voluminosa con varias capas de tul. Usó zapatos de satén blanco, un velo corto, y el toque invernal se lo dio una chaqueta torera oversize con plumas en los puños de las mangas.
En las fotos también se pudo ver a su padre, en un look completamente negro, a cargo de llevar el ramo de flores blancas de la novia.
Hawke y Lee Houston comenzaron su relación en 2023. Aunque fueron vistos caminando juntos en Nueva York, mantuvieron el vínculo de forma discreta hasta principios del 2025, cuando hicieron su primera aparición pública para apoyar a Sadie Sink en su debut en una obra teatral.
La pareja comparte la pasión por la música. Mientras él apuesta por su carrera como solista tras haber formado parte de varias bandas —como The Driftwood, Beginners y Paradise Pop—, ella aprovecha su tiempo libre para componer, al punto que recientemente presentó su tercer álbum de estudio, llamado Chaos Angel.
Su ahora esposo, que colaboró con el lanzamiento, le dedicó un mensaje en sus redes sociales al compartir el nuevo álbum: “Gracias a Maya, una fuerza imparable y verdaderamente una de las únicas personas que he conocido con el coraje de sacar lo más profundo y oscuro de dentro de sí misma hacia la luz, para mantenerlo allí, examinarlo, y elegir amarlo”.