En su boda, Maya Hawke caminó por las calles de Nueva York junto al elenco de ‘Stranger Things’

Sus padres, Ethan Hawke y Uma Thurman, también acompañaron a la actriz en el trayecto desde la iglesia hasta el club privado donde tuvo lugar la fiesta

Maya Hawke y Christian Lee Houston comparten su pasión por la música. En una de sus pocas apariciones públicas, se presentaron juntos en el escenario durante un concierto benéfico en el Carnegie Hall de Nueva York.

Maya Hawke y Christian Lee Houston eligieron el 14 de febrero, Día de San Valentín, para celebrar una boda íntima que, al final, no lograron mantener en secreto.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La actriz y el músico dieron el sí en la iglesia de St. George de Nueva York. Al salir de la ceremonia, antes de dirigirse con los invitados al club privado The Players, las cámaras captaron a los recién casados caminando por las calles de Nueva York junto a los padres de la actriz, Ethan Hawke y Uma Thurman, y parte del elenco de Stranger Things, como Sadie Sink, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery y Gaten Matarazzo.

Maya y Ethan Hawke En el trayecto hacia la fiesta en un club privado, Ethan Hawke se encargó de llevar el ramo de flores blancas de su hija. Thurman optó por un vestido celeste floreado de mangas asimétricas, mientras que la novia eligió un vestido blanco de escote recto, cuerpo entallado y una falda voluminosa con varias capas de tul. Usó zapatos de satén blanco, un velo corto, y el toque invernal se lo dio una chaqueta torera oversize con plumas en los puños de las mangas.

Uma Thurman Uma Thurman, madre de la novia, optó por un vestido celeste floreado. En las fotos también se pudo ver a su padre, en un look completamente negro, a cargo de llevar el ramo de flores blancas de la novia.

Hawke y Lee Houston comenzaron su relación en 2023. Aunque fueron vistos caminando juntos en Nueva York, mantuvieron el vínculo de forma discreta hasta principios del 2025, cuando hicieron su primera aparición pública para apoyar a Sadie Sink en su debut en una obra teatral.